Citroën Ami je elektrická myš, kterou můžete jezdit i bez řidičáku

Ve skutečnosti nejde o automobil v pravém slova smyslu. Airbagy nehledejte a raději se ani nezamýšlejte nad tím, co by se s vozítkem v případě dopravní nehody stalo. Výrobce sám ve vztahu k typu Ami hovoří o „pohyblivém objektu“. Jeho plné jméno zní „Citroën Ami 100% ëlectric“ a my jsme ho spolu s vybranými novináři z celého světa měli možnost prozkoumat.