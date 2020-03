Krach slibného projektu elektrododávek. Zmínku skryli do zprávy o koronaviru

Dobrodružství stálo více než miliardu eur a v tichosti bude pohřbeno, informuje jízlivě německý list Die Welt. Zázrak se nekoná. Bez dotací, podpory a inkluzivního přístupu se elektromobilita sama neprosadí.

Když firma ukázala StreetScooter v roce 2016 na veletrhu v Hannoveru, tehdejší „diseselgatový“ krizový šéf Volkswagenu Matthias Müller prohlásil, že je z něj „otráven až do morku kostí“. Německá pošta do té doby jezdila s dodávkami od Volkswagenu a začala je nahrazovat elektrovany vlastní výroby. „Ptám se sám sebe, proč Deutsche Post na vývoji nespolupracovala s námi,“ podivoval se Müller.

Deutsche Post koupila malou start-upovou firmu založenou univerzitou v Cáchách a třiceti dalšími společnostmi, které vyvinuly jednoduchou dodávku na baterie, v roce 2016. S novým majitelem se do projektu zapojili samotní pošťáci, podle jejichž připomínek a požadavků auto upravili. Auto nemá klimatizaci ani rádio. Ale zato má třeba vyhřívanou sedačku nebo parkovací kameru.

„Je to dobrý příklad start-upu, který povzbuzuje v oboru konkurenci a tlačí na zavedené výrobce,“ rozplývali se příznivci. Dokonce se hlásily obce, které nabízely plochy a prostory pro výrobu vozu, nebo se chtěly stát pilotními městy pro ekologickou dopravu zásilek.

Politici označovali poštovní auto za krok správným směrem k elektromobilitě. A mnozí zákazníci se ptali, zda by si StreetScooter mohli zakoupit a používat k vlastním účelům. Deutsche Post rozjela program, ve kterém si mohly firmy auto otestovat. Auto se dokonce objevilo i v nabídce českého e-shopu se skřehotavým zeleným maskotem.

„Máme jediný cíl. Aby dodávka na baterie nestála víc než klasická,“ vysvětlovali tvůrci při uvedení StreetScooteru (test čtěte zde). Osekáním výbavy, komfortních a dalších zbytných prvků, které nejsou v městském provozu potřeba, výrobce maximálně snižoval cenu. Nejlevnější provedení vyšlo na 32 tisíc eur (zhruba 850 tisíc korun). Ovšem finální cena se vyšplhala nad milion, to byla daň za malosériovou výrobu ze specifických dílů, které navíc výrobce nemohl nakupovat s tak velkou velkoobchodní slevou jako zavedené automobilky.

Hlavním benefitem mělo být to, že elektromobily mají obecně mnohem nižší provozní a servisní náklady v porovnání s klasickými vozy se spalovacím motorem. V klasických dodávkách se navíc dnes používají téměř výhradně naftové motory, kterým městský provoz nesvědčí.

Poštovní a zasilatelské firmy jsou přitom pro výrobce elektrododávek ideálními zákazníky. Po městech jezdí na velmi krátké vzdálenosti, často za den najezdí jen desítky kilometrů. Jízda na baterii je efektivnější, především díky častým rozjezdům a zastavování.

StreetScooter se vyráběl v německých Cáchách, chystala se i další továrna v Severním Porýní-Vestfálsku, aby mohla zvýšit roční produkci na dvacet tisíc dodávek. Dlouhodobý plán ovšem počítal s výrobou až sta tisíc vozů ročně.

Drahý konec

Německá pošta (skupina Deutsche Post DHL Group) tak ukončuje největší a nejdražší dobrodružství uplynulého desetiletí. K již hotovým třinácti tisícům vozům od roku 2014 přibude ještě dalších sedm tisíc nových aut.

„Nové objednávky už nebudou přijímány,“ řekl mluvčí pošty v rozhovoru pro německou zpravodajskou agenturu DPA. Předpokládá se, že expedice vozů se potáhne ještě do příštího roku. Původní nadšení zájemci nakonec nepřišli.

Pikantní je, že představenstvo společnosti oznámilo tuto zprávu ve zcela jiné souvislosti, a sice v hlášení o následcích koronaviru na obchodní výsledky. Podle zveřejněné zprávy počítá německý poštovní koncern za měsíc únor se zatížením ve výši až 70 milionů eur v souvislosti s šířením nákazy v Asii a Evropě.

Výpadek se projevuje na mezinárodní přepravě dopisů a balíků především z Číny. Co se projevů na celý obchodní rok týče, nejsou ještě k dispozici žádné odhady. Oznámený cíl společnosti ve výši pěti miliard eur je podle jejího šéfa Appela „bez záruky“. Firma se ovšem stále pohybovala v červených číslech.



Pošta se hledání partnera věnovala několik let. Krach projektu bude problémem pro Ford, který měl v plánu elektrickou výzbroj StreetScooteru montovat do svého dodávkového modelu Transit. V továrně automobilky v Kolíně nad Rýnem se dokonce od podzimu 2018 montovaly větší provedení StreetScooteru zvané XL. „S velkou baterií a dostatečnou nosností se celková hmotnost přehoupla přes 3,5 tuny. Dopravce pak musí shánět řidiče s oprávněním na náklaďák, kterých je v celém vyspělém světě málo,“ popisuje jeden z problémů elektrických dodávek server Aktuálně.cz.

Co se týče flotily elektromobilů, budou ještě několik let v provozu a údržbě. Hledání kupce mezi finančními investory a automobilkami pošta okamžitě ukončuje.

Údaje o výši ztráty dceřiné společnosti pošty se dvěma závody v Cáchách a Dürenu nejsou známé. Jen za uplynulý rok to však je údajně propad ve výši 100 milionů eur. Společně s náklady na vlastní vývoj a odpisy investic činí celková ztráta na dobrodružství jménem StreestScooter podle odhadů odborníků více než jednu miliardu eur, informuje deník Die Welt.

„Vždy jsme říkali, že nejsme výrobci automobilů,“ říkal šéf pošty Appel. Ještě nedávno panovala v bonnské centrále koncernu naděje, že by se ve spolupráci s partnerem z Asie nebo Evropy mohla podařit výstavba největšího výrobce elektrických dodávek. Automobilky jako VW nebo Daimler spolupráci několikrát odmítly.

Loni na podzim StreetScooter najal dva špičkové manažery. „Na obchodní rozvoj Daneho Petera Bardenfletha-Hansena, který předtím pomáhal Tesle se vstupem na všechny významné trhy mimo USA, technický vývoj převzal zkušený Ulrich Stuhec, jenž pětadvacet let vedl mnoho projektů u Fordu či BMW. Do firmy dále investovala půl miliardy eur významná čínská automobilka Chery, která chtěla StreetScooteru prorazit cestu do své domoviny,“ uvádí Aktuálně.cz.

Už v minulém roce vyrobila pošta jen čtvrtinu z oznámeného počtu kusů StreetScooteru. Momentálně stojí u cizích firem tisíce vozidel. Kvůli technickému nedostatku musel výrobce elektrododávky upravit. Před dvěma týdny se pak musel šéf StreetScooteru Jörg Sommer vzdát svého postu.

A Deutsche Post bude od roku 2021 opět nakupovat dodávky u tradičních výrobců.