Online prodej aut je v Česku jen naoko. Proti jsou rizika a byrokracie

V Číně se snaží automobilky resuscitovat trh po koronavirové pohromě, která prodeje srazila o 80 procent, všemi možnými cestami. Prodej aut online tam v různých formách fungoval už dříve, už v roce 2017 prodával Ford model jen přes internetové tržiště Alibaba. Čínské Geely prodává auta online se speciální filtrací virů od března, teď přidalo službu doručení auta domů, při které se nový majitel nemusí s prodejcem vůbec setkat, klíčky od nového vozu mu doručí dron.



Podobně teď doručuje své elektromobily v Americe Tesla. Ta prodávala auta vlastně výhradně online vždy, jinak než po internetu ani objednávku udělat nešlo. Ovšem teď dbají v Americe na to, aby se zákazník s předávajícím vůbec nesekali.

Něco takového by rádi rozjeli i prodejci v Česku. Automobilky i dealeři mluví o online prodeji ale spíš opatrně, sami vědí, že je to nereálné. Najít-vybrat-kliknout-objednat-zaplatit a čekat na doručení, to může fungovat u trička nebo i nákupu potravin, jenže u auta to znemožňuje administrativa, která ctí procesy jak z doby Marie Terezie. I v nejideálnějším případě to znamená čekání, zdlouhavé fyzické papírování (na online formuláře u státem provozovaného registru aut zapomeňte) a setkání s minimálně dvěma lidmi.

Pokud chcete založit fungující e-shop s auty v Česku, jste v patové situaci. Vždycky to dopadne spíš tak, že přesunete prvotní kontaktní fázi na internet a předání auta z autosalonu přímo ke klientovi. Papírování se ale nevyhnete.

Americký startup Carvana nabízí auta z automatu vydávající vozy jako plechovky coly.

Nejblíž ke klasickému e-shopovému nakupování mají autobazary. Ty totiž mají nabízená auta skladem a přihlášená. Povinné ručení sjednáte s pojišťovnou online. Podobně mohou zafungovat dealeři nových aut v případě svých skladových zásob. Tak teď začalo fungovat hned několik prodejců.

Lov zákazníků

Když se něco kupuje po internetu, většinou si to představujeme tak, že si zboží na webu vybereme, něco proklikáme, zvolíme způsob platby a doručení a dál se o nic nestaráme. Náš nákup nám dovezou domů, nebo oznámí, že je připravený k osobnímu odběru. Nikam jinam nepíšete, nikdo vám nevolá, prostě je to o řád jednodušší, pohodlnější a časově úspornější než chodit do obchodu.

Prodej aut po internetu, který se v době koronavirové krize dostává do popředí, tak ale nefunguje, i když se prodejci snaží vytvořit iluzi, že ano. I když mnozí prodejci mají na svých stránkách často už z dřívějška naprogramované rozhraní připomínající e-shop, vaše klikání zatím snad vždy skončí u formuláře pro vyplnění kontaktních údajů. Pak se vám ozvou a detaily dohodnou. V praxi proto rozdíl oproti tomu rovnou prodejci zavolat nebo napsat není v zásadě žádný.

Prodej nových aut se dnes na internet částečně přesunul. Zájemci o pořízení auta tímto způsobem podle odhadů nakupují řádově desítky vozů denně. Jde přitom zejména o již vyrobená auta a záleží na počtu uskladněných vozů jednotlivých značek.

Virtuální showroom nově spustila například značka Toyota. Japonská značka začala nové vozy prezentovat online prostřednictvím svého webu a živého rozhovoru s prodejcem. Zákazník se na stránce objedná k virtuální prohlídce zvoleného modelu a zároveň si vybere konkrétního prodejce. Do formuláře na sebe zadá kontaktní údaje a prodejce se mu má nejpozději do 15 minut ozvat zpět. „Vybraný vůz zákazníkovi odprezentuje prostřednictvím odsouhlasené formy videohovoru a ten jej následně může rovnou objednat, respektive nechat si zaslat konkrétní nabídku,“ popisuje mluvčí značky Jitka Jechová. To má ovšem stále k e-shopu, jak ho chápeme, velmi daleko.

