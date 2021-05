Divočina v autě. Hip hop, dance a heavy metal plodí agresivní řidiče

Hity, které ovlivňují řidiče nejvíce Nejvíce nebezpečné písně:

1. American Idiot - Green Day

2. Party in the U.S.A - Miley Cyrus

3. Mr. Brightside - The Killers

4. Don´t Let Me Down - The Chainsmokers

5. Born to Run - Bruce Springsteen

Nejbezpečnější písně:

1. Stairway to Heaven - Led Zeppelin

2. Under the Bridge - Red Hot Chili Peppers

3. God’s Plan - Drake

4. Africa - Toto

5. Location - Khalid Zdroj: Moneybarn