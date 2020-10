Chybí mladé ojetiny, o které je zájem. Pokud jsou, míří do zahraničí

Celkově se letos do Česka dovezlo 114 493 osobních ojetých vozů, tedy o 21 490 vozů méně než loni, což představuje meziroční pokles o

16 procent. Největší propad dovozů osobních ojetých aut zaznamenal trh v dubnu, kdy se meziročně do Česka dovezlo o 53 procent méně vozů. Vyplývá to z analýzy společnosti Cebia.

Na problém s dodávkami kvalitních ojetých aut dlouhodobě poukazuje generální ředitelka skupiny Aures Holdings Karolína Topolová. Když byly v první vlně koronavirové epidemie zavřené hranice, dovoz ojetých aut ze zahraničí se zastavil úplně.

Až v září se počet ojetých aut ze zahraničí meziročně navýšil o čtyři procenta. Podíl ojetých aut ze zahraničí tvořil na trhu prodávaných ojetin zhruba polovinu nabídky. Kromě letos dovezených aut se přeprodávají i vozy dovezené v minulých letech. Pětinu nabídky (21 procent) tvoří auta z Německa, respektive ta, u nichž prodejce deklaruje německý původ.

Jak tvrdí Cebia, ve třetím čtvrtletí vzrostl průměrný věk dovážených aut. Podíl těch, která vykazují více než 10 let stáří, se meziročně navýšil o 2,2 procentního bodu na 53,6 %, přičemž průměrné stáří dosahovalo 10,7 let. Před rokem to bylo 10,3 roku. Dovozy starších aut mají nepříznivý vliv na stárnutí českého vozového parku, jehož stáří dlouhodobě narůstá a v kategorii osobních aut překonává hranici 15 let. Průměrné stáří všech prodávaných ojetin činilo letos zatím 9,5 roku.

Ve třetím čtvrtletí ožila poptávka po ojetých autech, což vedlo ke snížení průměrné prodejní doby ze 106 na 98 dní proti první polovině roku. V meziročním srovnání se ojetá auta prodávala o 15 dní déle. „Jarní poptávka, která byla letos utlumená kvůli koronaviru, se tak přesunula do letních měsíců, kdy řada lidí nakupovala auto pro cestu na dovolenou, nebo lidé využili volných dní k výběru ojetého auta,“ dodal Pajer.

To je však jen jeden pohled na věc – stáří všech prodávaných ojetin se zahraničním původem, tedy včetně těch dovezených v minulých letech, dosahovalo 11,5 roku. Výrazně mladší se prodávají české ojetiny, jejichž průměrné stáří bylo letos 7,1 roku. Jde často o vozy z firemních flotil a operativních leasingů, kterých už však začíná být na trhu nedostatek.

Nižší počet zánovních vozů

Podle Cebia by tento trend měl i nadále pokračovat, protože kvůli menšímu počtu nových aut, která se letos vyrobila, a menší ochotě firem nyní měnit auta za mladší, bude počet mladých vozů s českým původem ještě klesat. Příkladem může být program Škoda Plus, který hlásí od července snížení nabídky vozů o 20 procent na téměř 7 000 vozů, z toho 5 500 vozů značky Škoda. Většina z nich jsou vozy do stáří 4 let.

Právě nižší počet zánovních a mladých vozů vedl v důsledku k jejich zdražení. „Ve třetím kvartálu se mladé ojetiny často vyvážely k prodeji do zahraničí a vzhledem k jarnímu významnému poklesu výroby nových aut napříč Evropou lze očekávat, že se vozy budou do zahraničí vyvážet i nadále. Vývozům totiž nahrává i slabší kurz koruny, který na druhou stranu pro český trh znamená, že se k nám budou dovážet levnější ojetiny – tedy zpravidla starší, případně opravené po havárii či poškození,“ tvrdí Cebia.

„Ojetiny, a zejména ty zánovní, nejsou na trhu z několika důvodů,“ říká Zbyněk Janeček, majitel firmy Azisfin, který dříve působil na vysokých firemních pozicích v několika českých zastoupeních automobilových značek. „Na úrovni Evropy zkrachovaly v podstatě všechny letištní půjčovny, které ročně kupovaly statisíce aut, respektive si je braly na krátký operativní leasing do dvanácti měsíců a pak je vracely na trh. Tato auta, na kterých automobilky nejvíce prodělávají, teď na trhu nejsou.“

Dalším důvodem jsou podle Janečka emisní limity. Jejich zpřísňování silně zdražuje cenu nových aut. Například cena dvojčat PSA Peugeot 208 / Opel Corsa je dnes téměř stejná jako dříve dvojice Peuget 308 / Opel Astra, elektrické verze Peugeotu 208 a Opelu Corsa pak stojí jako Peugeot 508 nebo Opel Insignia. „Lidé tak logicky raději koupí mladou ojetinu, i proto, že nechtějí nové překombinované technologie, které jsou často na úkor uživatelského komfortu,“ komentuje pro iDNES.cz Janeček.

Zdražování a stáčení

Průměrná cena ojetých vozů se tedy začala ve třetím kvartále zvyšovat. Zatímco v prvním pololetí klesla meziročně o sedm procent na

212 000 Kč, na konci třetího čtvrtletí už dosahovala 228 600 Kč, což představuje navýšení o téměř osm procent. Meziročně pak došlo ke zvýšení průměrné ceny o jedno procento. Kromě zdražování zánovních ojetin táhnou růst cen také nekalé praktiky na trhu, které vedou k umělému navyšování hodnoty vozů.

Oproti prvnímu pololetí se snížil průměrný počet najetých kilometrů o

5 000 na 161 000 km, což vzhledem k nižší nabídce nových ojetin může znamenat, že se více stáčejí tachometry. „Lidé nejsou ochotni platit více za vozy s vyšším kilometrovým nájezdem, a tak dochází k manipulacím s tachometry, aby vozy byly za požadovanou cenu lépe prodejné,“ uvádí Cebia. Auta na naftu vykazovala v průměru o 47 000 najetých km více než auta na benzin.

Vyšším cenám nahrává také časté zatajování havárií. Jen za polovinu září odhalila Cebia u aut ze zahraničí 2443 havárií a poškození v celkové hodnotě 231 milionů korun. Podíl ojetých aut, která mají uvedeno, že jsou havarovaná, byl přitom na velkých inzertních portálech 0,7 procenta. Ve skutečnosti vykazuje havárii či poškození podle Cebie zhruba 25 procent pětiletých vozů, v případě desetiletých aut je po havárii či poškození přibližně 60 procent z nich.