Skupina Auto Palace spustila pro potenciální zákazníky speciální webovou stránku, kde je seznamuje s aktuálními službami včetně online nabídky vozů i s jejich případným doručením na soukromou či firemní adresu. „Pečlivě analyzujeme naše aktuální obchodní možnosti na trhu s prodejem nových a ojetých vozů a snažíme se zajistit ekonomickou udržitelnost. Aktuální výsledky ukazují, že zájem lidí o koupi auta začíná opět mírně narůstat,“ dodal generální ředitel skupiny, která patří k největším prodejcům nových aut v Česku, Radek Donner.

Autocentrum Barth, které je autorizovaným prodejcem osmi značek osobních a užitkových vozů, prodává podle ředitele Michala Burkoně zhruba na úrovni 60 procent běžného stavu. K tomu, aby propad nebyl větší, firmě pomáhají hlavně velké skladové zásoby kolem 600 aut. V aktuálních prodejích převažuje hlavně operativní leasing. „Zájem o doručení vozu domů nebo do firmy je oproti lednu a únoru, kdy jsme preferovali osobní kontakt se zákazníkem, v obrovském nárůstu - jde o stovky procent. Samozřejmě k tomu přispívá i aktuální nabídka doručení vozu po celé ČR zdarma. Aktuálně doručujeme tři až čtyři vozy denně,“ dodal.

Komunikační platformy jako je WhatsApp, Messenger nebo Skype používá při předvádění nových i ojetých vozů další dealer Škody a dalších sedmi značek TUkas. Po podpisu smlouvy a uhrazení kupní ceny se vůz připravuje k předání, a to včetně dezinfekce jak v interiéru, tak na frekventovaných místech karoserie. Následně je vůz dopraven přímo k zákazníkovi na předem dohodnuté místo předání.

Výběr konkrétního auta je to jediné, co online opravdu funguje

Zatím mají prodejci, respektive samy automobilky a jejich zastoupení, důkladně podchycený jen tento první krok. Sestavit si v konfigurátoru vysněné auto není problém, spousta značek umí váš zájem i propojit s nabídkou skladových vozů, případně trochu usměrnit, když je k dispozici něco podobného.

Informační systémy dobře fungují i pro spárování poptávky s volnými auty ve výrobním plánu nebo pro objednání auta do výroby. To mají všechny značky nějak podchycené. A velké bazary vás stejně neomylně dokážou navést k volnému ojetému autu.

Předání auta je vlastně hračkou. Když zákazník potvrdí, že se sám seznámí s návodem k obsluze, nic nebrání tomu, aby skutečné předání zabralo pár minut.

A když obě strany budou chtít, není problém doručit auto přímo na udanou adresu, ať už na odtahovce nebo levněji a flexibilněji po vlastní ose.

Pak to ale začíná drhnout. Auto je třeba administrativně připsat novému majiteli. „Kupní smlouva a veškeré dokumenty nutné k převodu či registraci vozu jsou automaticky v náhledu odesílány v elektronické podobě a veškerá formální administrativa je řešena korespondenčně prostřednictvím České pošty či kurýrních služeb,“ uvádí TUkas. To je ovšem teprve začátek celé další byrokratické anabáze.

Prodejcům se nechce a stát tomu brání

Auto tedy máte před domem. Pak ovšem přichází návštěva světa jak z Kafkova románu.

Auto je třeba zapsat v registru vozidel na nového majitele. Kdo to někdy zkusil, ví, že to realizovatelné je, ovšem může to být operace klidně na pár dní. Podle vedoucího brněnského Odboru dopravněsprávních činností Ladislava Prudila jsou to prkotiny (více čtěte zde). Pokud jste ovšem za nové auto zaplatili půl milionu a pak musíte vstávat v pět, abyste byli v půl sedmé ve frontě na pořadové číslo k okénku na úřadu, máte na to jiný názor.

Chce to čas, nervy, chuť na úřednice, které většinou očividně obtěžujete. Takže to v mnoha případech dopadne tak, že zaplatíte pár stovek profesionálním „vyřizovačům“, kteří mají vyšlapané cestičky na úřady. Samotní dealeři přiznávají, že je pro ně jednodušší a rychlejší - byť dražší - tuto administrativu svěřit jim. Za normálního stavu, ve kterém by registr vozidel fungoval na úrovni 21. století, by tato „profese“ neexistovala. Dnes jsou pro mnohé jedinou možností, jak auto dát administrativně do pořádku, nebo vůbec dostat nové auto „na značky“. Například Hyundai má tuto službu přímo zavedenou v ceníku, stojí 1690 korun.

