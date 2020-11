Nebezpečný odstup v Německu přesně změří. Metodika se chystá i v Česku

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Znáte to i z našich cest, na dálnici se za vás pověsí auto a připadá vám, že už je ve vašem kufru. V něm sedí nervózní řidič a tlačí vás před sebou. Už toto se dá nejen u nás pokutovat, ale nyní ve je Sněmovně změna obecně nastavené bezpečné vzdálenosti na přesně definované metry pro různé kategorie motorových vozidel. Ovšem vystává tu otázka, jak to policie bude u nás pokutovat.

Oslovili jsme dopravní experty v Německu, kde na to mají vypracovanou metodiku. Podle průzkumu autoklubu ADAC celých 85 % jeho členů uvádí, že jsou na dálnicích obtěžováni jinými řidiči, kteří se na ně lepí.

Vyžádali jsme si tedy představení jejich záznamového systému pro dokladování takových přestupků a navíc i přesné definování sankcí za porušování bezpečné vzdálenosti. V tomto nám pomohl jeden dopravní expert, který z pracovních důvodů si nepřeje být jmenován.

Systémy pro měření

Pro měření bezpečné vzdálenosti se v Německu používá hned několik metod. Mimochodem, vždy se zároveň měří rychlost i bezpečná vzdálenost.

První metodou je systém řízení dopravy se zkratkou VKS nebo mezi policisty jako „blesk vzdálenosti“. U této metody jsou na vozovce označeny a přesně měřeny čtyři pevné a dva kontrolní body. Software poté tyto body převede na virtuální měřící pole a videokamery umístěné na mostě s minimálně 300metrovým výhledem zaznamenávají dopravní situaci. Pokud tedy vozidlo projíždí měřenou oblastí, může systém určit nejen rychlost, ale také vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu. V případě narušení bezpečné vzdálenosti se zaznamená vozidlo a jeho registrační značka. Tento systém je však vhodný jen pro umístnění na mostní konstrukce.

Měření bezpečné vzdálenosti na německých dálnicích

Jako druhý se používá systém měření vzdálenosti pomocí videa se zkratkou VAMA. Stejně jako předchozí VKS se většinou instaluje na mostní konstrukce a využívá také vyznačené měřící oblasti na vozovce. Na mostě jsou instalovány dvě mobilní nebo stacionární videokamery, které jsou propojeny s videostopkou. Dopravní policista sedí v ústředně a v případě porušení aktivuje rychlostní kameru. Jedná se tedy o ekvivalent k mobilnímu radaru, u nás hojně využívanému.

Posledním systémem je ProViDa. Tento systém videa se používá pro monitoring přímo v civilně upravených vozech německé policie. Při měření se sleduje chování jiného vozidla a senzory zaznamenávají rychlost jízdy vozu a pomocí dalšího softwaru se počítá bezpečná vzdálenost. Pokud dojde k porušení, je pořízena fotografie jako důkaz.

Legislativa

Bezpečná vzdálenost je v německém zákoně popsána tak, že by řidič měl být schopen snadno a bezpečně zastavit své vozidlo, i když vozidlo vpředu neočekávaně zastaví.

Platí tu tedy dvě pravidla. První je udržování poloviční vzdálenosti oproti aktuální rychlosti, což znamená, že když jedu rychlostí 100 km/h, tak by bezpečná vzdálenost měla být alespoň 50 metrů.

U druhého pravidla zase platí již známé dvě sekundy rozdílu. Když tedy auto vpředu mine nějaký pevný bod, měli bychom ho my ve svém voze minout nejdříve po dvou sekundách.

Sankce za porušení

Kromě možné dopravní nehody z důvodu nedobrzdění hrozí i vysoké sankce až 400 eur, bodový postih až 2 trestné body do karty řidiče a v extrémních případech dokonce zákaz řízení až na tři měsíce.

Pokud však záměrně ohrožujete ostatní řidiče, tak to v Německu lze klasifikovat jako trestný čin. Trestným činem je i nátlak v silničním provozu, což je třeba troubení či blikání na pomalu jedoucí auto před vámi. Kromě pokuty tak můžete očekávat zákaz řízení nebo dokonce odebrání řidičského průkazu.

Sankce za porušení bezpečné vzdálenosti se pak mění s ohledem na rychlost ve které se přestupek stal a velikost nebezpečné vzdálenosti. Pokuta je navíc spojena s pevnou částkou 28,50 eur za výdaje a poplatky s tím spojené.

První sazba je do 80 km/h, kde se sankce pohybuje od 25 do 35 eur v závislosti na míře rizika nebo ohrožení života či majetku.

Druhou sazbou je rychlost od 81 km/h do 100 km/h a tam se pokuty pohybují od 75 do 320 eur a přidává se jeden trestný bod do karty řidiče. Zde se hodnotí odečet bezpečné vzdálenosti podle rychlosti vozidla na tachometru od méně než 5/10 poloviny odečtu tachometru až po 1/10 poloviny odečtu tachometru.

Třetí sazba je od 101 km/h do 130 km/h a opět se pokutuje podle poloviny odečtu od rychlosti tachometru. Sazby jsou od 75 do 320 eur, ale už tu jsou 1 až 2 trestné body a zákaz řízení od 1 do 3 měsíců.

Poslední sazbou je nad 131 km/h podle poloviny odečtu rychlosti na tachometru a sazby jsou od 100 do 400 eur, 1 až 2 trestné body a zákaz řízení od 1 do 3 měsíců.

Ptali jsme se také, jestli se může pokutovaný řidič odvolat vůči navrhované pokutě za nedodržení bezpečné vzdálenosti. Odvolat se dá, ale k samotnému odvolání potřebujete právníka a odborníka na danou problematiku, jelikož musíte prokázat chybné měření. Pouze na základě takto prokázaného pochybení ze strany úředníka policie je možné se odvolat. Vzhledem k tomu, že takový postup je extrémně nákladný, ho motoristé využívají jen minimálně.