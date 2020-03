Zastavení výroby Škody ovlivní dodavatele, motor české ekonomiky zhasne

V loňském roce vyrobily automobilky v Česku přes 1,4 milionu osobních aut. Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) uvádí, že produkce jeho členů, kterými jsou automobilky a jejich dodavatelé, tvoří 23 procent průmyslové výroby v Česku, 9 procent HDP a zaměstnává 133 tisíc lidí. Škoda Auto z toho zaměstnává v Česku 34 tisíc lidí.

Útlum výroby způsobí firmám obrovské ztráty

Utlumení výroby v evropských závodech Volkswagenu, Fiatu nebo PSA způsobí tuzemským dodavatelům podle Sdružení automobilového průmyslu obrovské ztráty. „Následující dva až tři týdny budou pro všechny firmy v auto průmyslu a navázaná odvětví znamenat velký problém,“ řekl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

Zastavení výroby aut v Česku Škoda zastaví výrobu ve středu 18. března ve 22 hodin (více zde).

TPCA přeruší výrobu v Kolíně už o půlnoci. O týden dříve, než plánovala (čtěte podrobnosti).

Hyundai zatím vyrábí a termín případné odstávky neoznámilo.

Objem exportu českých dodavatelských firem, který z velké většiny míří do zemí EU, se pohybuje okolo 350 miliard Kč ročně, jejich podíl na celkovém exportu je kolem 40 procent. „Útlum výroby tak způsobí firmám obrovské ztráty, ale pevně věřím, že se po odeznění současné mimořádné situace celé odvětví vrátí do obvyklého tempa,“ dodal Petzl.

Automobilky podle Petzla kvůli opatřením jednotlivých zemí EU v boji proti šíření koronaviru pociťují výrazné narušení mezinárodních dodavatelských řetězců, velmi složité podmínky pro logistiku a značné potíže při plánování zakázek.

Firmy spoléhají na další odběratele

Zásadní dopad bude mít situace například na strojírenský holding Motor Jikov Group, který má v Českých Budějovicích a Soběslavi asi 850 kmenových zaměstnanců. Volkswagen tvoří díky dodávkám pro Scanii asi čtvrtinu tržeb. Výrobně jde do koncernu přes pětinu produkce. „Scania ve Švédsku, což je největší podíl odběrů, řeší situaci. Dopad by byl velmi zásadní. Museli bychom odpovídajícím způsobem výrobu snížit, případně zastavit,“ řekl ředitel pro strategický obchod Motoru Jikov Group Jiří Slíva.



Společnost dodává hlavně hliníkové komponenty, tedy vysokotlaké odlitky pro spalovací motory, převodovky a příslušné periferie. Objem činí podle Slívy průměrně 180 000 kusů za měsíc. „Dodáváme ale do čtyř závodů, kdy jeden je v Jižní Americe. Je otázka, zda by byly zavřené všechny, nebo jen některé,“ dodal v úterý odpoledne. Holding měl předloni tržby zhruba 1,7 miliardy korun.

„Škoda Auto patří mezi naše významné zákazníky a určitě se nás její uzavření výroby nějakým způsobem dotkne. V současné době nejsme schopni určit do jaké míry a na jak dlouho. Otázkou také je, jak se bude vyvíjet situace v automobilkách v dalších zemích Evropy, kde počet nakažených koronavirem stoupá, tedy především ve Francii, Španělsku a také Německu. Dá se předpokládat, že se nás tamní vývoj týkat bude. Do jaké míry však nejsme schopni nyní odhadnout. Na tuto eventualitu se vedení firmy připravuje,“ řekl Luděk Steklý, generální ředitel AGC Automotive Czech. Firma v Chudeřicích na Teplicku zaměstnává přes 2400 lidí, jde o jeden z největších závodů na výrobu autoskel v Evropě.

Strakonická strojírenská firma ČZ, která zaměstnává 1 160 lidí a dodává 80 procent výrobků pro automobilový průmysl, zatím přímé dopady neočekává. „Nejsme nějakým velkým dodavatelem Volkswagenu, není to hlavní zákazník,“ řekl mluvčí firmy Jan Pěnkava.

Táborská firma Brisk, která vyrábí zapalovací svíčky a snímače, jež řídí vstřikování paliva do motoru, zatím kvůli zastavení výroby koncernu Volkswagen produkci neomezí. Pro Volkswagen dodává větší část výrobků, vyváží však do 75 zemí. Svíčky do starších vozů budou potřeba i nadále. Okomentoval majitel Brisku a předseda představenstva firmy Mojmír Čapka. Firma zaměstnává asi 520 lidí.

Společnost Kiekert, která vyrábí zámkové systémy do aut, situaci sleduje. Generální ředitel firmy Petr Kuchyňa řekl, že aktuálně nemá na jejich výrobu vliv. „Máme zákazníky po celé Evropě i ostatních kontinentech,“ uvedl. Společnost patří německému koncernu.

Firma Chropyňská strojírna z Chropyně na Kroměřížsku dodává do Škody Auto svařovací linky na karoserie a montážní linky na kompletaci celých vozidel. Podle předsedy představenstva podniku Františka Kudely by dočasné zastavení výroby v automobilce nemělo mít na strojírnu výrazný vliv. „Nejsme dodavateli dílů, ale výrobních linek. Teď (ve Škodě Auto) děláme úpravy na svařovacích linkách i na montážních linkách. Pokud nás pustí do fabriky, tak problém nebudeme mít žádný,“ řekl Kudela.

Společnost Borgers CS, výrobce textilií a výlisků pro automobily se čtyřmi závody na Rokycansku, dopady kroku Škody Auto teprve analyzuje. „Nechceme to zatím komentovat,“ řekl Vladimír Pašek. Firma má podle něj široké portfolio zákazníků a Škoda není zásadním odběratelem.

Výrazně se přerušení výroby ve Škodě nedotkne ani Okuly Nýrsko, výrobce plastových výlisků. Firma se snažila připravit na předpokládanou krizi automobilového průmyslu, produkce autodílů během tří let výrazně klesla na 18 procent z šestisetmilionového obratu. „Pro nás už je to okrajový segment,“ řekl předseda představenstva Jan Motlík. Společnost se přeorientovala na elektrotechniku a ostatní segmenty, které dnes tvoří asi 70 procent.

Společnost Aramark, která zajišťuje firemní stravování ve všech závodech automobilky Škoda Auto, nechystá kvůli zastavení výroby ve Škodě hromadné propouštění. Zaměstnanci dostanou mzdy v řádném termínu, sdělila za Aramark Martina Riegerová. Aramark podle generálního ředitele Vladimíra Staňka plně podporuje rozhodnutí Škody Auto a považuje ho za správné. „Konkrétní situaci zaměstnanců řešíme ve spolupráci s odborovou organizací a samozřejmě máme přiměřené rezervy na to, abychom tuto komplikovanou situaci přečkali,“ řekl Staněk.