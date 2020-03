Prodej aut se propadl z tisíce na desítky denně, dealeři zkouší internet

I prodej firmám, který běžně tvoří 70 procent, se výrazně propadl.



Skupina PSA, která zahrnuje značky Peugeot, Citroën, Opel a DS, například podle mluvčí Radky Matthey dodala od omezení prodeje v minulém týdnu zákazníkům zhruba 100 aut. „Jde o vozy, které byly již dříve objednané a klienty očekávané. V uplynulém týdnu jsme v tomto mimořádném režimu přijali asi stovku objednávek,“ řekla. Dálkově objednané vozy jsou předávané mimo provozovnu koncesionáře.

„Prodejci značek Peugeot, Citroën, Opel a DS v České republice aplikují proces prodeje nových vozů s vyloučením osobního kontaktu se zákazníky. Doprava vozů z centrálního skladu stejně jako z překladišť skupiny PSA funguje bez větších omezení,“ dodává Matthey.

U největšího hráče na trhu Škody Auto mají zákazníci podle mluvčího Pavla Jíny možnost vybírat ze skladových zásob dealerů online, popřípadě objednávat vozy na operativní leasing v rámci programu Škoda Online.

Předání na dálku Velký problém mají autosalony s předáváním nových aut. Řešení našly v tom, že servisy otevřeny mít mohou. Svaz dovozců automobilů (SDA) připomíná, že z nařízení vlády „je povolena činnost provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek ze 3. strany“. Podle výkladu SDA se to má vztahovat i na převzetí nového vozu. Dealeři se snaží přímý kontakt minimalizovat. „Auto připravíme, dáme dovnitř všechny potřebné dokumenty a zaparkujeme ho před dealerství. Zákazníkovi předá klíč pracovník servisu, klient podepíše dokumenty a předá je servisnímu technikovi,“ popisuje pro iDNES.cz jeden z dealerů, který nechce být jmenován. Dodává, že k podepisovaným dokumentům přidali nový, na kterém zákazník stvrzuje, že se podle návodu k vozu seznámí s jeho obsluhou, protože odpadá klasická předávací procedura, která u moderních aut probíhá stále déle.

Podle zástupců společnosti Porsche ČR, která dováží vozy koncernu VW, je pokles prodejů výrazný. „Spolu s celou naší prodejní organizací děláme všechno pro to, abychom po uvolnění nejpřísnějších restrikcí mohli co nejdřív obnovit služby zákazníkům v co nejširším možném rozsahu,“ dodal mluvčí Jan Klíma s tím, že vedle servisních služeb, které i přes současná omezení fungují, dokážou prodejci nových vozů značek Volkswagen, Audi, Seat, Volkswagen Užitkové vozy a ojetých vozů Das WeltAuto v omezené míře v online prostředí pracovat. Jsou schopni například přijmout objednávku nebo zákazníkovi vůz předvést.

Michal Burkoň, šéf Autocentrum BARTH, který je autorizovaným dealerem 8 značek osobních a užitkových vozů a 6 značek motorek na online prodej hodně spoléhá. „Aktuálně můžeme našim zákazníkům nabídnout více než 600 vozů skladem, jsou ihned k odběru. V nabídce jsou jak nové, tak také ojeté vozy anebo motorky,“ vypočítává. „Aby si zákazník objednal na webu například škodovku a prodejce mu ji zaparkoval před domem, či dovezl do firmy, to tady ještě nebylo. U nás ani v zahraničí jsme nic podobného nenašli,“ dodává Burkoň, jehož firma ročně prodá okolo 6 000 vozů a zaměstnává přes 250 zaměstnanců ve více než 7 showroomech v Pardubicích a Hradci Králové. Digitální autosalon spustila v prosinci 2019.

Letos v únoru, tedy před zavedením nouzových opatření, prodej klesl v České republice meziročně o necelých osm procent na 17 377 osobních vozů.



Online autobazary

Výrazně se omezil i prodej ojetých aut v autobazarech. Největší síť AAA Auto v souvislosti s tím zaznamenala nárůst online prodeje ze tří až čtyř aut měsíčně na několik desítek denně. Stále to však nepokryje běžný prodej na pobočkách, který byl 135 až 150 aut za den. „Důležité ale je, že lidé tomuto způsobu prodeje přivykají i u ojetých vozů... Dává nám to naději, že i kdyby uzavření poboček trvalo delší dobu, mohli bychom s pomocí státu, pokud přijde, fungování společnosti udržet tak, abychom mohli zachovat maximum pracovních míst,“ podotkla generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.

Prodej aut online testuje také další velký obchodník s ojetými vozy Auto ESA. „V praxi by takový model měl vypadat úplně stejně jako třeba při nákupu televize, letenek nebo obyčejné pizzy,“ popisuje Pavel Foltýn, mluvčí firmy.

Podle Foltýna se zájem o nákup online meziročně zvyšoval, nicméně nešlo o nijak závratná čísla. „Je ale možné, že aktuální situace změní nákupní zvyklosti zákazníků a nákup auta přes internet budou v blízké budoucnosti považovat za naprosto normální, tak jako třeba u pračky, dovolené nebo nábytku či oblečení,“ dodává mluvčí Auto ESA.

„Prostřednictvím telefonické a online komunikace a s vyloučením osobního kontaktu probíhají i aktivity programu certifikovaných ojetých vozů Emil Frey Select (nabízí vozy značek Peugeot, Citroën, Opel a DS - pozn. red.),“ dodává Radka Matthey.