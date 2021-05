Poslední Čech u vesla Škody. Nesmrtelnou fabii prohnal s Havlem u Lán

Druhý díl seriálu o třech dekádách Škodovky pod vládou koncernu Volkswagen spojuje úzce s tím předchozím Ludvík Kalma, fenomenální manažer, bez jehož schopností by dnes česká značka možná nebyla. Po jeho tragické náhlé smrti za volantem prototypu octavie do čela značky nastoupil jeho kamarád a dávný známý z jihu Čech Vratislav Kulhánek.

Dá se říci, že Kulhánkův úkol byl jasný: udržet směr, kterým značku nasměroval Kalma, a využít jedinečných příležitostí, jež se Škodě tehdy naskytly. Volkswagen byl ochoten do automobilky investovat a podělit se o tu nejmodernější techniku, to bylo výjimečné nejen v kontextu ostatních východoevropských značek (těch mála, co přežily).