Autosalon doby postautomobilové. V Las Vegas se jezdí bez řidiče

Mezi poletujícími drony, geeky a pařany počítačových her se do Las Vegas jezdí chlubit automobilky.



Zjistily totiž, že na klasické autosalony chodí publikum, které je zná a mají ho zmapované. Jenže výrobci aut, která se v očích dnešních dvacátníků přežila (názor změní s narozením prvního děcka), se potřebují předvést také ostatním. Na to je lasvegaský CES fantastickou příležitostí. BMW tak už třeba ví, že se letos nezúčastní slavného tradičního autosalonu v Paříži, a naopak CES je pro něj akce nejvyšší důležitosti. Celý svět totiž už tradičně začátkem ledna fascinovaně zírá na vynálezy, které si dokázal představit jen ve sci-fi.



Stále víc kamer

Přesně tam se hodí auta bez kol a dveří s vrtulemi. To, že jsou bez řidiče, tu už nikoho moc nepřekvapí. Řídí je počítač a posádka místo toho sleduje filmy promítané na čelní sklo. Šílených konceptů vzdálené budoucnosti se na CESu 2020 představilo hned několik. Představily se ale i hmatatelnější a běžnému publiku bližší vynálezy pro svět aut.

Největší haló bylo kolem toho nejmenšího: průhledné sluneční clony. Tu vynalezli dva vývojáři pohonů Bosche vlastně mimochodem. Prototyp postavili Jason Zink a Ryan Todd z LCD displeje, který našli vyhozený v koši. Průhledný displej rozdělený na buňky tvaru pláství ovládá kamera, ta sleduje slunce a zastiňuje jednotlivé buňky tak, aby neoslňovaly oči řidiče, na tváři mu dělá jakousi stínovou škrabošku. Prý už mají o jejich vynález zájem automobilky.

Kamery a s nimi pracující softwary na analýzu obrazu jsou v autoprůmyslu stále používanější, umí třeba nahradit ovladač. BMW to ukázalo v praxi: koncept interiéru samořiditelného auta budoucnosti nemá jediný ovladač nebo tlačítko, natož volant. Kamery na stropě sledují řidiče. Na celé čelní sklo se promítá menu infotainmentu, stačí pootočit hlavou a položka menu se zvýrazní, pak na ni ukážu prstem, a tím ji zvolím.

U audia pohybem prstů doleva–doprava přidávám a ubírám zvuk. Jindy se mi zas vedle ruky položené na sedadle objeví bílé světlo, stačí na osvětlené místo klepnout prstem, a tím potvrdím volbu. To celé, stejně jako plně autonomní řízení, je hudba vzdálené budoucnosti, které se možná ani nedočkáme. Jednotlivé funkce, dílčí řešení a komponenty se ovšem do aut zítřka opravdu dostanou. Výrobci komponent jsou tedy na CESu tradičně aktivní, nabízejí radary, lidary, kamery nebo kompletní sety pro systémy hlídající mrtvý úhel.

Změňte přístup

CES dlouhodobě opanuje německá prémiová trojka: BMW, Audi, Mercedes. Všechny firmy malují autonomní vzdušné zámky, básní o autech, která se budou řídit sama a posádku budou hýčkat jako budoár pětihvězdičkového hotelu. Mnichovská automobilka to vzala gruntu: do ulic Las Vegas vypustila flotilu dvaceti BMW i3 s totálně přeměněnou kabinou.

Karbonový elektromobil přestavěli tak, že má jen místo řidiče, a pak velké pohodlné křeslo vpravo vzadu. Tam se uvelebíte, po levé ruce máte dřevěný stolek s lampičkou, ze stropu se vyklopí obrazovka (promítnout na ni umí třeba speciální animaci, která má potlačovat kinetózu) a napolohujete si podnožku, která zabrala místo spolujezdce vpředu. To je zatím jen koncept, jak má vypadat městské taxikaření první třídy. Do sériové výroby ovšem už míří křeslo, které přeměníte v lehátko. BMW ho vyvinulo ve spolupráci s dodavatelem pro autoprůmysl, firmou Brose, která je přítomná i v Česku.

Speciální do všech směrů polohovatelné křeslo, ve kterém si pohodlně schrupnete, musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky. Má integrovaný bezpečnostní pás zapínaný opačně, než jste na místě spolujezdce zvyklí, (zleva doprava) a v případě nehody vás ochrání unikátní airbag, který obalí tělo jako larvu. To je zajímavý posun v myšlení: BMW, které vždy nade všechno stavělo řidičské zážitky, se teď chce hlavně postarat, aby se vám v autě dobře odpočívalo a spalo.

Změnu očekávání zákazníků dobře popisuje Samsung, výrobce toho žlutého nesmyslu Ballie, co vám nahradí psa, manželku, kamaráda a alarm: žijeme v době zážitků, tři čtvrtiny zákazníků vyhledávají hlavně je, nekupují si nový telefon kvůli tomu, že je to věc, ale kvůli tomu, co se s ním dá všechno dělat. BMW, které od Samsungu už dlouhé roky odebírá informační techniku pro své vozy, to shrnuje do sloganu „změňte vnímání“. „Jsme technologická firma,“ ilustruje posun Alejandro Vukotich, viceprezident BMW pro autonomní systémy a konektivitu.

Cloud je pán všeho

Velkým tématem letošního CESu je komunikace mezi auty, jejich propojení a připojení do cloudů, práce s informacemi na serverech, decentralizovaná komunikace mezi vozy navzájem a infrastrukturou (auta si poví tichou poštou o nehodě a pak jim semafor řekne, jak dlouho ještě bude zelená). Jenže na to všechno je třeba rychlá datová síť. Klíčem má být superrychlá, superpropustná velkokapacitní síť 5G. U BMW na vývoji „mobility budoucnosti“ pracuje 1 500 inženýrů (motorářů automobilka o moc víc mít nebude).

Jejich auta řízená roboty kroužila po okruzích už v roce 2006, brzy budou autonomní vozy testovat na nově budovaném polygonu na Sokolovsku. Dnes jezdí po světě 14 milionů BMW připojených SIM kartou k mobilní síti. V roce 2021 podle Jamese Mallisona, šéfa vývoje konektivity, představí BMW sériový model, který už bude umět s 5G sítí pracovat. „Na jejich rozvoj tlačí kromě 130členné asociace pro 5G automobilovou komunikaci také výrobci mobilních zařízení nebo zdravotníci,“ popisuje pro iDNES.cz.

A Škoda? Alespoň v publiku byla na CESu také. Tradiční výpravu vývojářů infotainmentu a komunikačních technologií tentokrát opět doprovodila skupina interiérových designérů.