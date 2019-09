Škola začíná. Podívejte se na chaos mamataxi před začátkem vyučování

Rodičů, kteří své děti vozí do školy autem, stále přibývá. A ve velkých městech či u velkých škol se širokou spádovostí se denně odehrává dopravní drama. Desítky aut najíždí k chodníku, parkují u obrubníků. Ti řidiči, kteří místo nenajdou, stojí takzvaně „na blikačky“, kde se dá. A mezi auty pobíhají malí školáci.



V první školní týden by měla na dopravní situaci před školou stejně jako v předchozích letech dohlížet městská policie.

Hostivařská základní škola není zdaleka jedinou institucí, kde se děti kromě plánovaného učiva učí také boj o přežití v ranní dopravní džungli. Podobné je to v mnoha dalších městech.

Děti kopírují dospělé

Hromadné nájezdy jsou každodenním koloritem u řady českých škol. Na fenomén mamataxi už si stěžují i někteří rodiče. Krátce před osmou hodinou ranní se v ulici před vchodem do školy tvoří zácpy – z rodičovských taxíků vystupuje jedno dítě za druhým. Auto přibrzdí v jednom jízdním pruhu, dítě vyskočí a rychle přeběhne ulici – to je situace, která se běžně odehrává před většinou škol. A k bezpečnosti má rozhodně daleko.

Především v těchto místech by se přitom ráno měla striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Školáci totiž kopírují dospělé, a pokud uvidí přebíhání silnice mimo přechod, je velmi pravděpodobné, že příště to udělají také. Každé dítě musí být posazeno a připoutáno ve vhodné autosedačce i v případě, že s ním odjíždíte do školy za roh. U školy ať vždy vystupuje dveřmi k chodníku.

Striktní dodržování pravidel se bohužel před školami často neděje. Spěch a nedostatek vhodných míst k vysazení dítěte často vyústí v zastavení na přechodu pro chodce, v místě se zákazem zastavení či v nepřehledné zatáčce. Je to nebezpečné, navíc je to nejen pro přepravované děti, ale i jejich spolužáky negativní příklad.

Na nebezpečný trend dovážky dětí až ke vchodu školy reaguje nezisková organizace Pražské matky, která pořádá kampaň Pěšky do školy.

Vzdělávací instituce v metropoli se tak mohou přihlásit do soutěže o třídu, kde žáci nejvíce chodí.

Organizace také v rámci projektu Bezpečné cesty provedla loni dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo celkem 1 560 dětí a 940 rodičů. Z něho vyplynulo, že zhruba čtvrtinu školáků do školy někdo vozí. Většina z těchto dětí bydlí ve velké vzdálenosti. Nicméně třináct procent z těch, kteří jezdí pravidelně do školy autem, bydlí do jednoho kilometru od školy, osm procent to má méně než půl kilometru.