Koronavirus inspiruje vědce: zmenšuje kolony a zrychluje dopravu

Celosvětová pandemie koronaviru, kterou vyhlásila Světová zdravotnická organizace, šíří po světě především nejistotu a strach. Ale jak se zdá, přinesla také svá malá pozitiva. Už dřív médii proběhla zpráva o tom, že koronavirus v Číně během února dramaticky snížil znečistění ovzduší v oblasti kolem Wu-chanu (víc čtěte zde).

Nyní odborníci potvrdili, že pandemie, která přinutila řadu firem poslat svoje zaměstnance pracovat z domova, pozitivně ovlivnila hektickou a kolabující dopravu ve velkých městech. Intenzita dopravy se snižuje až o desítky procent a naopak se zvyšuje průměrná rychlost vozidel v době dopravní špičky.

Jev experti nadále studují, chtějí tak najít možné řešení do budoucna, které by podpořilo práci z domova (takzvanou home office) a zároveň tak snížilo výskyt dopravních špiček a kolon.

„V posledních třech dnech poklesla intenzita silniční dopravy v době dopravních špiček na silnicích v New Yorku asi o patnáct procent. Například v pondělí večer byla intenzita dopravy ve srovnání s rokem 2019 nižší o čtrnáct procent. V neděli okolo páté hodiny odpoledne bylo meziroční snížení dokonce o sedmnáct procent,“ uvedl dopravní expert z Platformy Vize 0 Roman Budský.



Podobné změny na silnicích hlásí i další města. Z dat aplikace TomTom vyplývá, že intenzita dopravy byla v úterý ráno v Miláně o 54 procent nižší než loni, v Římě to bylo o 59 procent a v Seattlu o 30 procent. „Je to jasný údaj o tom, že na silnici je méně lidí, a může to být skutečně indikátorem změněné ekonomické aktivity,“ komentuje Gijs Peters, analytik TomTomu.

Seattle nyní připomíná město duchů, protože má zavřené školy a prázdné restaurace. Většina lidí nevychází zbytečně ze svých příbytků a využívá práci z domova. Podle toho také vypadají tamní silnice: doprava jakoby přestala existovat a průměrná rychlost aut v Seattlu se po zavedení restrikcí zvedla o patnáct mil za hodinu, což není málo. Magazín Car and Driver připomíná, že Seattle, který má dnes největší počet případů koronaviru v USA, je sídlem technologických gigantů, firem Microsoft a Amazon, jež své konference a porady pořádají s pomocí telekonferencí; a možná u toho i zůstane.

Pracovat doma a zbytečně nedojíždět

„Vlastně nic, co by se nedalo předpokládat. Nicméně uvedený fenomén zaujal odborníky v oblasti silniční dopravy a problematiky takzvaných Smart Cities. Studují, zda by nebylo možné ještě víc rozšířit podíl lidí pracujících z domova. To by mohlo mimo jiné přispět i ke snížení výskytu dopravních komplikací na řadě dnes beznadějně přetížených silnic,“ doplnil Budský. Komunikace na dálku v podobě telefonátů a telekonferencí je vždy mnohem rychlejší a efektivnější. Zdá se, že teď jejich kouzlo objeví většina firem.

Budský ovšem varuje, že jev bude samozřejmě třeba podrobit bližší analýze. „Bylo by však spekulací dávat vše šmahem do souvislosti s aktuální pandemií koronaviru. Je tu ještě dvojice protichůdných jevů. Na jedné straně míň lidí cestuje autem na své pracoviště, protože využívají možnosti pracovat z domova, ovšem na straně druhé řada lidí volí jízdu vlastním autem, aby se vyhnula cestování v MHD,“ upozornil expert na dopravu.

Ve chvíli, kdy by telekonference měly nahradit cestování lidí, by ovšem mohly nastat potíže jinde. „Ve chvíli, kdy skokově naroste počet lidí pracujících z domova, se skokově zvýší zatížení telekomunikačních sítí, například kvůli videokonferencím či jiným způsobům virtuální spolupráce,“ komentuje pro iDNES.cz Zdeněk Lokaj, expert na dopravní a telekomunikační systémy z Fakulty dopravní ČVUT v Praze. „Už dnes je na některých sídlištích ve špičkách přenosová rychlost internetového připojení poměrně nízká a zvýšený provoz by sítě nemusely zvládnout. Na druhou stranu to může vyvinout tlak na operátory, aby modernizovali své sítě.“



Současná pandemie by podle Budského mohla napomoci najít další možnosti, jak pracovat z domova bez nutnosti zbytečného dojíždění, což má potenciál zvýšit všeobecnou kvalitu života – jednotlivých zaměstnanců i ostatních, kteří by se nemuseli setkávat s dopravními zácpami v takové míře jako doposud.

„Změna pracovních návyků a zvýšení podílu práce z domova může změnit i fungování celého dopravního systému – zvýšení poptávky po rozvozu jídla, rozvoru nákupů a podobně. Takže vozidla lidí cestujících do práce částečně nahradí vozidla kurýrů. Navíc rozvážkové firmy nemusí být schopny skokově navýšenou poptávku zvládnout, vzpomeňme si na problémy s doručováním nákupů potravin před Vánocemi 2019, kdy systémy dvou největších provozovatelů této služby prakticky zkolabovaly a lidé na své nákupy marně čekali,“ připomíná Zdeněk Lokaj z ČVUT.

Car and Driver vyštrachal v archivu Sněmovny reprezentantů USA, která je obdobou našeho parlamentu, zápis ze schůze z roku 2006 s názvem: „Telecommuting: Řešení 21. století pro dopravní zácpy a terorismus“, ve které se zabývá prací z domova a komunikací s kolegy a světem pomocí internetu a telefonu u federálních zaměstnanců.

Podle studie výzkumné agentury INRIX stálo v roce 2018 vyčkávání v ucpaných silnicích Ameriku 87 miliard dolarů (téměř 2 biliony korun). To je skoro dvakrát tolik, kolik stál ve stejném roce provoz českého státu (víc čtěte zde).