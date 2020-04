Strůjce přerodu BMW odchází do důchodu. Vždy viděl deset let dopředu

Pokaždé bylo jasné, že mluvím s mužem, který, když si představujete automobilovou budoucnost, bude vždy o pět až deset let před vámi. Na otázky odpovídal vždy věcně, s jednoznačnou znalostí techniky a jejího vývoje a jakoby se ani nesnažil příliš skrývat, na čem právě ve vývoji pracují, i když samozřejmě přesně věděl, co si může a nemůže dovolit říci.

Nyní tento inženýr, který u BMW začal pracovat hned po svých studiích techniky na univerzitě v Cáchách, ani po naléhání Norberta Reithofera, předsedy dozorčí rady BMW AG neprodloužil s mnichovskou automobilkou smlouvu a v 60 letech odchází. Údajně na odpočinek.

Po Klausovi Fröhlichovi v každém případě u BMW zůstane výrazná stopa, protože to byl právě on, kdo posledních 15 let udávat trendy jejího směřování a měl odpovědnost za novou techniku a především směr, kterým se tato tradiční německá automobilka vydává.

Do BMW nastoupil v roce 1987 a začal jako vývojový inženýr motorů. Jeho prvním samostatným projektem byl v polovině devadesátých let vývoj osmiválců, po nichž následovalo do roku 1998 období vývoje motorů Rover. Poté prošel různými funkcemi v oblasti vývoje pohonných jednotek, až v roce 2003 nastoupil do čela vývoje benzinových pohonných motorů. Zde byl jedním ze strůjců aktuální sdílené strategie techniky řadových motorů od tří až po šestiválce.



O dva roky později byl jmenován do pozice plánování produktu pro všechny značky BMW Group. To je současně období, kdy BMW začalo rozšiřovat svoji strategii a mířit více do budoucnosti. Klaus Fröhlich prošel několika dalšími funkcemi v rámci nejužšího vedení společnosti, až byl koncem roku 2014 jmenován členem představenstva odpovědným za vývoj.

Od benzinu k elektřině

Důležité je vrátit se do roku 2006, kdy BMW vyhlásilo svoji strategii Number One, u jejíhož zrodu byl právě Klaus Fröhlich, který se již dříve angažoval ve strategii nazývané EfficientDynamics, jež různými způsoby zvyšovala účinnost automobilu jako celku. Strategie Number One byla zásadní, protože se snažila na automobily dívat novým pohledem a později spočívala v postupné elektrifikaci. Z vnějšího pohledu je dnes vidět hlavně premiéra městského elektromobilu BMW i3 a plug-in hybridního futuristicky vypadajícího sportovního vozu BMW i8, ale bylo za tím mnohem více.

Byl to právě Klaus Fröhlich, kdo tehdy zvolil strategii, že BMW si bude většinu komponentů elektrických systémů vyvíjet a vyrábět samo nebo v těsných kooperacích se specialisty v daných oblastech. Vznikly tak specializované vývojové a výrobní provozy na elektromotory, výkonovou elektroniku i samotné baterie. Dnes má BMW dokonce i své vlastní bateriové centrum zabývající se vývojem samotných článků (nahlédli jsme do ní zde).

V rámci strategie Number One také jako vůbec první vyvinuli velkosériovou výrobu karoserií z uhlíkových kompozitů, takže BMW i3 je s počtem vyrobených kusů přesahujícím 170 tisíc suverénně nejrozšířenějším vozem s „karbonovou“ karoserií (do fabriky na karbonová BMW se podívejte zde). Rozhodnutí o tomto postupu padlo ještě dříve, než byly na stole úvahy o podobě prvních elektrických nebo plug-in hybridních modelech.

