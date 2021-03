Elektrická kia je symbolem přerodu značky. Spalovací motory zatím nezavrhla

Korejská automobilka Kia, která je součástí koncernu Hyundai, představila v uplynulých týdnech svou zcela novou identitu, která stojí na začátku zásadních změn. Na první pohled je především vidět nové logo Kia, které se skládá z trojice hodně stylizovaných písmen, vyznává jednoduché a ostré tvary a nahrazuje doposud používaný oválný znak s nápisem Kia.

To je ovšem jen drobný vizuální detail. „Stoupající linky v logu mají symbolizovat nástup kreativity a inspirace,“ říká marketingový šéf značky Kyungmi Lee. Mottem značky, namísto doposud dobře známého sloganu „Power to surprise“ je nově „Movement that inspires“, tedy pohyb, který inspiruje. Automobilka sama se dokonce přejmenovala: už se nejmenuje Kia Motors Corporation, ale jednoduše Kia.

Zatímco jméno, slogan nebo logo jsou pro někoho možná jen marketingové „detaily“, Kia to se změnami myslí vážně. Představitelé automobilky v čele s jejím prezidentem Ho Sung Songem mluví o hledání nového smyslu značky, o novém obchodním směru i nové filozofii designu. Kia tedy už nebude jen automobilkou, zaměří se na mobilitu jako takovou. Důležité je, že tato mobilita by měla samozřejmě být ekologická.

Důraz na elektromobily

To v překladu znamená masivní nástup elektromobilů. Prvním z řady bude nově představená Kia EV6, model postavený na zcela nové platformě E-GMP, kterou vyvinula skupina Hyundai Motor Group speciálně pro čistě elektrická auta. EV6 má být prostorný a praktický vůz, který je připraven podle nové designové filozofie značky nazvané spojené protiklady. „V případě EV6 jsme usilovali o výrazný a působivý design spojením sofistikovaných high-tech prvků na čistých a velkorysých materiálech, kdy bychom současně poskytli jedinečný prostor ve futuristickém elektromobilu,“ říká Karim Habib, viceprezident a šéfdesignér značky.

EV6 je tak elegantní crossover, který kombinuje hi-tech prvky a organické linie. Ukazuje celkový posun designu značky Kia. „Náš charakteristický tygří nos je prvek, který je součástí našeho dědictví a představuje určitou konzistenci. Tu chceme zachovat, tygří nos zůstane i nadále, ale uvidíme ho v různých provedeních,“ popisuje Habib záměr s využitím tradičního designového prvku vozů Kia. Model EV6 tento posun jasně ukazuje.

Ona tygří tvář vozu je totiž podle designérů Kie nově „digitální“. Její součástí jsou světlomety denního svícení, design světlometů s dynamickým „sekvenčním“ vzorem nebo přívody vzduchu pod světly, které opticky rozšiřují příď vozu. Organické tvary v mnohém určují aerodynamické požadavky.

Detaily o modelu EV6 představí Kia ještě v průběhu března. Určitou představu o tom, co platforma E-GMP dokáže a co tedy bude moci EV6 nabídnout, již přinesl model Ioniq 5 sesterské značky Hyundai (prohlédněte si ho zde). Podobně jako ten vsadí Kia EV6 na moderně řešený interiér, který klade důraz na bohatou nabídku prostoru, využití recyklovaných materiálů a moderní ovládání přes všemožné dotykové prvky. Interiér má být zároveň uklidňujícím prostředím.

Spousta sourozenců

Kia EV6 pak dostane v dohledné době celou řadu sourozenců, z nichž všechny ponesou právě označení EV. Do roku 2027 jich automobilka představí nejméně sedm. „Budou to originální, vynalézavá a vzrušující elektrická vozidla. Budou se jmenovat EV1 až EV9,“ slibuje Karim Habib. Podle něj půjde o velmi různorodá auta: o vůz pro každodenní dojíždění, výkonný crossover, silné a mohutné SUV, dynamický model nebo třeba elegantní tradiční sedan.

Kia ovšem nevyvíjí jen auta, která staví na dosavadním tradičním pojetí vozů běžných tříd. „Vyvíjíme i produkty, které vyhoví rozličným potřebám našich zákazníků, ať už třeba při podnikání nebo v osobním využití. Navrhujeme a vyvíjíme flexibilní koncepty, jakási účelová vozidla,“ popisuje Habib. Tato vozidla označuje Kia jako PBV – purpose built vehicles. Může jít o vozy pro logistické služby nebo třeba sdílenou mobilitu ve městech.

Habib zároveň klade důraz na to, že půjde o produkty pro individuální mobilitu. Ta bude podle něj hrát nadále zásadní roli, vliv na to má i aktuální vývoj způsobený pandemií koronaviru. Hromadná doprava nebo takzvaný carpooling se totiž v dané situaci najednou nezdají mnohým cestujícím jako ten nejlepší nápad.

Kia ovšem nevyvíjí jen elektromobily. Zatím se nezařadila k automobilkám, které by zavelely ke kompletnímu přepřažení na elektrickou trakci. „Nadále budeme investovat i do vývoje spalovacích motorů. Každá země má jiný postup v procesu elektrifikace a my budeme obsluhovat všechny zákazníky na našich trzích,“ říká Ho Sung Song. Na druhou stranu se zdá, že v Evropě je cesta směrem k téměř čistému zastoupení elektromobilů nevyhnutelná. I proto například automobilka počítá i se sportovními modely svých elektromobilů.

V roce 2026 chce podle Songa Kia prodat asi půl milionu elektromobilů, v roce 2030 už by to mělo být přes 800 tisíc elektromobilů. Tehdy také podle šéfa korejské automobilky nadejde i čas pro širší rozšíření vodíkového pohonu.

Hodnotná značka

Jednou ze změn, která se stávající proměnou značky Kia také přijde, by pak mělo být celkově nové vnímání automobilky. Jsme mainstreamovou automobilkou, a to je náš cíl i do budoucna. Chceme tedy nadále dodávat vysokou hodnotu za dané peníze, ale zároveň chceme tuto hodnotu uchovat po celou dobu vlastnictví našich aut,“ říká Artur Martins, viceprezident pro marketing značky Kia. Kia se podle něj namísto značky, která nabízí atraktivní poměr užitné hodnoty a ceny, má posunout k tomu, aby byla hodnotnou značkou.

„Chceme nabídnout služby, které respektují potřeby našich zákazníků, třeba z hlediska efektivního využití času,“ říká Martins s tím, že i když je auto jednou z nejdůležitějších a nejvýznamnějších investic rodin po celém světě, úroveň služeb s pořízením auta související se za poslední desítky let v zásadě nezměnila. Jaký konkrétní posun chce v tomto ohledu Kia přinést, na to si ovšem budeme muset počkat. Jistotou je nabídka různých služeb mobility, ale to by měl být jen jeden střípek skládačky.