Ve chvíli, kdy zákazník konečně převezme nově koupené auto, na které často čeká několik měsíců, chce s ním také jezdit. V normálně nastavených a fungujících podmínkách by se vše dalo řešit jednoduše, nebyrokraticky, online.

Jedinou akci proveditelnou přes internet je dnes rezervace termínu audience u úředníka. Aktuálně jsou tyto rezervační systémy z nepochopitelného důvodu většinou vypnuté, přitom právě to by mohlo zamezit shlukování lidí.

Pomiňme, že jsou země, kde převod jen oznámíte dopisem úřadu (Británie), nebo ho vyřídíte na poště. Jinde si nový technický průkaz vytisknete z online aplikace doma.

Registr vozidel je svět sám pro sebe

„Při pořízení nového i ojetého auta budete muset na úřad. Buď na registr, což je za běžných okolností klidně i vícehodinová anabáze, takže příště rádi zaplatíte tomu, kdo to vyřídí zkušeně za vás. Ale i tak ho musíte úředně zmocnit, a to představuje výpravu na poštu, místní úřad veřejné správy nebo k notáři,“ popisuje jeden z prodejců. Ověřený originál plné moci pak musí mít prodejce nebo jím pověřený člověk s sebou. Informace o udělení plné moci se neukládá do žádné databáze, ze které by ji registr mohl na pár kliknutí ověřit. Jedinou alternativou je datová schránka, kterou však mívají zřízené jen firmy (a kvůli zkrácení všech lhůt není pro fyzickou osobu její zřízení nutně dobrý nápad).

„Nic dalšího se dopředu elektronicky vyřídit nedá. Žádost o zápis nebo přepis auta je potřeba na úřad donést v papírové podobě. Když budete mít štěstí, aspoň vám nevynadají za to, že jste si vytiskli formulář ze stránek ministerstva – podle mnohých úředníků by totiž měla být na tiskopisu ve formátu přeložené A3, do které se snadno zakládají ostatní dokumenty. Sešité A4 nejsou na přepážce oblíbenou formou,“ dodává dealer, který nechce být jmenován.

Když na úřad donesete osobně, nebo někdo pověřený, žádost a všechny potřebné doklady a vystojíte frontu, pak na přepážce, kde pouze lejstra odevzdáte a ve většině případů pak už jen dvacet až třicet minut sledujete práci úředníka, konečně dostanete značky a technický průkaz s vyznačením nového majitele auta. „Tady zkrátka běží všechno svým tempem a žije svým životem, bez ohledu na stav nouze,“ shrnuje prodejce.

Především tato procedura efektivně brání tomu, aby se auto dalo koupit na dálku bez nutnosti někam chodit a komunikovat s dalšími lidmi.

Aby z dealerů nebyly autopůjčovny zdarma

Musíte ještě překonat psychologickou bariéru u lidí. Přece jen tři stovky za nefunkční výrobek z čínského e-shopu oželíte, poslat někam půl milionu za auto bez toho, abyste si dealerství a prodejce prohlédl (a třeba prověřili) je z pochopitelných důvodů asi pro každého nepředstavitelné. Řešit by to mohl třeba systém úschovy peněz u notáře, banky nebo advokáta, která se používá při nákupu nemovitostí (notář uvolní peníze zákazníka poté, co obchod proběhne podle uzavřené smlouvy). Je to drahé, ale jisté.

Prodejci se do vývoje opravdového e-shopu s řádným zabezpečením nepohrnou ještě z dalších důvodů. Vyšel by na desetitisíce (možná statisíce, alespoň po zkušenosti s cenami se státním e-shopem na dálniční známky), a kdyby se přes něj žádné auto neprodalo, jsou to vyhozené peníze odpovídající marži z několika obyčejných aut.

