Volkswagen na Slovensku investuje půl miliardy eur a vytvoří 2000 míst

15:05

Koncern Volkswagen investuje přibližně 500 milionů eur, tedy asi 13,2 miliardy korun ve své továrně v Bratislavě do ohlášené výroby nové generace modelů Škoda Superb a Volkswagen Passat. Oznámila to v pondělí slovenská divize automobilky poté, co přesun produkce zmíněných značek na Slovensko v pátek potvrdila dozorčí rada Volkswagenu.