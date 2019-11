Příprava stavby nové dálnice trvá i 13 let, v roce 2020 se otevře jen 21 km

17:41 , aktualizováno 17:52

Tragický stav české dálniční sítě je obrovským tématem posledních let, ministerstvu dopravy se ovšem zrychlit výstavbu nových úseků nedaří. Příští rok se otevře méně kilometrů než letos. Do Sněmovny putuje vládní návrh novely liniového zákona, který má zkrátit dobu papírování a příprav staveb, to dnes trvá až 13 let.