Výzvou je také ochrana citlivých údajů v případě financování úvěrem. Pro takovou operaci je nezbytností kopie dokladů a citlivé osobní údaje o soukromém životě zákazníka. A pro nákup placený převodem bude prodávající nejspíš stejně pro jistotu chtít ověřit identitu pro ně neznámého zákazníka osobně. To banky a další instituce, které se něčím podobným zabývají denně, x-krát ošetřené mají, ale počet obchodních případů u prodeje aut není tak velký, aby toto bylo prozkoumané, vyzkoušené a zaručené.

A nakonec hlavní důvod, proč prodejci nových aut do vytváření klasického online prodeje nepůjdou.

Tím je právo kupujícího věc koupenou po internetu vrátit. Podle českého zákona lze zboží zakoupené po internetu vrátit do 14 dnů bez udání důvodu a odstoupit tak od smlouvy. „Lhůta pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů, aniž by zákazník musel uvádět důvod odstoupení, začíná běžet ve chvíli, kdy dojde k převzetí zboží,“ vysvětlil pro iDNES.cz právník Petr Novák.

„Zákazník si může během této doby vůz důkladně vyzkoušet a pokud nebude spokojen, může od kupní smlouvy odstoupit, vůz vrátit a získat zpět plnou kupní cenu,“ uvádí Jakub Šulta, šéf startupu Carvago, který je online velkoobchodem s auty.

„Zákon stanoví 14denní lhůtu ‚na rozmyšlenou‘, a dává vám tak možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží, které jste předtím viděli pouze na obrázku. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si zboží zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. I tak můžete od smlouvy odstoupit. Prodávající mívají v obchodních podmínkách možnost si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty. Proto vám nemusí být vrácena celá kupní cena,“ píše Česká obchodní inspekce. To je ovšem tak gumová formulace, že se na ni nedá spoléhat.

A to je u nového auta obrovský problém. V okamžiku, kdy se začne používat, ztrácí až desítky procent na ceně. Navíc nelze podle výkladů právníků nějak omezit zákazníka třeba limitem nájezdu. U autobazaru obchodujícího s opotřebenými auty taková potíž není, ovšem prodejci nových aut nemají proti případným vykukům, kteří by si takto vlastně jen půjčovali auto na dovolenou, žádnou zbraň. Na takto vrácené auto se už bude vždy pohlížet jako na ojetinu, u které nelze zaručit, že není poškozená.

To, co se teď prezentuje jako online prodej aut, tak budou pravděpodobně dealeři často vykazovat jen jako rezervaci, tak aby se z pravidel o prodeji po internetu vykroutili.

V Singapuru prodávají supersporty jako colu, mají na to automat.

Bazary už prodávají

Trochu jiné je to právě u ojetin. U nich povětšinou na nějaké stovce nebo tisícovce kilometrů najetých navíc nesejde. Velké autobazary už nějakou formu online prodeje rozjely. „Během dvou týdnů, kdy se z nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví nesmějí prodávat v provozovnách autobazarů ojeté vozy, se síti AAA AUTO podařilo prostřednictvím online prodeje doručit zákazníkům domů již 700 vozů,“ uvádí mluvčí firmy Michal Häckl.

„Online prodej vozů je ale pro české autobazary novinkou – nemají k dispozici potřebné platformy ani procesy, a navíc musí vše řešit za pochodu a během krize, která je zastihla v tomto ohledu zcela nepřipravené,“ komentuje Jakub Šulta.



Připomíná, že online prodej, tedy prodej vozů mimo provozovnu autobazaru, musí splňovat přinejmenším následující předpoklady: Potvrzení všeobecných obchodních podmínek upravených pro internetový obchod a online odeslání objednávky, vyřízení financování a pojištění vozu, stejně jako uzavření kupní smlouvy. „Mimo to by měl autobazar v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru COVID-19 zajistit také logistiku předání vozu a platby bez nutnosti fyzického setkání se s prodejcem,“ dodává.

„Je tedy zřejmé, že online prodejem není například telefonická rezervace vozu, který je následně vyvezen na parkoviště před provozovnu autobazaru, kde proběhne testovací jízda a pak třeba i podpis smlouvy. Stejně tak nelze za online prodej považovat ani přistavení vozu k domu zákazníka a podpis smlouvy v jeho obývacím pokoji.“ dodává Šulta z Carvaga.