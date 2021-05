Třicet let s Volkswagenem. Úspěšný rozlet Škody poznamenala tragédie

Havarovaný automobil Škoda-Octavia, ve kterém 24. listopadu 1996 zahynul předseda představenstva a.s. Škoda Mladá Boleslav Ludvík Kalma. | foto: Veis David, ČTK

Před dvaceti pěti lety zahynul Ludvík Kalma, muž, který dostal za úkol zakomponovat značku Škoda do nadnárodního koncernu Volkswagen. Charismatický manažer to bravurně zvládl za pět let. Osudnou se mu stala jeho „dcera“ Octavia, auto, které je dodnes nejdůležitějším modelem značky.