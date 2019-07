Nelepte se autům na zadek, brzy se za to budou rozdávat vysoké pokuty

Dopravní experti z Autoklubu ČR a Platformy Vize0 zakotvení definice bezpečné vzdálenosti do silničního zákona podporují. Pokud novela projde potřebným řízením, dostane policie do rukou přesné noty, podle kterých může pokutovat. Řidiči, kteří se „lepí na auta před sebou“, přijdou o tisíce i body. A nebude to málo, za nedodržení hrozí v návrhu pokuta na místě až dva a půl tisíce korun a ve správním řízení až deset tisíc korun. Policie může řidiči odebrat až čtyři body.

Nedodržování bezpečné vzdálenosti je pokutováno už nyní například v Německu, Rakousku, Polsku, Itálii, Francii, Švédsku či Nizozemsku.

Dodržování bezpečné vzdálenosti je podle odborníků jedním z nejdůležitějších principů bezpečné jízdy. Pokud řidič musí rychle zabrzdit, aby se vyhnul nárazu do auta před sebou, které výrazně zpomalilo nebo zastavilo, potřebuje jeho mozek na zaregistrování rizikové situace minimálně tři čtvrtiny sekundy. A stejně dlouhou dobu potřebuje řidič na zpracování této informace a příslušnou reakci.

Nejčastější chyby řidičů Nezapínání výstražných světel při dojezdu do kolony

Náhlé a prudké brzdění do kolony stojících vozidel z nepozornosti

Nedodržování bezpečné vzdálenosti

Nevytváření nouzového pruhu pro záchranná vozidla

Sledování místa dopravní nehody nebo opravy komunikace

A pak je tu ještě reakce samotného auta: doba potřebná k tomu, aby brzdy auta začaly fungovat s potřebnou intenzitou. U osobních aut je to asi 0,1 sekundy, u nákladních aut a autobusů se vzduchovými brzdami je to i šestkrát více.

Pravidlo dvou sekund

Od toho se vyvíjí dobrá pomůcka pro řidiče - pravidlo dvou sekund. „Jeho aplikace je jednoduchá: vyberete si nějaký statický bod u silnice nebo na ní (například strom, patník nebo jejich stín dopadající na silnici) a od chvíle, kdy ho vpředu jedoucí vozidlo mine, odpočítáte čas, který uběhne, než k němu dorazíte vy. Naměřený čas by měl být minimálně dvě sekundy,“ poradil dopravní expert z Platformy Vize0 Roman Budský.

Za dvě sekundy si stihne plně soustředěný řidič všimnout situace a zareagovat - začít brzdit s potřebnou intenzitou. V určitých situacích ( například zvýšená rychlost, snížená viditelnost, vyšší hmotnost auta) se doporučuje přidat ještě rezervu v podobě sekundy navíc.

Vzdálenost v metrech odpovídající 2 sekundám podle rychlostních limitů v České republice

„Toto platí zvláště v případech, kdy před námi jede rozměrnější vozidlo - například kamion nebo autobus - a neumožňuje nám sledovat situaci na silnici před ním. Také je dobré myslet na to, že nejlépe brzdí osobní auta, o poznání hůře náklaďáky a autobusy a nejhůře ze všech pak motorkáři. Zvlášť když vezou tandemistu,“ doplnil Budský.

Teorie je skvělá, ovšem v praxi pravidlo drhne. Když si zodpovědný řidič nastaví vzdálenost od auta před ním podle pravidla dvou sekund, vznikne před ním tak velký prostor, že mu do něj někdo během chvilky vjede, což je v Česku celkem běžné.



Rozdílný minimální odstup Motorka

90 km/h: 80 metrů, 3,2 sekundy

130 Km/h: 135 metrů, 3,7 sekundy

90 km/h: 80 metrů, 3,2 sekundy 130 Km/h: 135 metrů, 3,7 sekundy Osobní auto

90 km/h: 50 metrů, 2,0 sekundy

130 Km/h: 75 metrů, 2,1 sekundy

90 km/h: 50 metrů, 2,0 sekundy 130 Km/h: 75 metrů, 2,1 sekundy Autobus

90 km/h: 50 metrů, 2,0 sekundy

90 km/h: 50 metrů, 2,0 sekundy Nákladní auto

80 km/: 60 metrů, 2,7 sekundy Zdroj: BESIP

„Bezpečná vzdálenost mezi vozidly roste společně s rychlostí. Dodržování pravidla minimálně dvou sekund při rychlosti padesáti kilometrů za hodinu znamená 28 metrů a při rychlosti 130 kilometrů v hodině tato vzdálenosti činí 72 metrů. Nejsou to mezery, do kterých by se mohla auta pohodlně zařadit, i když samozřejmě ti méně zodpovědní řidiči to rádi provádějí,“ doplnil Libor Budina z Autoklubu ČR.

Čeští řidiči jsou v takovém chování mistři, což by se mohlo změnit ve chvíli, kdy bude lepení se na zadek aut před námi hrozit pokuta. „Řidiči samozřejmě nemusí celou jízdu počítat dvě sekundy. Výpočet si stačí provést jednou za čas. Za chvíli si mozek na tuto vzdálenost zvykne a řidič už ji bude dodržovat automaticky,“ radí Budina.

