Krásný elektrohyundai má být přelomem. Nabije i všechno ostatní

Ioniqy jsou už tradičně elektrifikované hyundaie. Značka poprvé použila toto označení, které vzniklo spojením anglických slov „ion“ (iont) a „unique“ (jedinečný) v roce 2016, když oznámila „Project Ioniq“, což je dlouhodobý výzkumný a vývojový projekt zaměřený na ekologickou mobilitu.

Nejnovější pětka má být symbolickým předělem. Plně elektrický 4 635 mm dlouhý crossover přiváží novou éru designu hyundaiů na nové elektrické platformě.



„Design značky Ioniq kráčí novým směrem, jehož využívání umožňuje speciální platforma pro elektromobily,“ shrnuje mluvčí českého zastoupení značky David Pavlíček.

„Připomíná odvážný styl modelu Hyundai Pony, prvního sériově vyráběného vozu společnosti. Ohlíží se za 45 lety designu značky Hyundai a hledí vstříc těm následujícím,“ popisuje Pavlíček letem světem historii korejské značky.

Okolnosti vzniku Ioniqu 5 ovšem stojí za to vysvětlit hlouběji. Designérské studio koncernu Hyundai-Kia je totiž dnes takový světový dream team. Hemží se slavnými jmény, která vystoupala až na absolutní vrchol. A Korejci jim věří, dávají jim prostor k rozletu.

A tak přišel Hyundai s velmi originální koncepcí, která zároveň vyžaduje spoustu odvahy. Velmi kvalitní a neskonale zajímavé studie přinesly něco, co v autodesignu ještě nebylo – nazvat to můžeme třeba neoklasicismem. Není to retro ani opisování. Hyundai 45 (prohlédněte si ho zde) a následně studie Prophecy ukázaly, jak špičkový designér reinterpretuje klasické modely. A to rovnou ty, které mají statut automobilového božstva. Pětačtyřicítkou se tvůrci jasně hlásí k ikonickému Fiatu 127, veledílu Pia Manzú, génia, kterému utnula život autonehoda.

Hyundai Prophecy

Prophecy zas v moderním futuristickém podání podává Porsche 911, i když odkaz na něj už Hyundai přímo nezmiňuje. Citace nejslavnějšího sportovního auta všech dob je jasná. Upřímně, kdyby Prophecy převzali pro design budoucí Panamery, asi by udělali u Porsche nejlíp.

A chystají se ještě další studie. Hyundai už naznačilo, že by opět mohly svým vzhledem odkazovat na legendární modely (ne je opisovat). „Ioniq 5 je novou definicí nadčasovosti, která propojuje naši minulost s přítomností a budoucností,“ shrnuje SangYup Lee, viceprezident a vedoucí globálního designového centra Hyundai.

Z konceptu Prophecy se stane sedan Ioniq 6 a ještě je v plánech velké SUV Ioniq 7 chystané na rok 2024. Cílem společnosti Hyundai Motor Company v rámci Strategie 2025 je být třetím největším výrobcem ekologických vozidel na světě do roku 2025 (více o plánech čtěte zde).

Hyundai Ioniq 5 v číslech délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4 635 x 1 890 x 1 605 x 3 000

objem zavazadlového prostoru vzadu: 531/1 591 l (při zcela sklopené druhé řadě sedadel)

objem zavazadlového prostoru vpředu: 57 l (pohon zadních kol) nebo 24 l (pohon všech kol)

platforma: E-GMP (Electric-Global Modular Platform)

maximální dojezd (dle WLTP): 470–480 km (v případě varianty 2WD s baterií o kapacitě 72,6 kWh)

parametry verze s pohonem všech kol s akumulátorem 72,6 kWh: 225 kW, 605 Nm, zrychlení 0–100 km/h – 5,2 sekundy

parametry verze s pohonem předních kol s akumulátorem 72,6 kWh: 160 kW, 350 Nm, 7,4 sekundy

parametry verze s pohonem všech kol s akumulátorem 58 kWh: 173 kW, 605 Nm, 6,1 sekundy

parametry verze s pohonem předních kol s akumulátorem 58 kWh: 160 kW, 350 Nm, 8,5 sekundy

Prostor

Hyundai od počátku naznačovalo, že obě studie přetaví do sériových aut s minimem změn, pětka je toho důkazem. Ostré jednoduché linky vyrýsovávají jednoznačné proporce pomocí velkých zcela rovných ploch. Silueta připomíná italské hatchbacky sedmdesátých a osmdesátých let, s tím skvěle souzní retro pojetí zadních světel. Pixelovou grafiku dostaly přední i zadní lampy. Tvůrci vyzdvihují také zapuštěné kliky, které se při přiblížení ruky vysunou, za jízdy jsou schované, takže boky karoserie lépe obtéká vzduch.

