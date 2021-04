VIDEO: Nadávky i palce nahoru. Otestovali jsme povinný odstup od cyklistů

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Rivalita mezi řidiči a cyklisty je odvěká. Někteří motoristé považují lidi na kolech mimo jiné za cykloteroristy či cyklofašisty. Nutno říci, že někteří cyklisté si za to mohou sami, protože se někdy nechovají ohleduplně, třeba když zmateně přejíždějí vozovku, nebo jedou vedle sebe.

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou předložil poslanec Petr Dolínek (ČSSD) a schválila ji Sněmovna, má za cíl znesvářené skupiny „usmířit“. „Cílem je zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, podpora cyklistiky a kultivace vztahů mezi chodci, cyklisty a motoristy,“ píše se v odůvodnění pozměňovacího návrhu.

Toho chce novela dosáhnout hlavně tím, že nebude možné cyklistu předjet, pokud by mezi okrajem auta a člověkem na kole byla vzdálenost menší než 1,5 metru.



Jak to bude vypadat v praxi, se rozhodl vyzkoušet a řidičům ukázat reportér iDNES.cz. Vyrobil si 150 centimetrů dlouhou šipku, kterou připevnil pod sedlo a vyrazil do pražských ulic. Řidiči zjistili, že na běžných silnicích či ulicích ho nepředjedou, aniž by se alespoň částečně nedostali do protisměru.

Například Ruská ulice ve Vršovicích v testovaném úseku měří 3,5 metru. Reportérovo kolo má přibližně 60 centimetrů. Zároveň by měl dodržovat dostatečný rozestup od vpravo zaparkovaných aut, aby se vyhnul kolizi, kdyby šofér otevřel dveře a nevšiml si ho. Ideální je metr, ale počítejme alespoň s 50 centimetry. Cyklista tedy zabírá od pravého okraje asi 1,1 metru šíře vozovky.

Doslovné znění pozměňovacího návrhu Řidič motorového vozidla nesmí předjíždět, jestliže by nedodržel bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

Pokud připočteme 1,5m rozestup, měl by řidič předjíždět cyklistu tak, aby pravý bok auta byl 2,6 metru od pravého okraje vozovky. Tím se pochopitelně musí dostat do protisměru.

„Z hlediska bezpečnosti a ohleduplnosti je vhodné pro jistotu minimální stanovenou vzdálenost překročit a cyklistu předjet úplně druhým pruhem či úplně v protisměru, stejně jako při předjíždění jiného dvoustopého motorového vozidla,“ píše se v odůvodnění pozměňovacího návrhu.

Pokud jede v protisměru auto, měl by řidič zpomalit, počkat a teprve až to bude možné, začít předjíždět.

Reportér se dostal i do úseků, kde jízdní pruh měří pouhé tři metry. Když jel bez šipky, některá auta ho tam v těsné blízkosti předjela. Se šipkou, tedy podle novely, už nikdo neměl šanci.

Samozřejmě na některých místech způsobí takový cyklista kolony. Ideální je, pokud má někde prostor uhnout a pustit alespoň část fronty před sebe.

„Výborně! Správně je pruď!“

Novela zákona, kterou bude schvalovat Senát a poté poputuje k prezidentovi, rozděluje společnost. A bylo to vidět i na reakcích v provozu. Několikrát reportér slyšel, že je debil. Někteří stahovali okénka a kroutili hlavou. Jiní se ptali, jestli je normální?

Přišly i pozitivní reakce. Řidič šedého vozu po předjetí stáhl okénko, vytáhl ruku a kupodivu neukázal prostředníček, nýbrž zdvihl palec. Jiní pak křičeli: „Dobrýýý!“ Muž s kočárkem podpořil reportéra slovy: „Výborně! Správně je pruď, ty zm**y!“

Minimální boční odstup mají uzákoněný mimo jiné v Německu, Belgii, Nizozemsku či ve Španělsku. Nyní by se tedy mělo přidat i Česko.

„Vymahatelnost nového pravidla bude díky jeho konkrétnosti vyšší než vymahatelnost stávajícího neurčitého ustanovení, které zakazuje ohrožení ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích. Technická zařízení na měření odstupu existují a dopravní policie v zahraničí je ke kontrolám používá. Extrémní případy budou prokazatelné i z videozáznamů. Kamerový záznam sice může několik decimetrů zkreslovat, ale z nebezpečného předjetí ve vzdálenosti 0,5 m se nepůjde vylhat,“ dodává text pozměňovacího návrhu.

Bude tak snadnější usvědčit viníky dopravních nehod. Těch se mezi motoristy a cyklisty stanou tisíce ročně, desítky končívají pro lidi na kolech smrtelně. Právě minimální boční odstup by jim měl zabránit.