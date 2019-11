Nizozemsko kvůli emisím sníží rychlostní limit na 100 km/h

Až dosud bylo maximální povolenou rychlostí 130 kilometrů v hodině. Tento limit stále platí i v sousední Francii. Opatření má v Nizozemsku platit přes den, v noci zůstane v platnosti starý limit.



Pravicová vláda premiéra Marka Rutteho tak reaguje na fakt, že země opakovaně překračuje unijní limity pro emise dusíku. Oproti průměru celé Evropské unie jsou vyšší až čtyřnásobně. Emise pocházejí vedle osobních automobilů i z těžkých nákladních vozidel na naftu.

Vláda chystá také další kroky, kterými chce vytlačit ze silnic vozidla starší 15 let, jež jsou nejvíc odpovědná za znečištění. Premiér Rutte připustil, že omezení rychlosti nemusí být příjemné, je to však podle něj nezbytný krok. „Nikomu se to nelíbí, ale slouží to vyššímu zájmu,“ poznamenal předseda vlády s tím, že opatření má zajistit, aby se Nizozemsko nezastavilo ve vývoji a aby země bezdůvodně nepřicházela o pracovní místa.

Umožní, aby se země nezastavila v rozvoji stavebnictví a nepřicházela o pracovní místa. V uplynulých letech totiž Nizozemci kvůli nárůstu emisí odložili početné stavební projekty, od nových dálnic až po rezidenční čtvrti. Ubyly tak i desítky tisíc pracovních míst.

V uplynulých letech byla v Nizozemsku podle agentury Reuters odložena realizace zhruba 18 000 projektů na stavbu dálnic, letišť, větrných elektráren a rezidenčních čtvrtí. Nizozemský výzkumný institut EIB zveřejnil odhad, podle kterého se při současném trendu do roku 2021 o osm procent sníží množství realizací stavebních projektů a stát přijde o 40 000 pracovních míst.

Vláda má přitom velké plány. Jenom v příštím roce chce vystavět 75 tisíc nových bytů. Omezení rychlosti by tak samo o sobě nestačilo.

Emise dusíku na obyvatele jsou v malém, hustě obydleném Nizozemsku čtyřikrát vyšší, než je průměr EU. Podle serveru Politico je Nizozemsko druhý největší zemědělský exportér po USA, má ovšem mnohem menší rozlohu. Přibližně 61 procent emisí podle Reuters tedy pochází ze zemědělství.

Vláda to proto zohlední. Změní se množství bílkovin v krmných směsích, aby se snížila hladina amoniaku v moči hospodářských zvířat. Zemědělci za poslední dva měsíce několikrát pořádali velké protesty z obav, že nejvíce nouzových opatření se bude týkat právě jejich sektoru.

Premiér Rutte zdůraznil, že všechna tato opatření jsou jen krátkodobá. Ještě do konce měsíce chce nabídnout další kroky, které by měly životnímu prostředí ulevit v delším časovém horizontu.