Ioniq 5 stojí na speciální platformě pro elektromobily koncernu Hyundai Motor Group, která nese označení E-GMP (Electric Global Modular Platform). Charakteristický je dlouhý, třímetrový rozvor, což je o 100 mm více než u největšího SUV značky, modelu Palisade. Výrazná jsou také dvacetipalcová kola – tak velké ráfky ještě žádný elektrický hyundai neměl.

Také minimalisticky zařízená vzdušná kabina přímo vychází z původního konceptu 45. Hyundai vyzdvihuje elektricky nastavitelná přední sedadla. „Cestující si u nich mohou nastavit optimální polohu, v níž si budou užívat pocit podobající se stavu beztíže,“ popisuje značka. Konstruktéři zmenšili tloušťku předních opěradel o 30 procent, čímž vznikl ještě větší prostor pro cestující ve druhé řadě – jejich lavici lze posouvat v rozsahu 135 mm, čímž se dá zvětšit objem kufru; nový Ioniq má jako správný elektromobil ještě druhý zavazadlový prostor v přídi.



Posuvná středová konzola spolu s plochou podlahou, pod níž jsou uloženy akumulátory, dává posádce pocit volnosti. Přístrojová deska je tvořena dvěma 12″ displeji. „Ioniq 5 je prvním modelem společnosti Hyundai vybaveným head-up displejem s volitelnými funkcemi rozšířené reality, který čelní okno takřka přemění v displej,“ dodává David Pavlíček.



Hyundai IONIQ 5

Ioniq 5 bude k mání v několika konfiguracích elektrického pohonu, na výběr bude ze dvou sad akumulátorů s kapacitou 58 kWh nebo 72,6 kWh a dvou variant elektrického pohonu. V prvním případě pohání zadní kola elektromotor umístěný vzadu, ve druhém případě zajišťuje jeden elektromotor vpředu a jeden vzadu pohon všech kol. Všechny verze nabízejí výjimečně dlouhý dojezd a dosahují nejvyšší rychlosti 185 km/h.

Na vrcholu nabídky elektrických pohonů je varianta s pohonem všech čtyř kol (AWD) s baterií o kapacitě 72,6 kWh, poskytující výkon 225 kW a točivý moment 605 Nm. Taková verze se pyšní zrychlením z 0 na 100 km/h za 5,2 sekundy. Varianta s pohonem dvou kol (2WD) a baterií o kapacitě 72,6 kWh poskytuje dojezd až 480 km.

Platforma nabízí kromě 400V nabíjení standardně také možnost nabíjení s napětím 800 V bez potřeby dodatečných komponentů nebo adaptérů. „Vícenapěťový nabíjecí systém je patentovanou technologií. První systém svého druhu na světě používá elektromotor a měnič napětí k převodu napětí ze 400 V na 800 V, aby byla zajištěna kompatibilita a stabilita nabíjení,“ vysvětluje David Pavlíček.

„Po připojení k nabíječce o výkonu 350 kW lze akumulátory nabít z 10 na 80 procent za pouhých 18 minut. Uživatelům v tomto případě stačí nabíjet svůj Ioniq 5 jen pět minut pro získání dojezdu 100 km,“ dodává. Nový model může tahat přívěs o hmotnosti až 1 600 kg.

Nabije koloběžku i elektrokolo

Auto nabídne originální funkcí V2L, umožňující používat nebo nabíjet za jízdy či u stojícího vozu další elektrická zařízení, například elektricky poháněná jízdní kola, skútry nebo campingové vybavení, a poslouží tak jako pojízdná nabíječka.

„Funkce V2L poskytne možnost nabíjení elektrických spotřebičů s příkonem až 3,6 kW. Zásuvka V2L je umístěna pod sedadly ve druhé řadě a lze ji využívat při zapnutém elektrickém systému vozidla. Další zásuvka V2L je přístupná zvenku u nabíjecí zásuvky na karoserii vozidla. Díky měniči mohou uživatelé nabíjet i vysokovýkonná elektrická zařízení. Vnější zásuvka dodává elektrickou energii i u vypnutého vozidla,“ říká Pavlíček.

Start prodeje Hyundaie Ioniq 5 je naplánovaný na první polovinu roku 2021.