Drž si odstup, frajere! Jak velká je skutečná bezpečná vzdálenost

Nedodržení bezpečné vzdálenosti bývá jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod na českých silnicích. Překonává i další obávané strašáky, jako je nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nezvládnutí řízení nebo nedání přednosti v jízdě. Nehod způsobených nárazem do vpředu jedoucího vozu je mnohem více než čelních srážek a jde o závažné a velice reálné nebezpečí.

Příčiny kolizí tohoto typu jsou různé: od nepozornosti a rozptýlení, třeba kvůli používání mobilního telefonu, až po špatně odhadnutou vzdálenost.

23. ledna 2019

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Brzdná dráha není vše

Brzdná dráha od okamžiku plného sešlápnutí brzdového pedálu až do momentu zastavení závisí na mnoha faktorech: druhu povrchu vozovky, kvalitě pneumatik, typu vozidla, a dokonce i na síle řidiče. Není to však hlavní faktor, který rozhoduje o riziku srážky.

Mnohem důležitější je to, co se děje před samotným šlápnutím na brzdu. Od chvíle, kdy si vašich brzdových světel všimne řidič za vámi, vždy uplyne určitý čas, obvykle 0,5 až 1,5 sekundy. To je takzvaná reakční doba. Další půl sekundy pak zabere plné sešlápnutí pedálu brzdy v případě nouzového brzdění. To znamená, že jednu až dvě sekundy vůz vzadu pokračuje v jízdě plnou rychlostí a jeho vzdálenost od brzdícího vozidla vpředu se snižuje.

A právě vzdálenost, kterou za tuto dobu ujedeme, je třeba považovat za bezpečnou vzdálenost. V reálných podmínkách všichni potřebujeme dvě sekundy na zahájení brzdění, abychom neskončili v kufru auta před námi.

Na sekundy, nebo jinak

Na základě výše popsané úvahy považují některé státy (např. Francie) za bezpečnou vzdálenost dráhu, kterou při dané rychlosti auto ujede za dvě sekundy. Při 50 km/h to tedy bude 28 metrů, při 100 km/h 56 metrů.

Dva modely Existují dva jednoduché způsoby, jak odhadnout vzdálenost mezi auty. V mnoha zemích včetně Francie se za bezpečnou považuje vzdálenost, kterou auto ujede za dvě sekundy. Při 100 km/h urazí 28 metrů za sekundu, takže bezpečný odstup činí 56 metrů. V Německu si má řidič udržovat vzdálenost rovnou alespoň polovině hodnoty rychlosti (např. při 100 km/h je to 50 m). po francouzsku : dvě sekundy

: dvě sekundy po německu: polovina rychlosti

Sami si přibližnou bezpečnou vzdálenost pro určitou rychlost můžete vypočítat tak, že vydělíte rychlost v km/h číslem 1,8. V praxi ale během jízdy samozřejmě člověk nic nepočítá. Je třeba sledovat, jakou dráhu ujedeme za dvě sekundy, a přibližně takovou, nebo větší vzdálenost si udržovat.

Jiné země, například Německo, aplikují ještě jednodušší pravidlo: rychlost jízdy vydělíme číslem 2 a dostaneme potřebnou vzdálenost v metrech. Za povšimnutí stojí, že tato metoda má velmi podobné výsledky jako ta předchozí, určit cílovou hodnotu je však mnohem snazší.

Při rychlosti 50 km/h je to 25 metrů, při 100 km/h je to 50 metrů a při 140 km/h na dálnici je to přinejmenším 70 metrů. Jasné a přehledné.

EXPERIMENT: Vyzkoušeli jsme, jaká vzdálenost mezi jedoucími auty umožňuje bezpečně zabrzdit z rychlosti 80 km/h.

Jak odhadnout vzdálenost?

V autě obvykle nemáme žádné nástroje, které by nám pomohly zjistit vzdálenost mezi auty, takže je třeba orientovat se podle okolí. První možností jsou směrové sloupky, které jsou na rovném úseku silnice rozmístěny vždy po 50 metrech. Při 100 km/h tedy musíme zachovávat vzdálenost rovnou minimálně vzdálenosti mezi dvěma sloupky.

Vzdálenost 20 metrů zase odpovídá zhruba délce kamionu s přívěsem, zatímco autobus má obvykle něco přes 10 metrů. Pokud se někomu „lepíme na nárazník“, většinou jsme asi 3 až 4 metry za ním. To je ovšem bezpečná vzdálenost jedině na parkovišti, kde jedeme pomalu na jedničku.

Asistenční systémy

Čím dál více současných modelů aut má takzvaný adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control). Ten je vybaven laserovým nebo radarovým senzorem, který měří vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a dokáže samočinně brzdit bez zásahu řidiče, když se tato vzdálenost zmenší.

Zařízení první generace, jejichž éra začala v roce 2009 systémem Distronic v Mercedesech, ještě sama neuměla zcela zabrzdit; již zhruba deset let se ovšem používají systémy druhé generace, které takové omezení nemají a dobře fungují i při popojíždění v zácpě.

Mnoho modelů má i systémy, které přímo nezasahují do rychlosti auta, ale jen varují řidiče, že se k vozu před sebou blíží příliš rychle.

Shrnutí: Bezpečná vzdálenost není abstraktní pojem, ačkoli některé zákony ji tak stále ještě chápou. Na základě průměrné reakční doby a rychlosti je možné určit konkrétní hodnotu minimální vzdálenosti od vozidla jedoucího vpředu. Její dodržování se už roky vyžaduje v mnoha okolních zemích.

INFOGRAFIKA: Jak odhadnout bezpečnou vzdálenost