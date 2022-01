Německá pošta startuje diesely. Elektrododávky v zimě nevyjedou kopec

O návratu pošty k dieselům informoval magazín Focus s odvoláním na list Traunsteiner Tagblatt. Podle něj v zimních měsících vozy, kterými chce pošta zlepšit bilanci emisí CO 2 ve svém vozovém parku, nezvládaly nároky na ně kladené. „V praktickém provozu se ukázalo, že vozidla nejsou optimální v prudších stoupáních, zejména na zasněžených silnicích. Vozidla jsou příliš lehká a na sněhu jezdí špatně,“ citují noviny jednoho ze zaměstnanců pošty. Z tohoto důvodu musí být na některých trasách opět nasazeny klasické poštovní vozy se spalovacími motory. Elektrická vozidla jsou podle mluvčího stále v provozu a v současné době přepravují zásilky například v doručovací oblasti Traunstein.

Tato zpráva rozhodně neznamená, že s elektromobily končí Deutsche Post DHL úplně. Jde jen o přechodný stav zatím v jednom regionu. Neznamená to ani, že elektrické dodávky jsou zcela nepoužitelné. Naopak pro dopravu po městech, a to nejen poštovních zásilek, jsou dobrým a rozumným řešením, byť z hlediska pořizovacích nákladů to mnoha firmám stále nebude ekonomicky vycházet.

Znamená to pouze to, že elektromobilita není použitelná univerzálně. Konkrétně Deutsche Post má ovšem s projektem StreetScooter vcelku velké problémy. Pro jejich vývoj a výrobu se rozhodla v roce 2016, když oznámila, že na trhu nenašla vhodný produkt a musí si ho proto vyrobit sama. Za tím účelem koupila malou startupovou firmu z Cách. V současné době je elektrických StreetScooterů v provozu kolem 17 000 a počítá se s dalším navyšováním počtu bateriových aut.

Společnost musela řešit i několik požárů vozidel, stejně jako stížnosti řidičů kvůli malému dojezdu a nedostatku tepla v kabině. Vše nakonec skončilo krachem, německá pošta se rozhodla celého projektu zbavit a prodala ho lucemburskému konsorciu Odin Automotive. Kupující chce pokračovat ve výrobě elektromobilů, žádné podrobnosti o kupní ceně nebyly zveřejněny. Zbytek původní produkce elektrických StreetScooterů se rozprodával v loňském roce (čtěte zde).

Dodávky ve velkém provozuje i Česká pošta, jen od Peugeotu převzala za posledních osm let 4 000 vozů. Peugeot, stejně jako další dvě značky koncernu Stellantis, nyní oznámil, že bude v Evropě prodávat dodávky jen elektrické. Týká se to ovšem osobních verzí, ty užitkové si klasický pohon zatím nechají i nadále. Navíc české zastoupení značek Peugeot, Citroën a Opel jedná o výjimce, aby ještě po nějakou dobu byly v ČR v prodeji se spalovacími motory i osobní varianty dodávek. Více čtěte zde.