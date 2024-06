Škoda prodlouží život Fabii, Kamiqu a Scale. Elektromobilizace totiž vázne

Výroba modelů Kodiaq, Superb a Octavia bude pokračovat i po roce 2030, řekl Seznam Zprávám v rozhovoru šéf Škody Auto Klaus Zellmer.

Důvody pomalejšího přechodu na elektromobilitu jsou podle Zellmera mimo jiné ceny, nabíjecí infrastruktura, nálada spotřebitelů nebo jejich preference. „Spotřebitelé jsou velmi citliví na cenu. I proto je opravdu důležité trefit se s modelem pod hranici 20 000 eur (v přepočtu půl milionu korun). Když se podíváte na model Fabia, v některých evropských zemích začíná na 15 000 až 16 000 eurech. To je stále čtvrtinový rozdíl proti nejlevnějšímu plánovanému elektromobilu,“ vysvětlil šéf automobilky.

Bateriové elektromobily jsou oproti autům s konvenčním pohonem dražší, důvodem jsou především ceny surovin a zejména baterií. „Čtyřicet procent ceny elektromobilu tvoří baterie,“ doplnil Zellmer. Strategií automobilky bude i představení městského crossoveru Škoda Epiq v příštím roce s cenou kolem 25 000 eur, tedy 600 000 korun. „To je rozumná nabídka za kompaktnější městské SUV. Jsem přesvědčen, že tento vůz změní pravidla hry,“ dodal šéf Škoda Auto.