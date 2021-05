VIDEO: Zvídavý hoch, který tátu štval. Tady bydlel tvůrce aut značky Porsche

Dům před deseti lety koupila Škoda Auto, následně ho zrekonstruovala a zpřístupnila. V minulých měsících byl zavřen kvůli epidemii koronaviru, od začátku května je opět otevřen.

„Dům za celou dobu prošel tolika přestavbami, že z původního objektu zbylo jen velmi málo. My jsme to něco málo zachovali a podle dobových fotografií z archivu Porsche jsme dům postavili věrně tak, aby odpovídal původním proporcím a tvarům. Zvenku je tedy dům téměř totožný jako dřív. Zevnitř jsme ho samozřejmě uzpůsobili tomu, aby vyhovoval představám o expozici,“ vypráví vedoucí archivu Škoda Auto Lukáš Nachtmann.

Ferdinand Porsche tu žil od narození v roce 1875 do svých 18 let. „O samotném dětství toho není příliš známo. Víme, že to byl zvídavý hoch, který tatínka často překvapoval. Například tím, že zavedl elektrický zvonek nebo elektrické osvětlení do domu, a to k tatínkově ne úplně spokojenosti. Takže mladý Ferdinand si technické začátky zkoušel proti přání tatínka. Ale dokázal si prosadit svou vlastní cestu, kterou otec nakonec akceptoval,“ vzpomíná archivář.

Lásku k automobilům mladý Ferdinand objevil sám. „Byla to jeho vlastní invence, touha po poznání, touha po prosazení technických myšlenek, které měl v hlavě. Ukažte mi jiného hocha, který rodičům zelektrizuje a osvítí dům,“ vyzdvihuje Porscheho um Lukáš Nachtmann.



Z Vratislavic, které jsou nyní součástí Liberce, se mladý muž přestěhoval do Vídně a tam zahájil kariéru technika. První hybridní automobil sestavil v roce 1900.

Expozice není věnována jen věhlasnému konstruktérovi automobilů. Připomíná také významné vynálezy, které lidstvu výrazně usnadnily život. Ať už jde o kolo, obloukovou lampu, parní stroj, telefon či robota.

Dominantu expozice tvoří automobil od Porsche. „Často se zaměňuje konstrukční kancelář a konstrukční činnost Ferdinande Porscheho s automobilkou jako takovou. Ferdinand Porsche konstruoval automobily od přelomu století, ale samotná automobilka Porsche byla založena až mnohem později. A toto je replika prvního vozu, který vznikl: Porsche 356. První vůz prošel řadou změn, už neodpovídá originálu, ale na základě původní dokumentace, fotografií a výkresů byla zhotovena tato věrná replika,“ popisuje vedoucí archivu.

Otevírací doba a vstupné Rodný dům ve Vratislavicích nad Nisou je otevřen vždy od pátku do neděle, a to od 9 do 17 hodin. Základní vstupné vyjde na 50 korun. Lze si zakoupit i kombinovaný lístek, kdy za 100 korun můžete kromě rodného domu navštívit také Škoda muzeum v Mladé Boleslavi.

Vedle nablýskaného modrého vozu se nachází netradiční podvozek. „Máme tu vystavenou aktuální platformu, na které koncern Volkswagen, ale i Škoda Auto staví své elektromobily,“ říká Nachtmann.

Expozice je interaktivní. Návštěvník si může půjčit tablet a skenovat obrázky. Funguje to na podobném principu jako QR kódy. Jakmile naskenuje, zobrazí se mu v tabletu o daném předmětu více informací. „Nechtěli jsme expozici zahltit velkým množstvím textu, proto jsou tady tablety,“ dodává Lukáš Nachtmann.