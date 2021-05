VIDEO: Proč jsou kanály na silnici jak naschvál tak, abychom do nich vlítli

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Kulaté poklopy skrývají vstupní šachty do kanalizace, pod velkými čtvercovými jsou umístěny vodoměry, mřížkované u stran vozovky fungují jako uliční vpusti na dešťovou vodu. Poklopů je v silnicích mnohem víc, ale tato trojice rozčiluje řidiče nejvíc.

Především proto, že bývají umístěné v jízdním pruhu přesně v místě, kudy jedeme. „V dráze, kdy to vychází na to kolo našeho auta, tak to jsou historicky umístěné stoky, které z nějakého důvodu nebylo možné přemístit do ideálního místa, což by bylo uprostřed vozovky,“ vysvětluje mluvčí pražské Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Některé poklopy sice jsou uprostřed pruhu, takže se jim nemusíme vyhýbat, ale spíš bývají v dráze naší jízdy.



Prý si musíme také uvědomit, že dřív vypadaly ulice jinak. V průběhu let se například měnila šířka pruhů, ať už kvůli stavbě tramvajových tratí nebo parkovacím místům. Poklopy tak třeba uprostřed vozovky původně byly, ale vlivem těchto změn se nám dostaly „pod kola“.

„V poslední době se nám také velmi často stává, že město maluje na vozovky populární cyklopruhy. Tím je na vozovce namalované něco jiného, než tam historicky bylo. Pak se opravdu může stát, že kanál je v jízdní dráze automobilu a vy se tomu prakticky nemáte šanci vyhnout,“ říká mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

Nabízí se otázka, proč dříve nebudovali vstupy do kanalizačních šachet v chodnících. Odpověď se nachází v brožuře zvané Městské standardy vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy. „Vstupní šachty je nutno umísťovat do zpevněných přístupových míst, ke kterým je možný příjezd těžkými technologickými vozidly (nosnosti 12—22 tun) pro údržbu, opravy a čištění,“ píše se v příručce.

8. listopadu 2020

Ta také stanovuje, že vstupy do šachet, a tedy i poklopy, musí být od sebe poměrně blízko. „Vzdálenost by měla být maximálně 50 metrů, v nejhorším případě šedesát,“ cituje z pravidel Tomáš Mrázek.

Na to, že by se vstupy do kanálů přestavěly, například při velkých rekonstrukcích vozovek, se netváří. „To se děje minimálně. Protože ta kanalizační stoka je tam historicky, to vyústění je tam také dané. Kdyby se to posouvalo, tak by náklady byly nesrovnatelně vyšší,“ líčí Mrázek.

Kanály blízko sebe značí, že pod povrchem vede několik kanalizačních stok. A každá má vlastní vstup.

Že jsou někdy poklopy od sebe vzdálené jen pár jednotek metrů, vysvětluje tím, že pod povrchem může vést více kanalizačních stok a každá má vlastní vstup.

Řidiče pravděpodobně až tak nerozčiluje fakt, že kanály jsou v cestě, jako to, v jakém jsou stavu. Povrch kolem nich bývá popraskaný, poklopy se propadají dolů, a jsou tak i několik centimetrů pod povrchem vozovky. Někdy bývají rozbitá i samotná víka.



„Děje se to proto, že po kanálu jezdí těžká vozidla, která ten kanál nebo armaturu okolo mohou porušit,“ zdůvodňuje mluvčí PVK Mrázek. „Pokud jsou vyloženě propadlé, tak se jedná o závadu, která tam mohla vzniknout zvýšeným provozem,“ dodává mluvčí TSK Lišková.

Tyto nesrovnalosti opravují při rekonstrukcích vozovky. Technická správa ale využívá i stroj, který dokáže propadlý kanál takzvaně vytáhnout a srovnat s úrovní vozovky. Není přitom potřeba rozbíjet povrch silnice okolo.



Problémové vpusti u hlavního nádraží v Praze

Řada lidí označuje za kanál i hranaté mřížkované poklopy, které se nacházejí u strany vozovky. Ty se přitom nazývají uliční vpusti a jejich cílem je odvádět vodu z vozovky, například při deštích.

Kanály v cizině Oslovení Češi žijící v Německu, Polsku a Bulharsku se shodují, že tam mají kanály v lepším stavu než v Česku. „U nás navíc každé čtyři měsíce jezdí speciální služba, která je upevňuje a dává tam takový silikon, aby se poklop nehýbal,“ říká Radek Řezáč, který žije ve španělské Malaze.

„Ideální je, aby odvodnění komunikace bylo na kraji chodníku. Vozovka je totiž nejčastěji vyspádována od prostředka směrem k chodníku,“ říká mluvčí TSK Barbora Lišková.

Ano, vozovka nikdy není v rovině, právě proto, aby voda odtékala pryč; má střechovitý sklon. Podle Městských standardů vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy by měla jedna vpusť odvodňovat 400 metrů čtverečních vozovky. Výjimečně až 600 metrů čtverečních.

Říkali jsme sice, že vpusti bývají u stran vozovky. Například před hlavním nádražím v Praze ale zasahují do vozovky. Řidiči si na to hodně stěžovali.

„Magistrála v tomto úseku je výjimkou. Pod vozovkou totiž máme odbavovací halu. A byť tam proběhla rekonstrukce, souvislá údržba i úprava uličních vpustí, tak nebylo možné je přemístit na kraj vozovky, to znamená do pásu, kde není provoz, kde nejede kolo vozidla,“ objasňuje mluvčí Lišková.

Uliční vpusti jsou také pastí pro cyklisty. Obvykle mají víka umístěná tak, že mají průřezy podélně a do nich akorát zapadne kolo bicyklu. Kolař, snažící se držet při okraji vozovky, tak musí kličkovat, aby si nenatloukl.

14. dubna 2021