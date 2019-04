Tajit kouření ve škole je lehčí než dřív. Elektronická cigareta nepáchne

Mimo školy je to podle ní do značné míry otázka stylu. „To se pozná na první pohled, kdo nejspíš vytáhne iqos a kdo bude kouřit třeba balený,“ dodává studentka.

Na základní škole na Ústecku říkají všichni elektronické alternativě cigarety „vapo“. Je to prý běžná věc. „U nás ve třídě kouří vapo jedna holka, v ostatních sedmých třídách vím tak o patnácti dalších,“ říká žák sedmé třídy. Kam chodí do školy a jak se jmenuje, zveřejnit nechtěl, nehodlá spolužákům dělat problémy.

„Kouří se tu. Děti chodí kouřit nahoru, když tam není dozor, nebo před školu. Vapo z nich pak není cítit, učitelé o tom, že se tu kouří, moc nevědí,“ vysvětluje. Že je škola veřejný prostor a zákon tu kouření v jakékoli formě (včetně elektronického) zakazuje, moc neřeší.

„Kouření se těžko sleduje, ale je pravdou, že děti kouří. Odhaduji to tak na 80 procent klasických cigaret a 20 procent elektronických,“ říká ředitel střední odborné školy na pražském Jarově Miloslav Janeček. „Odměny“ za tento prohřešek tu udělují pravidelně. Nadějné však je, že podle České školní inspekce celkově středních škol, které se kouřením musí zabývat, ubylo.

Klasické cigarety kouří stále méně dětí

V roce 2014 kouření řešilo 60 procent středních škol, na konci loňského školního roku jich bylo už necelých 45 procent. To odpovídá závěru několika různých studií, podle nichž klasických kuřáků mezi teenagery ubývá. Jenže možná za to může i elektronické kouření bez dýmu a zápachu – do jaké míry, to si ovšem nikdo netroufá odhadnout.

Nicméně o tom, že elektronické kouření mezi dětmi rychle zdomácnělo, nepochybuje nikdo. Mezi třináctiletými až patnáctiletými žáky základních škol jich zhruba pětina občas kouří. Některou z elektronických alternativ klasických cigaret jich využívá více než 11 procent. Těch, kdo do šestnácti let alespoň jednou vyzkouší elektronickou cigaretu, je ještě více – 45 procent. Zkušenost s klasickou cigaretou jich má 60 procent.

Jen pro srovnání, mezi dospělými má zkušenost s elektronickým kouřením asi pět procent populace. „A jen procento dospělé populace jsou denní kuřáci elektronických cigaret,“ upřesňuje epidemiolog Viktor Mravčík z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.



Česko v tom jen s lehkým odstupem následuje zbytek světa, zejména Spojené státy, kde elektronické alternativy cigaret zdomácněly nejdříve. „Je pravda, že hodně americké mládeže vapuje. Současně tu ovšem sledují bezprecedentní pokles kouření u dětí a mládeže,“ říká Eva Králíková, odbornice na odvykání kouření.

Americké úřady ovšem mají z rostoucí obliby vapování obavy a uvažují o regulaci, i když se odborníci ještě neshodli, jaká všechna rizika mohou elektronické cigarety přinést. „Zatím se neprokázalo, že by užívání e-cigaret u mladých lidí vedlo ke kouření, a zdravotní rizika jsou o 90 až 95 procent nižší,“ upřesňuje Eva Králíková.

Jak omezit kouření mladých? Nejlépe prý fungují vysoké daně. Závislý kuřák si koupí cigarety prakticky bez ohledu na cenu, ale mladí lidé mají hluboko do kapsy a cenu hodně zvažují. Daňová zátěž by ale měla brát v úvahu i to, že různé výrobky dostupné na trhu znamenají odlišné riziko pro zdraví.