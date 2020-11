Mrňousové z Bratislavy dostanou pokračování: Citigo jako elektrické audi

Trojice miniaut se uvedla před devíti lety, modely nejmenší kategorie následně přepracovali na elektrickou trakci, v podání Citiga se bateriové provedení představilo v létě 2019. Škoda se svým malým elektromobilem slavila krátkodobý úspěch, když se stal na chvíli dokonce nejlevnějším plnohodnotným bateriovým vozem na evropském trhu. Ovšem po roce automobilka jeho prodej ukončila, nyní se vyrábí kusy objednané zákazníky do září letošního roku (čtěte dále).



Podle exkluzivních informací iDNES.cz ovšem kariéra modelu nekončí. Auto se dočká pokračování v elektrických miniaturách značek Seat a Audi.

Koncern Volkswagen průběžně upravuje strategii s ohledem na důraz na snižování emisí CO 2 , vysvětlil v rozhovoru nový šéf Škody Auto Thomas Schäfer (čtěte zde), což nevyhnutelně vede k přechodu na elektrickou trakci.

V rámci koncernu VW nyní existuje několik platforem pro elektromobily. Hlavní je modulární architektura MQB, Audi ještě vyvinula společně s Porsche další dvě - J1 a PPE.

Ovšem chybí technický základ pro úplně nejmenší auta, která automobilky nutně potřebují. Právě malé vozy umí alespoň částečně snížit neúnosně vysoké ceny elektromobilů. Thomas Schäfer oznámil, že další elektrická Škoda bude patřit právě do kategorie malých vozů, pravděpodobně půjde o auto ještě menší než model Fabia. „Určitě takové auto potřebujeme co nejdříve,“ prohlásil začátkem listopadu. „Určitě budeme malý elektrický vůz potřebovat a bojujeme za něj,“ řekl. To je ovšem horizont nejméně čtyř let. Občerstvení Citiga, Upu a Mii v podání Audi a Seatu je ovšem pravděpodobně mnohem aktuálnější.

Pokračování platformy NSF (New Small Family) používané UPem, Citigem a Seatem Mii v elektrické variantě tak bude trochu krokem vyvolaným nouzí. Koncern malé elektromobily potřebuje a potřebuje je co nejrychleji. Citigo na baterky se osvědčilo, je vyvinuté, výroba v Bratislavě je zavedená. Je potřeba pouze vybalancovat objem výroby a především sehnat dost trakčních akumulátorů.

Celý koncern VW, do kterého patří Volkswagen, Audi, Škoda, Seat a další minoritní značky, schválil v listopadu nový investiční plán. Do roku 2025 investuje 150 miliard eur (čtyři biliony Kč), z této sumy bude zhruba 73 miliard eur (1,9 bilionu Kč) určeno na elektromobilitu, vývoj hybridních motorů a digitalizaci.

„Investice do digitalizace se do poloviny tohoto desetiletí zdvojnásobí na 27 miliard eur,“ uvedl koncern v prohlášení. „Zhruba 35 miliard eur bude vloženo do vývoje elektromobilů. Dalších asi 11 miliard je vyčleněno na vývoj nynějších modelů hybridních vozů.“

