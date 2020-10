Český startup se snaží prorazit na trhu ojetin. Online jich nabízí milion

Z nabídky automobilů mohou vybírat čeští, slovenští a němečtí zákazníci, postupně pak zákazníci z dalších zemí, jako Francie, země Beneluxu, Švédsko, Španělsko, Itálie a Rakousko. Carvago se plánuje rozšířit do 17 zemí Evropy.



Vedle prodeje koncovým zákazníkům bude Carvago i nadále rozšiřovat tržiště pro velkoobchodní partnery. „Chceme se stát technologickým a logistickým leaderem a naši platformu postupně nabídnout i dalším hráčům na trhu. Do pěti let bychom chtěli dosáhnout obratu miliardy eur a prodeje 150 000 aut ročně napříč celou Evropou,“ uvedl provozní ředitel Carvaga Jan Kranát.

Carvago se zaměřuje na vozy do deseti let stáří a 160 000 najetých km. V rámci konceptu prodeje online vedle dodání až do domu nabízí kompletní financování i na vozy ze zahraničí, pojištění, prodlouženou záruku a garanci doručení vozu maximálně do 15 pracovních dnů. Každý automobil prochází kontrolou složenou z 270 revizních kroků, na jejímž konci zákazník obdrží detailní certifikovaný popis technického stavu vozu.

Vozy před finálním prodejem koncovému zákazníkovi Carvago vykupuje do svého vlastnictví, proto na ně může poskytovat záruku. Nabízí i další služby včetně přihlášení, mytí, STK, drobného servisu nebo leštění.

„Ve spolupráci s našimi partnery z řad certifikovaných prodejců a dealerů poskytujeme zákazníkům napříč Evropou prakticky neomezené možnosti ve výběru vozu, který již nebude limitován pouze lokální nabídkou. Kompletní online prodej včetně doručení do domu dosud nikdo v Evropě nespustil a jedná se tak o největší inovativní disrupci (změnu technologie) v oboru automotive za posledních 30 let. Máme za sebou přes rok testování, pilotní fázi z období koronakrize, zkušenosti z B2B programů,“ dodal výkonný ředitel Jakub Šulta.

V Česku se ročně prodá přes 700 000 ojetin, což je asi trojnásobek prodeje nových aut. Cena ojetých vozů na českém trhu letos vzrostla o tři až pět procent zejména kvůli omezenější nabídce vozů způsobené epidemií koronaviru. Největším prodejcem ojetin na českém trhu je nyní skupina AAA Auto, která rovněž nabízí online prodej a dodání auta zákazníkovi.