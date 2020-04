Nejhorší pád od války: prodeje aut klesly v ČR o třetinu, Itálie minus 85 %

Celkově registrace nových osobních vozů v České republice v prvním čtvrtletí spadly meziročně o 15,8 % z 59 616 na 50 194 kusů. V samotném březnu to ovšem bylo o 36,32 %. Ve třetím měsíci se v Česku prodalo 13 685 vozů, to je pád na úroveň konce minulé dekády, kdy byl trh zasažen globální ekonomickou krizí. Naopak rekordní byl rok 2017, kdy se v březnu prodalo 26 786 a za celý rok přes 270 tisíc osobních aut, to byl český rekord.

České prodeje Nejprodávanější byla v prvním čtvrtletí značka Škoda Auto s 20038 registrovanými osobními vozy, což znamená dvoupětinový podíl na trhu. Následuje Volkswagen se 4467 prodanými auty a Hyundai, která prodala o 59 vozů méně. Na čtvrté příčce je Toyota s 2124 vozy a Kia s prodejem 2074 aut. Nejoblíbenějším modelem je nadále Škoda Octavia s 6083 prodanými auty, následuje Fabia s 4032 vozy, Scala (2053), Karoq (2034) a Hyundai i30 s 1966 prodanými kusy. Nejprodávanější třídou jsou SUV s podílem téměř 34 procent. Z hlediska paliva vede benzin s 65,8 procenta a na druhém místě je nafta s 29,3 procenta.

„Počty registrací razantně poznamenalo šíření koronaviru a s tím související opatření po 14. 3. Uzavření prodejen, výrazné omezení fungování úřadů pro agendy vozidel a související faktory způsobily zásadní pokles množství nově registrovaných vozidel. Údaje jsou však do jisté míry zkresleny setrvačností procesu prodeje a následné registrace vozidel, proto celkové údaje za měsíc a za čtvrtletí nemusí plně odrážet skutečný stav,“ uvedl v komentáři Svaz dovozců automobilů.

Největší procentuální ztráty si z masověji prodávaných značek připsal Nissan, kterému prodeje meziročně klesly o téměř 89 %, Mazda (- 69 %,) nebo Opel (- 62 %). Naopak nejlépe zatím z krize vycházejí Mercedes (- 14%), Kia (- 24 %), BMW (- 24 %), Škoda (- 25 %), Toyota (- 27 %) nebo Volvo (- 27 %).

Evropský pokles je hrozivý

„Je velmi pravděpodobné, že prodej nových automobilů a nákladních vozidel dostane největší zásah od roku 1945,“ komentoval pád evropských prodejů pro Bloomberg ještě před vyhlášením přesných čísel Juergen Pieper, analytik frankfurtské banky Metzler.



Třetinový pokles českého trhu je podobný jako v Německu. Tam se v březnu meziročně prodalo o 38 procent méně, konkrétně 215 119 vozů. To je největší měsíční pokles, který kdy německá asociace výrobců motorových vozidel VDIK v historii zaznamenala. Automotive News Europe cituje jejího prezidenta Reinharda Zirpela, podle kterého je to největší měsíční pokles v historii asociace založené v roce 1952.

V Německu mezi značky, jejichž prodejům se dařilo relativně dobře, patřily Tesla a Lexus, kterým se prodeje snížily o 2,8, resp. o 4,4 procenta. Lídr německého trhu, značka VW, zaznamenala pokles o 35 procent.

Evropské sdružení automobilových výrobců ACEA zatím kompletní zprávu za celý kontinent nepublikovalo, protože nemá informace ze všech trhů, známá jsou ale čísla z dalších velkých zemí kromě Německa, a jsou výrazně horší. Ve Španělsku se prodalo o 69 procent aut méně než loni v březnu – 37 644. Nejméně klesaly registrace plug-in hybridů (o 22 %) a hybridů (o 26 %). Francie hlásí o 72 % prodaných vozů méně a Itálie dokonce o hrozivých 85 % méně. Domácím značkám Fiat a Lancia klesly prodeje ještě víc – o 91, resp. 92 %. Jediný, kdo v Itálii rostl, je Tesla. Ta se 424 nově registrovanými vozy zaznamenala růst o 58 %.

Vývoj kopíruje situaci v Číně, kde koronavirus řádil před Evropou. První dva týdny v únoru se tam prodej aut v důsledku epidemie meziročně snížil o 92 procent, nakonec byla únorová bilance čínského trhu minus sedmdesát procent. Automobilky a dealeři zkoušejí prodej po internetu, jsou to ale jen záchvěvy, příležitost ovšem zavětřily autobazary (čtěte zde).



Pád nekončí

Ale to nejhorší teprve přijde. „Pokud se obecné podmínky nezmění, pokles v dubnu bude pravděpodobně výrazně vyšší než v březnu,“ konstatoval prezident VDIK Reinhard Zirpel.

Omezení pohybu pro obyvatele v Evropě pokračují a většina automobilek nevyrábí. Na starém kontinentu je 229 montážních a výrobních závodů.

V pondělí 6. dubna se má spustit výroba továrny KIA v Žilině. Škoda zastavila výrobu 18. března, oficiálně do 5. dubna. Zaměstnanci byli do 29. března doma za 70 procent průměrného výdělku, od 30. března za 75 procent. Původní termín před koncem března prodloužila do 15. dubna, poté až do 20. dubna. Skupina PSA zavřela už 16. března všechny své evropské továrny, zahájení provozu budou předcházet jednání s odbory, k 3. dubnu nebylo známo, kdy se provoz výrobních závodů obnoví.

Ford oznámil, že dočasné přerušení výroby automobilů a motorů ve většině jeho evropských výrobních závodů potrvá podle aktuálních předpokladů nejméně do 4. května. V automobilovém sektoru je v Evropě celkem 13,8 milionu pracovních míst. Tento segment průmyslu má 6,1% podíl na zaměstnanosti, ve výrobním sektoru dokonce až 11,4%.

Dočasné uzavírky továren kvůli koronaviru se již dotkly více než 1,1 milionu Evropanů pracujících ve výrobě automobilů. V samotné České republice je to minimálně 45 tisíc pracovníků. Informovalo o tom Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Více čtěte zde.