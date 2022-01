Mrzneme a furt nabíjíme. Zima ukázala, proč elektroauta nejsou budoucnost

Čtěte zápisky a komentář autoredaktorů MF DNES a iDNES.cz z reálného života s auty na baterky.

Naplánovali nám všem elektromobilitu, k zásuvkám máme začít jezdit tankovat v následujících letech, kompletní „přepnutí“ má nastat za deset, patnáct let. Po Evropě se chystají továrny na baterie do elekroaut, výrobci končí s vývojem spalovacích motorů, všechno je nalajnované. Ale dost nepřipravené a kulhající na obě nohy. Jak to vlastně dnes je? Co se stane, když si pořídíme auto zítra? Zkusili jsme to. Ještě teď je z toho ouzko.

Mezi zaslepenými nadšenci do elektromobility jsme velmi „populární“, údajně máme i vlastní vlákna v jejich internetových diskuzích, kde si z našeho tmářství dělají legraci. Tak jsme se rozhodli přežít vánoční svátky za volanty elektroaut, těch poslů budoucnosti.

No, jeden nakonec, když potřeboval opravdu jezdit a něco vyřídit, nastartoval naftový kombík a druhý osedlal svého terénního dinosaura. Ale popořádku.