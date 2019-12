Kouření a uzeniny jsou smrtonosná kombinace. Devastuje plíce, hlavně ženám

„Rozsáhlé výzkumy z Francie a Velké Británii potvrdily, že ženy jsou CHOPN, rakovinou plic a dalšími závažnými nemocemi plic ohroženy více než muži. Nejhůř jsou na tom ženy, jež kombinují cigarety a uzeniny. Ty téměř stoprocentně nějakou plicní nemoc dostanou,“ říká přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Vladimír Koblížek.



Upozorňuje přitom na fakt, že zatímco výskyt rakoviny plic u mužů postupně klesá, u žen naopak roste. V současnosti ročně postihne 2 304 žen. Důvodem by mohlo být, že ženy obecně začaly kouřit později než muži, a to až v padesátých a šedesátých letech minulého století.

„Na základě průzkumů, které mapovaly výskyt rakoviny plic v Česku od roku 1977 do 2016, klesl roční výskyt tohoto zhoubného onemocnění u mužů o 9,9 procent. U žen za stejné období naopak vzrostl o 32,8 procent,“ říká přednostka Pneumologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková.

Mnoho postižených o své nemoci dlouhou dobu neví. Nadměrné zadýchávání si vysvětluje špatnou fyzickou kondicí, nic je přitom nebolí. Na vyšetření tak dorazí až v pozdním stádiu nemoci. Řešením by podle lékařů mohly být plošné screeningy plic.

Ty by měli absolvovat především lidi starší čtyřiceti let, kteří po dobu deseti let kouřili alespoň krabičku cigaret denně. Do této ohrožené skupiny spadá až 390 tisíc lidí, z nichž někteří již kontrolu absolvovali. „První výsledky ukazují, že nemocné plíce má více než třetina vyšetřených,“ říká Vašáková.



Léčba plicních nemocí je velmi nákladná a v mnoha případech končí smrtí. Podle lékařů ji přitom lze předejít. S odvoláním na výzkum finských pneumologů doporučují pobyt na čerstvém vzduchu, zdravé stravování či kontakt se zvířaty.