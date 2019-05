Tabák až od 21 let. USA hledají cesty, jak omezit kouření mladistvých

Krok obchodního řetězce Walmart přichází v době, kdy jsou američtí prodejci pod tlakem tamních regulátorů, aby omezili prodej a užívání tabákových výrobků mladistvými. Kromě vyššího věkového limitu Walmart ve středu oznámil, že ukončí prodej sladkých a ovocných náplní elektronických cigaret.

Ty mohou podle kritiků svádět mladistvé ke kouření, uvedla agentura AP. Nová pravidla zavede Walmart ve všech amerických pobočkách, kterých má více než 5000. Stejné opatření oznámili minulý měsíc také maloobchodní prodejci Rite Aid a Walgreens.

V březnu totiž americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) varoval celkem 15 tamních maloobchodních sítí před ilegálním prodejem tabákových výrobků mladistvým. Walmart tehdy podle úřadu v tomto ohledu pochybil ve 17 procentech případů, uvedl server americké stanice CNBC.

“Dokonce i jediný prodej nezletilé osobě je příliš mnoho, bereme naši odpovědnost v tomto ohledu vážně,” napsal ve středu na korporátním blogu John Scudder, který ve Walmartu zastává pozici vedoucího pracovníka pro dodržování předpisů. Firma o svých záměrech informovala úřad FDA dopisem.

Ve většině států USA je věkový limit pro prodej tabákových produktů 18 let, některé z nich však také zvedly tuto hranici na 21. Zákony na zvýšení minimálního věku doposud přijalo 12 států, uvedla agentura Reuters. Plány na podobnou změnu zákona na federální úrovni představil minulý měsíc lídr Republikánů v Senátu Mitch McConnell.

Podle studie americké neziskové organizace Národní akademie medicíny (National Academy of Medicine) začalo až 90 procent každodenních kuřáků s tabákem ještě než jim bylo 19. Studie také spočítala, že zvýšení omezení prodeje cigaret na 21 let by zabránilo 223 tisícům předčasných úmrtí Američanů narozených v letech 2000 až 2019.