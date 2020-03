V německém autoprůmyslu hrozí rozsáhlé propouštění, Česko to pocítí také

Výroba v Česku stojí Automobilky zastavily výrobu, omezení přijala řada dodavatelů v Česku. V loňském roce vyrobily automobilky v Česku přes 1,4 milionu osobních aut. Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) uvádí, že produkce jeho členů, kterými jsou automobilky a jejich dodavatelé, tvoří 23 procent průmyslové výroby v Česku, 9 procent HDP a zaměstnává 133 tisíc lidí. Výběr firem automobilového průmyslu, které se v Česku kvůli pandemii koronaviru rozhodly odstavit či omezit výrobu:

Brano - Přední český výrobce automobilových dílů z Hradce nad Moravicí na Opavsku 25. března oznámil, že kvůli pandemii a dočasnému uzavírání automobilek výrazně omezí výrobu.

Fraenkische CZ - Výrobce autodílů v Okříškách na Třebíčsku od 23. března na dva týdny výrazně omezil výrobu kvůli rušení objednávek.

Koito Czech (KCZ) - Výrobce automobilových světel působící v Žatci na Lounsku oznámil, že od 23. března postupně ukončí provoz. Odstávka má podle odhadů trvat do 5. dubna.

Saar Gummi Czech - Gumárny z Červeného Kostelce, které patří k evropským lídrům výroby pryžových těsnění do aut, od 23. března omezily výrobu. Důvodem je zastavení či omezení výroby u zákazníků firmy.

THK Rhythm Automotive Czech - Dačická společnost, která dodává díly pro automobilový průmysl, oznámila, že zastaví výrobu od 30. března minimálně na dva týdny.

TPCA - Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) přerušila výrobu ve své kolínské továrně 18. března před půlnocí. S obnovením výroby počítá firma 17. dubna, na odstávku kvůli koronaviru naváže plánovaná technologická odstávka.