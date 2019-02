Němečtí zelení aktivisté přicházejí o podporu v boji proti dieselům

Jak potvrdil zástupce automobilky v rozhovoru pro německý magazín Focus, odklon Toyoty od DUH přímo souvisel s kampaní spolku proti vozidlům s dieselovými motory.

Kontroverzní organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH) se zasazuje o ochranu ovzduší, dodržování biologické rozmanitosti, získávání energie z obnovitelných zdrojů, ochranu spotřebitelů a je činná i v dalších souvisejících oblastech. Organizace zároveň hraje v Německu vůdčí roli ve snahách o objasnění aféry Dieselgate. Zároveň prosazuje zákazy vjezdu do měst dieselovým vozidlům nesplňujícím normu Euro 6. Ke konci roku 2018 měla DUH podané žaloby za „čistší vzduch“ ve 34 německých městech, která chce přimět k dodržování přísných pravidel ochrany ovzduší a životního prostředí.

Ve svém boji byla DUH v čele s Jürgenem Reschem dosud mimořádně úspěšná, za posledních dvanáct let vyhrála každé zahájené soudní řízení. „Soudy čím dál razantněji nařizují, aby stát dostál své povinnosti, již mu ukládá druhý článek ústavy, tedy umožnit občanům právo na ochranu zdraví,“ vysvětluje Jürgen Resch.

Podle Resche je nutný zákaz provozu vozidel znečisťujících ovzduší: „Spotřebitelům doporučujeme, aby nekupovali auta s dieselovými motory. “ Oxidy dusíku jsou podle jeho názoru mimořádně toxické, ročně působí jen v Německu až 10 600 předčasných úmrtí.

Především kvůli prosazování zákazů vjezdu starším dieselům do měst se DUH stala v poslední době terčem časté ostré kritiky; jak odborníků, tak široké veřejnosti.

Toyota není jediná firma, která v poslední době ukončila s DUH spolupráci, stejný krok učinily i společnosti Krombacher a Telekom. „Tito velcí partneři s námi již nespolupracují, i kvůli masivnímu tlaku průmyslu,“ prohlásil v prosinci v rozhovoru pro server RP Online ředitel DUH . Prezident a CEO německého zastoupení Toyoty Alain Uyttenhoven ovšem definuje hlavní důvod ukončení spolupráce jinak: podle něj jsou jím sporné a do krajnosti hnané kampaně společnosti DUH.

Podle Uyttenhovena pomohla před dvaceti lety DUH Toyotě, když na trh uváděla první hybridní model Prius. Automobilka věděla, že jde o vůz ideální pro potřeby taxislužby a DUH tehdy Toyotě umožnila navázat kontakt s taxislužbami.

„DUH tehdy vystupovala jako neutrální partner. Dnes ovšem veškeré dění kolem DUH, která se velmi ostře vymezuje vůči dieselovým motorům, provázejí bouřlivé emoce. Se zástupci DUH jsme dlouho diskutovali, došli jsme však k názoru, že další spolupráce není možná, protože by nevedla ke společnému cíli,“ rezolutně uzavírá šéf německé Toyoty. Co se s penězi, které dosud plynuly do pokladny DUH (podle Uyttenhovena jde o malou pětimístnou sumu, server Zeit Online v prosinci uvedl, že jde konkrétně o 30 tisíc eur ročně), nyní bude dít, šéf společnosti zatím nesdělil.

Spolupráce mezi Toyotou a DUH trvala zhruba dvacet let. Týkala se různých projektů, především témat bezolovnatého benzínu a německé Ceny za ochranu klimatu. Mluvčí Toyoty Thomas Schalberger popírá, že by Toyota byla sponzorem DUH a stejně tak popírá jakoukoli souvislost zmíněné spolupráce se zákazy vjezdu dieselům. Objevily se totiž spekulace, že zákazy vjezdu škodí především německým výrobcům a Toyota svou podporou DUH vlastně získává navrch. Tyto spekulace vyvrací i šéf DUH Jürgen Resch. Aby dokázal, že vždy hrál fér, poukázal na to, že DUH několikrát vznesla stížnosti i na japonský koncern a zákazy vjezdu se týkají i dieselových vozů Toyoty.

Pravdou nicméně zůstává, že Toyotě v uplynulém roce počty prodaných vozů výrazně vzrostly. Jak v rozhovoru pro německý magazín Auto Motor & Sport potvrdil Alain Uyttenhoven, se zvýšením prodejů pomohl i odklon mnohých zákazníků od dieselových vozů: „Ano, celá ta diskuze nás výrazně postrčila kupředu. Kromě modelů, jako je pickup Hilux, se Toyota loučí s naftovými motory a sází nyní na benzinový a hybridní pohon.

V absolutních číslech nepatří Toyota k velikánům na německém trhu, ovšem díky stoupajícím počtům prodaných hybridů vykazuje výrazný nárůst. „Pro rok 2019 si Toyota předsevzala růst o šest až sedm procent, což odpovídá 92 tisícům prodaných vozů za rok. Velký podíl na tom bude mít právě narůstající zájem o hybridy,“ informuje magazín Auto Motor & Sport. Japonci se momentálně soustředí na hybrid jako na svůj stěžejní produkt, v uplynulém roce činil prodej hybridů u Toyoty více než padesát procent. Naopak podíl dieselových vozů činí méně než pět procent z celkové produkce.