S postupem času Klaus Fröhlich elektrickou strategii BMW trochu pozměnil. A tak od samostatných „futuristických“ modelů nabízených pod samostatnou značkou „BMW i“ začali pracovat na integraci elektrických pohonů do běžných modelů. V roce 2015 vznikla nová platforma CLAR, kterou dnes využívají všechny modely BMW od řady 3 nahoru. Ta je připravena pojmout benzinový, naftový, hybridní i elektrický pohon.

Toto řešení je velmi flexibilní a dokáže reagovat na měnící se poptávku na různých trzích. Ve výsledku má zákazník možnost větší volby. Prvním takto flexibilním vozem s různými druhy pohonu bude BMW X3, jehož elektrická verze (iX3) se začne vyrábět v horizontu několika měsíců.

Nejen motory

Klaus Fröhlich přístup široké kooperace aplikoval i v oblasti autonomního řízení. Nejdříve stál u koupě mapového systému od Nokie (mapy Here), které BMW pořídilo společně s Daimlerem (Mercedes-Benz) a Audi, ale později také vytvořil společné vývojové týmy například se společnostmi Intel a Mobileye. Před dvěma roky stál u otevření samostatného kampusu na vývoj autonomních systémů nedaleko Mnichova. Současně inicioval vznik vývojových center po celém světě, nově bylo otevřeno centrum v Pekingu a v Izraeli.

Byl to právě Klaus Fröhlich, kdo intenzivně prosazoval vývoj komunikačních systémů a připojených vozidel. Třeba BMW i3 bylo v roce 2013 prvním vozem na světě, které bylo sériově trvale připojeno k internetu. Zasadil se také o pravidelnou účast BMW na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas.

Původní motorář tedy obsáhl během svého působení u BMW všechny aspekty automobilů i širokého světa kolem nich a dá se říci, že dokázal tak trochu předvídat budoucnost. Stále mám na paměti rozhovor s ním, kdy ve všeobecném tažení proti spalovacím motorům a adoraci elektrického pohonu se nebál jasně říci, že spalovací motory tady s námi nutně budou ještě minimálně dalších třicet let, protože z technického pohledu nebudou mít plnohodnotnou náhradu.

Na otázku, jaký je jeho pohled na autonomní řízení a kdy budou automobily jezdit samy, řekl, že tam, kam on dohlédne, tak auta úplně sama jezdit nebudou. Pojedou automaticky po dálnicích, velkých silnicích, ale ne úplně všude. A to z jednoho prostého důvodu: v reálném provozu totiž nastávají situace, kdy musíte pro pokračování v jízdě učinit drobný, omluvitelný přestupek – třeba objetí zásobovacího auta přes plnou čáru. Je to nelegální manévr, který autonomní automobil sice nesmí učinit, ale pro pokračování v jízdě je nezbytný a všeobecně akceptovaný. Někdo automobilu bude muset pomoci a je jedno, zda to bude nějaký operátor nebo řidič. Zkrátka rozhovory s Klausem Fröhlichem byly vždy zajímavé a především podnětné.

Během své práce pro BMW vždy usiloval o maximální flexibilitu techniky, která umožňovala přizpůsobení produkce jednotlivým trhům, ale také trendům a zdrojům. Byl si dobře vědom nutnosti široké spolupráce nejen v rámci automobilového odvětví.

Známá je například spolupráce s Toyotou týkající se motorů, palivových článků a modelů BMW Z4/Toyota Supra, nebo s Daimlerem, v jejímž rámci obě společnosti sdílí služby pro individuální dopravu. Kooperace jsou i v oblastech bateriových článků či elektronických systémů. Právě flexibilita a široká spolupráce zajišťuje přístup k nejaktuálnějším informacím z různých oborů, na jejichž základě lze co možná nejpřesněji identifikovat nové trendy. Právě to je dnes silnou stránkou BMW jako celku a za touto schopností stojí právě odcházející Klaus Fröhlich.

Na pozici člena představenstva BMW AG odpovědného za vývoj byl za odcházejícího Klause Fröhlicha jmenován Frank Weber, který je u BMW od roku 2011.