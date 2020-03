Miliardy za pokuty za CO2 zalepí díru po koronaviru, nebo je EU odpustí?

Doporučují také, aby komise vzhledem k situaci zvážila další postup při plánovaném zpřísňování emisních limitů.

Automobilky musejí podle evropského nařízení do roku 2021 snížit průměr emisí u prodávaných osobních aut na 95 gramů CO 2 na kilometr. Za vyšší flotilové emise budou platit pokuty. V Česku loni nově prodané vozy vykázaly průměrné emise CO 2 126,9 g/km. Do stanoveného limitu se ze zemí Evropské unie vešlo pouze Portugalsko.

Automobilový průmysl v EU se na celkovém unijním HDP podílí zhruba sedmi procenty a zaměstnává asi 14 milionů lidí, což je přibližně šest procent pracovní síly EU. V loňském roce se prodej nových osobních aut v Evropské unii zvýšil o 1,2 procenta na 15,34 milionu vozů. Růst tak vykázal už šestým rokem v řadě. Letošní prodeje nových aut na celém světě určitě klesnou.

Plnění emisních cílů se počítá podle průměru emisí za celou flotilu vozů vyráběných výrobcem. Pokuta činí 95 eur za každé prodané auto a gram emisí nad limit, evropský průměr je 95 gramů na km (95 g platí pro auto s hmotností 1 380 kg, výpočet je ovšem mnohem komplikovanější – čtěte zde).



V případě, že by automobilky emisní limity u nově vyrobených vozů do konce roku nesnížily, hrozily by jim obří pokuty. „Například kdyby na trh uváděly vozy produkující stejné množství emisí jako v roce 2018, musely by na pokutách Evropské komisi zaplatit 36 miliard eur,“ spočítali analytici České spořitelny.

To by naopak byla pro Brusel, který musí počítat s obrovskými ztrátami zapřičiněnými paralyzací evropské ekonomiky kvůli epidemii koronaviru, velmi lákavá vzpruha. Dodnes totiž není jasné, jak by měla Evropská unie s miliardami eur vyinkasovanými na emisních pokutách naložit.

Průměrné emise CO2 v evropských zemích Dvacet nejprodávanějších značek v Evropě seřazených podle průměrných emisí CO2

Automobilky ovšem podle všeho nyní čekají hubené časy, prodeje jsou na historických minimech, zastavuje se výroba a po odeznění epidemie se dají čekat ekonomické problémy, takže se zákazníci nepohrnou. Pro některé značky tak může být aktuální situace v kombinaci s tučnou pokutou za CO 2 likvidační.

Lidovci bijí na poplach

„Žádáme Evropskou komisi, aby v letošním roce s ohledem na krizi způsobenou epidemií koronaviru žádné sankce vůči automobilkám neuplatňovala, a aby v průběhu druhého pololetí pečlivě vyhodnotila dopady této krize. Ať komise s ohledem na současnou situaci zváží další postup, pokud jde o zpřísňování ekologických limitů v příštích letech,“ uvádí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podle něj je v souvislosti s očekávanými dopady koronavirové epidemie prvořadé nastartovat ekonomiku a zajistit lidem práci.

Jurečka vyjádřil obavy o aktuální vývoj v automobilovém průmyslu. Podle něj mohou v březnu a v dubnu registrace nových vozů v EU meziročně klesnout o 60 až 90 procent kvůli restriktivním opatřením přijatým v rámci boje proti koronaviru.

Také podle europoslance a místopředsedy lidovců Tomáše Zdechovského by Evropská komise měla pozdržet legislativu ohledně dalšího snižování emisí v automobilovém průmyslu. Zdechovský vyjádřil obavy, že by zachování nynějšího plánu na zpřísňování limitů mohlo ohrozit konkurenceschopnost evropských automobilek a v důsledku toho i zaměstnanost v členských zemích Unie.

Tři sta továren v Evropě

V EU funguje na 230 výrobních závodů souvisejících s automobilovým průmyslem. V celé Evropě je potom takových továren přes tři stovky. Asi 25 procent vyrobených automobilů ve světě pochází z Evropy. Jedničkou na evropském trhu je z jednotlivých automobilek německá skupina Volkswagen s podílem na trhu 25,1 procenta. Loni zvýšila celkový odbyt o 1,3 procenta na rekordních 10,97 milionu vozů.

Z jednotlivých zemí v EU se nejvíce automobilů vyrábí v Německu (4,6 milionu v loňském roce), největším výrobcem na hlavu je Slovensko. Asi pět milionů vozů vyrobených v Evropě jde na export. Nejvýznamnějším trhem pro evropské automobilky jsou Spojené státy, kam míří 29 procent z celkového exportu automobilů z EU. Pro srovnání: do Evropy míří 19 procent amerického exportu vozů.

V Evropě je nyní podle odhadů v provozu asi 268 milionů automobilů, jejich průměrné stáří je 11 roků. Podle studie PwC Strategy& Digital Auto Report z loňského listopadu se počet aut v Evropě do roku 2025 zvýší na 273 milionů vozů. Poté začne kvůli sdílení a nástupu autonomních vozů klesat a za dalších pět let se sníží o 15 milionů.

Do roku 2030 se bude podle stejné studie v Evropě prodávat víc elektrických a hybridních aut než těch se spalovacím motorem. Podíl čistě elektrických vozů bude 40 procent z 16 milionů nově registrovaných vozů za rok. Nyní je podíl elektromobilů a hybridů v řádu procent (více čtěte zde).