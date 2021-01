Přišla doba ojetin. Automobilky je chtějí prodávat i renovovat

Norsko se nedávno dostalo do zpráv díky tomu, že v jako první zemi v Evropě zde bylo za rok 2020 registrováno více nových elektrifikovaných vozů než těch s konvenčním pohonem (čtěte zde).

Nejde o ojedinělý výstřelek. Takto to dříve či později bude vypadat i v ostatních zemích (Británie už naplánovala přepnutí na elektrický pohon - více). Znamená to, že lidé konečně pochopili výhody elektromobilů a teď nás čeká svět s dopravou bez emisí? Omyl. Nejbližší budoucnost bude jiná a Norsko je toho dobrým příkladem.



Je pravdou, že loni bylo na tamním trhu prodáno něco přes 141 tisíc nových vozů, z toho víc než polovina byla elektrická. Jenže to je jen jeden pohled na norské silnice. Kromě toho zde totiž lidé koupili přes 530 tisíc ojetých vozidel, skoro o 10 procent víc než v roce 2019. A tato ojetá vozidla byla v drtivé většině poháněná benzinem nebo naftou.

Norsko tak poodhaluje stav, který může brzo platit i na mnoha dalších trzích – prodej elektromobilů bude dotován, nebo prodej či provoz konvenčních aut zdaněn, případně obojí. Ti bohatší budou kupovat nová auta, ostatní se ve větší míře než dnes vrhnou na ojetá.

Zánovní ojetiny

Toho jsou si samozřejmě vědomy i automobilky a hledají cestu, jak získat podíl i na trhu ojetin. Ve výhodě jsou velké značky, které s prodejem svých ojetých aut začaly už před časem. Zatím se zaměřují především na zánovní ojetiny zhruba do tří let věku, typicky jde o původně služební vozy nebo auta vrácená z operativních leasingů.



Některé značky už mají síť pro prodej těchto vozů vybudovanou a nemají v tomto směru kam růst, mohou jen vylepšovat. I tak chtějí počty prodaných ojetých aut navýšit. Například mladoboleslavská automobilka má v současnosti v Česku 150 prodejních míst svého programu Škoda Plus, kde najde majitele kolem 50 000 ojetých aut. Toto číslo chce zdvojnásobit.

„Trh ojetých vozů je v České republice mnohonásobně větší než trh s novými vozy. To je skvělý předpoklad pro růst,“ konstatuje mluvčí Škoda Auto ČR Pavel Jína. „V horizontu pěti až deseti let chceme přes Škoda Plus zobchodovat ročně 100 000 vozů. Určení přesného časového horizontu by se však s ohledem na aktuální situaci v automotive odvětví podobalo věštění z křišťálové koule.“

Zánovní vozy ostatních koncernových značek se prodávají přes program DasWeltAuto. Ten by se měl během roku rozrůst o další dvě prodejní místa na celkem 50. „Mnoho prodejců má v plánu přestavby a modernizace prodejních míst, čímž bychom se časem chtěli přiblížit prodeji nových vozidel. Z novinek ve službách můžeme například zmínit zřízení zákaznické linky,“ uvedla Magda Kramešová, specialista marketingu a kvality DWA.

Stejnou cestou se vydaly i značky koncernu PSA, tedy Peugeot, Citröen, DS a Opel, které v Česku v polovině prosince loňského roku spustily jednotnou platformu pro prodej ojetin Auto Sphere. Provozuje ji vlastník českého zastoupení všech těchto značek, společnost Emil Frey, takže na stránkách se dají najít i ojeté vozy Subaru.

A během pár dnů spustí úplně nový program prodeje skladových a zánovních vozů přes internet i česká Toyota. Předávacích míst bude po celé republice 27. Prodejce na ně bude schopen vystavit prodlouženou záruku. Auta jsou prověřená v autorizovaných servisech Toyota, zákazníci je poskytli například protiúčtem při pořízení nového vozu, nebo je nabídli ke komisnímu prodeji.

I menší značky chtějí prodej ojetých aut posílit, jako například Suzuki. „V rámci ČR plánujeme do budoucna vytvořit program kvalitních ojetých vozů Suzuki s jistou garancí a výhodami obchodovaných v naší autorizované síti. Nemyslíme si však, že by u Suzuki nastal boom ojetých vozů vzhledem k jejich nedostatku na sekundárním trhu. Aktuální situace spíše nahrává tomu, že současní majitelé se kvalitních ojetin nebudou chtít zbavovat,“ říká český šéf Suzuki Tomáš Teufl.

Kde vzít zisk?

Z hlediska automobilek je problém v tom, že podobné aktivity mají jeden zádrhel. Prodej ojetých vozů generuje zisk prodejcům, a to nejen samotným prodejem, ale i tím, že tak získávají zákazníky pro servis. Automobilka jako taková z toho příjem nemá. I to by chtěly některé automobilky změnit.

Například s poklesem prodeje nových vozů už otevřeně počítá skupina Renault, která v rámci nedávno zveřejněné strategie Renaulution konstatovala, že během pěti let poklesne v rámci aliance Renault-Nissan roční prodej vozů z dnešních 3,75 milionu na zhruba 3,1 milionu. Jednu ze svých továren chce proto změnit na tzv. Re-Factory, která kromě toho, že má mít emisně neutrální provoz, bude také zaměřena na renovaci vozů.

Zatím nebylo přesně zveřejněno, jak má tento systém fungovat, ale každý rok by zde mělo být renovováno zhruba 75 – 100 tisíc ojetých vozů Renault, které se vrátily z operativního leasingu. Renault tak chce zvýšit zůstatkovou hodnotu svých vozů, kterou leasing z velké části určuje.

Re-Factory se bude budovat mezi lety 2021 až 2024 a má mít čtyři střediska. Ojetých vozidel se týká středisko zvané RE-TROFIT. Podle informací, které jsme získali z českého zastoupení značky Renault, má být v závodě ve Fins instalována tzv. jednotka Factory VO (VO je francouzská zkratka pro ojetinu) na ploše více jak 8 500 m² a s kapacitou „omladění“ více jak 45 000 vozů ročně od září 2021.

Jejím cílem bude prodloužit životnost modelů, tzn. výměnu některých opotřebených dílů. Informace, které jsme k tomu získali, hovoří o tom, že „subjekt prodejní síti poskytne službu na klíč: optimalizovaná přeprava vozů, dodávka náhradních dílů, renovace, uskladnění, pořízení fotografií a videí, které budou dostupné online.“ Kromě toho se, dokonce se uvažuje i o přestavbách aut se spalovacím motorem na vozy s „menší spotřebou uhlíku“. Renault počítá s tím, že bude přibývat například bezemisních zón v centrech velkých měst, kam nebudou mít auta se spalovacími motory přístup. Přestavovat by se tak měla hlavně užitková vozidla. Dále se počítá i s opravami baterií do elektromobilů, případně jejich úprava na zařízení pro stacionární ukládání energie. V první fázi ale půjde nejspíš o opravy mladých ojetin, které se vrátí z operativních leasingů nebo služebních vozů.