Je navrhovaná novela reálná?

Aktuální zákon o silničním provozu po řidičích požaduje, aby si od vozidla před ním ponechali tak velkou bezpečnou vzdálenost, aby se dokázali vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním. Jenže taková formulace zákona je příliš vágní a každý řidič si bezpečnou vzdálenost určuje subjektivně bez ohledu na skutečnou bezpečnost jízdy.

Návrh novely zákona, který je nyní v mezirezortním řízení, proto počítá s tím, že řidiči náklaďáků a autobusů budou muset při rychlosti nad padesát kilometrů v hodině udržovat na všech druzích pozemní komunikace mimo obec bezpečnou vzdálenost minimálně padesát metrů. Řidiči osobních aut by pak měli mimo obec při rychlosti nad osmdesát kilometrů v hodině udržovat bezpečnou vzdálenost od vepředu jedoucího vozidla třicet metrů. Ve městech by se mělo postupovat tak, jak je to nyní.

Co říká zákon? Vzdálenost mezi vozidly je popsána v Zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: „Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“

Bohužel, na přesném znění se zatím ministerstvo dopravy, odborníci a samosprávní celky zatím neshodují. Jasně dané metry by mohly zbrzdit dopravu a způsobit kolony, navíc jsou pro řidiče jen těžce odhadnutelné

„Uvedené řešení by bylo česky specifické, navíc v praxi neodzkoušené. Otázkou je, zda se spíše neinspirovat v zahraničí, kde již mají s konkrétním stanovením minimálně požadovaného vzájemného odstupu a jeho vlivem na bezpečnost provozu reálné zkušenosti. Nebylo by od věci uvažovat například o dlouhodobě fungujícímu systému v Německu,“ poznamenal Roman Budský s tím, že by důsledně propagoval pravidlo doporučeného minimálního odstupu odpovídajícího dvěma sekundám.

„Řidiči by i nadále byli povinni chovat se v souladu se stávající obecnou právní úpravou, nicméně při jízdě mimo obec by za definovaných podmínek mohl být požadován minimální vzájemný odstup odpovídající alespoň jedné sekundě jízdy. Pokud se jedná o definici odstupu v metrech, doporučovaný odstup by odpovídal alespoň polovině údaje na rychloměru v kilometrech, minimální závazný odstup by mohl být roven alespoň jedné čtvrtině,“ dodává Libor Budina.



Bezpečná vzdálenost v zahraničí Ve většině evropských států se setkáme s obecným zákonným požadavkem , že každý řidič musí zachovávat od vpředu jedoucího vozidla takovou vzdálenost, aby v případě, že toto náhle zpomalí, či dokonce zastaví, byl schopen zabránit vzájemné kolizi.

, že každý řidič musí zachovávat od vpředu jedoucího vozidla takovou vzdálenost, aby v případě, že toto náhle zpomalí, či dokonce zastaví, byl schopen zabránit vzájemné kolizi. Uvedené pravidlo není vždy doplněno konkrétním požadavkem na zachování vzájemného minimálního odstupu , ať už v sekundách nebo v metrech.

, ať už v sekundách nebo v metrech. Navíc se požadavky v jednotlivých státech liší .

. Obecně panuje mezi odborníky na bezpečnost dopravy shoda, že by mělo jít o minimálně dvousekundový vzájemný odstup. Respektive, že minimální odstup v metrech by měl odpovídat polovině údaje na tachometru v kilometrech (například při rychlosti 100 kilometrů v hodině o 50 metrů).

(například při rychlosti 100 kilometrů v hodině o 50 metrů). V praxi se řeší i minimální hranice, jejíž nedodržení může být sankcionováno. V Německu při rychlostech nad 80 kilometrů v hodině trestají vzdálenost v metrech menší, než odpovídá čtvrtině údaje na rychloměru v kilometrech za hodinu , pokutou 75 eur a navíc přidají jeden trestný bod. (Například při rychlosti 90 kilometrů v hodině je nutné dodržovat odstup o délce minimálně 22,5 metru).

, pokutou 75 eur a navíc přidají jeden trestný bod. (Například při rychlosti 90 kilometrů v hodině je nutné dodržovat odstup o délce minimálně 22,5 metru). Pokud ovšem bude vzdálenost ještě pětkrát menší, pokuta bude 320 eur jeden trestný bod. V případě, že se tak stane při rychlosti nad 130 kilometrů v hodině, bude peněžitý trest ve výši 400 eur , řidič dostane dva trestné body a zákaz řízení na tři měsíce . V Německu se tedy vyplatí dodržovat odstup od vpředu jedoucího vozidla odpovídající minimálně jedné sekundě jízdy.

, řidič dostane a . V Německu se tedy vyplatí dodržovat odstup od vpředu jedoucího vozidla odpovídající minimálně jedné sekundě jízdy. Podle aktuálně dostupných údajů publikovaných v materiálech Conférence Européenne des Directeurs des Routes je vyžadován minimálně jednosekundový odstup například i ve Finsku a Nizozemsku.

