Nenechte se rozptylovat hudbou, hlasitost a rychlé tempo jsou nebezpečné

Spousta lidí bere jízdu autem za doprovodu oblíbené hudby jako relax a většina řidičů si bez zapnutého autorádia nebo hudební aplikace typu Spotify nedovede cestu představit. Ne všechny skladby, které za volantem posloucháme, jsou však k řízení vhodné.



Studie provedená britskou společností Moneybarn ukázala, že většina skladeb z playlistu „za volant“ je pro silniční provoz nebezpečná a může zvýšit riziko nehody. Obecně to platí u příliš důrazné, pronikavé a rychlé hudby s tempem nad 120 BPM (beats per minute - „úderů“ za minutu, označuje exaktně tempo hudební skladby), která svádí k rychlejší jízdě a větší agresivitě za volantem. Ideální hudba pro bezpečnou jízdu je podle expertů spíše pomalejší a klidná, s hlasitostí mezi 75 až 80 decibely.



„Pokud zaznamenáte, že vás píseň z rádia nebo z vašeho playlistu ruší a krade vám pozornost, nejspíš je čas na změnu,“ shrnul studii pro web motor1.com vedoucí marketingu společnosti Moneybarn Tim Schwarz.

„Hudba může zpomalit nebo naopak zrychlit krevní oběh, když je její tempo podobné lidskému pulzu. Na to bychom si měli při řízení dávat pozor,“ vysvětlil před časem muzikolog Marcin Suder, který pracoval na obdobné studii pro společnost Allianz (více o studii čtěte zde).



Britská studie zkoumala 96 nejoblíbenějších hitů do auta poskládaných uživateli v aplikaci Spotify. Sledovala u nich jak tempo, tak energii písně. Více než 70 procent z vybraných hitů do auta bezpečnostními kritérii neprošlo. „Je opravdu zajímavé, že něco tak nevinného, jako je výběr playlistu na cestu, může mít negativní dopad na řízení,“ poznamenal Schwarz.

Dodal, že negativní dopad má na řidiče i hlasitost hudby. Se zvyšující se hlasitostí písně roste srdeční tep a prodlužuje se reakční doba řidiče. Pokud si tedy v autě zesílíte oblíbený hit, klesá vaše soustředěnost i možnost rychle zareagovat na nenadálou situaci na silnici.

Podle studie, která vznikla před časem v Česku, může být problémem i časté přepínání mezi rozhlasovými stanicemi.



Jaké skladby jsou nejnebezpečnější? Vůbec nejhorší variantou za volant je podle Moneybarn skladba American Idiot od Green Day, která je jak velmi rychlá, tak energická. Za ní následuje Party in the U.S.A. od Miley Cyrus, poté Mr. Brightside od The Killers, čtvrtá nejnebezpečnější je Don´t Let Me Down od The Chainsmokers a pětici divokých songů uzavírá Bruce Springsteen se skladbou Born to Run.

Naopak mezi skladbami, které vás za volantem zklidní a jsou pro řízení vhodné, vévodí balada Starway to Heaven od Led Zeppelin, která má uklidňující energii a příjemné tempo. Následuje Under the Bridge od Red Hot Chilly Peppers, God´s Plan od Drake, Africa od Toto a pětici uzavírá skladba Location od Khalida.



Přílišný relax řidiče uspí

Co si na cesty autem pustit? Dopravní psycholožka Vlasta Rehnová řidičům doporučuje tempo muziky střídat, stejně jako instrumentální a zpívané skladby, protože příliš mnoho pomalé hudby nebo monotónní výběr by mohly člověka za volantem ukolébat. Vysloveně relaxační hudba je do kabiny auta nevhodná.

„Řidič by měl poslouchat hudbu, kterou má rád. Měl by ji volit on a ostatní lidé v autě se mu v tomto případě mají přizpůsobit. Rozhodně by neměl poslouchat nic, co mu vadí a co nesnese, protože jej to bude rozptylovat,“ poradila psycholožka s tím, že to platí i pro oběti rodičů vůči dětské hudbě během dlouhých cest.

Na dlouhých cestách pomáhá zpěv, protože pohyb ústy prokrvuje mozek a udržuje řidiče v bdělosti. Naopak ve městě, kde je třeba vnímat i ruchy v okolí nebo sirény záchranných složek, je třeba autorádio ztišit a naladit nějakou „náladovku“.

„V tom, jak ovlivňuje hudba řidiče, samozřejmě hraje roli více faktorů, než jen styl skladby. Záleží též na věku řidiče a jeho nátuře, protože podle té si typ hudby volíme, ale také na intenzitě poslechu,“ doplnila Rehnová s tím, že jeden ostrý hit nás může probrat z letargie, zatímco hodinový poslech už předznamenává i celkovou povahu, životní styl a tedy i styl jízdy řidiče.

Hity, které ovlivňují řidiče nejvíce Nejvíce nebezpečné písně:

1. American Idiot - Green Day

2. Party in the U.S.A - Miley Cyrus

3. Mr. Brightside - The Killers

4. Don´t Let Me Down - The Chainsmokers

5. Born to Run - Bruce Springsteen Nejbezpečnější písně:

1. Stairway to Heaven - Led Zeppelin

2. Under the Bridge - Red Hot Chili Peppers

3. God’s Plan - Drake

4. Africa - Toto

5. Location - Khalid Zdroj: Moneybarn