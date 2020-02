Belgie zakázala kouření v autě. V Itálii je pokuta až pět tisíc eur

Dne 4. února 2020 tuto novinku jednomyslně schválil Výbor pro zdraví belgického parlamentu. Zákaz se bude týkat vozidel převážející děti do 18 let nebo těhotné ženy.

O podobném zákazu se nyní začíná diskutovat i v sousedním Německu. V říjnu 2019 vydala Spolková rada návrh zákona na ochranu dětí, dospívajících a těhotných žen před nebezpečím pasivního kouření v autě. Tento návrh se nyní bude řešit ve spolkovém sněmu. Také ADAC podporuje zvláštní ochranu dětí a mladistvých před škodlivými vlivy v autě.

Zákazy již delší dobu platí v Anglii, Walesu, Skotsku, Irsku, Řecku, Itálii, Kypru, Francii a Rakousku.

V Anglii a Walesu je kouření ve vozidlech zakázáno, pokud jsou ve vozidle cestující mladší 18 let. Porušení bude sankcionováno 50 librami. Ve Skotsku není povoleno kouření v automobilech, když jsou na palubě osoby mladší 18 let. Zákaz kouření tu platí jak pro řidiče, tak pro všechny cestující bez ohledu na to, zda jsou otevřená okna. Každý, kdo zákaz poruší, vystavuje se pokutě 100 liber. Zákaz se nevztahuje na elektronické cigarety. V Irsku není povoleno kouření v autě, pokud je ve vozidle člověk mladší 18 let. Porušení je trestáno pokutou 100 eur nebo dokonce i více.

V Řecku je kouření v autě zakázáno, pokud jsou cestujícími děti ve věku do 12 let. Nařízení se vztahuje na osobní automobily, taxíky a veřejné autobusy. Pokud kouříte v automobilu nebo taxíku, tak se vystavujete pokutě až 1 500 eur a pokud v autobusu, pak je pokuta ještě vyšší, a to až 3 000 eur. Když kouří řidič, tak se navíc vystavuje zákazu řízení v délce jednoho měsíce. Na Kypru platí zákaz kouření, pokud ve vozidle cestují nezletilé děti do 16 let. Pokuta za přečin je zde stanovena až do výše 85 eur.

V Itálii není kouření povoleno ve vozidle, pokud převáží těhotné ženy nebo nezletilé děti do 17 let. Pokuty se pohybují od 500 do 5 000 eur při převážení dětí do 12 let a těhotných žen a při převážení dětí mezi 12 a 17 roky se pokuta snižuje na 250 až 2 500 eur.

Ve Francii je zakázáno kouření v autě také za přítomnosti nezletilých dětí do 18 let. Porušení zákazu spadá do 3. kategorie trestů, která se obvykle trestá 68 eury.



V Rakousku je kouření zakázáno ve vozidlech, pokud je alespoň jedna osoba mladší 18 let. Správní přestupky jsou dvojího druhu. První pokuta je až do výše 100 eur a při opakování vám hrozí sankce až do výše 1 000 eur.