Dozorčí rada VW rozhoduje o stěhovaní Superbu a investicích do elektroaut

11:24

Dozorčí rada automobilky Volkswagen v pátek 13. listopadu rozhodne o investičních plánech na příštích pět let. Očekávány jsou rozsáhlé investice ve výši až jedné miliardy eur (26,5 miliardy korun) do bratislavské továrny koncernu, kam by se podle předběžných informací mohla přesunout výroba nové generace modelu Superb.