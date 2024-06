Nová elektrická škodovka dorazí na podzim. Elroq už jsme prozkoumali

Elroq bude také první sériovou škodovkou vyvedenou v novém designérském stylu, který Škoda nazvala Modern Solid. Jednoduché a přímočaré linky a plochy opticky změkčují prolisy a ozvláštňují grafické prvky. A na kapotu se nově usadil namísto tradičního kulatého loga podpis značky v novém fontu. Za leskle černou maskou, která nahrazuje klasickou masku, inženýři ukryli senzory, jako je radar a přední kamera. Ve vyšších výbavových verzích maska dostane prosvětlení odkazující na zářící gril Enyaqu.

Proporce má konvenční, delikátně vybalancované. Záď k modernímu „nově“ tvarovanému předku ladí trochu míň, ještě nese pozůstatky původního kabaňovského sošnějšího a přímočařejšího stylu. Koncové lampy pak jednoznačně odkazují na Enyaq, ale stejné prý nejsou, i když tak působí.

Technicky je Elroq klasikou bateriových modelů značek koncernu VW. Modulární elektroplatforma MEB s akumulátorem seskládaným z paketů v podlaze a pohon primárně zadních kol. Skelet karoserie je až po B sloupky (ty středové vedle řidiče a spolujezdce) velmi blízký Enyaqu, dál už je to jiné. Zjednodušeně si můžeme říct, že je Elroq hatchbackem od Enyaqu (rozvor mají stejných 2 766 mm), s podobně velkou kabinou (prý větší než octavia) a 470litrovým kufrem.

Jaromír Mendl, který v „elektrické“ divizi Škody mimo jiné plánuje zacílení jednotlivých modelů na trh, očekává, že by Elroq měl nižší cenou a velikostí zaujmout zákazníky aktuálního spalovacího Karoqu. Větší Enyaq se prodává často ve vrcholových specifikacích, s pohonem všech kol (45 procent objednávek je 4×4) a cenovkou přes milion. U Elroqu Mendl očekává zájem o nižší a levnější výbavové stupně s menšími bateriemi a zadokolky.

Mendl také odhaduje, že Elroq hned v prvním celém roce prodejů 2025 překoná v prodejích Enyaq. Ten je mezi elektrickými modely na evropském trhu velmi úspěšný, za tři roky Škoda shromáždila čtvrt milionu objednávek a dosud dodala 200 tisíc enyaqů, aktuálně je šestým nejprodávanějším bateriovým vozem v Evropě, za loňský rok dokonce čtvrtým.

Elroq je o 17 centimetrů kratší než Enyaq (4 658 mm), a naopak o čtvrt metru delší než Volkswagen ID.3, ve kterém Volkswagen chce mít „golfa doby elektrické“. S délkou 4 488 mm Elroq pasuje proti Karoqu, nošovickému Hyundai Tucson nebo Nissanu Qashqai, z elektrických modelů pak jsou v hledáčku nově chystaná Kia EV3, Volvo EX30 nebo Renault Scénic.

Kus plastu přidá čtyři kilometry dojezdu

Designéři, kteří dávají autu vzhled a tvar, dnes ještě intenzivněji při vývoji auta spolupracují s aerodynamiky. Právě aerodynamika je největším žroutem energie – auto, které ladně proplouvá vzduchem, spotřebovává méně paliva (lhostejno, zda benzinu či elektřiny) a dál dojede. Technici tedy vymyslí řešení z pohledu funkčnosti a designéři mu musí dát oku libý tvar. A tak dostal Elroq netradiční „lízátko“ na lem předního podběhu. Až se koncem roku nové elektroškodovky objeví v provozu, všimněte si kusu plastu rozšiřujícího olemování podběhu před předním kolem.

Z pohledu aerodynamiky jsou totiž rotující kola velmi problematickým prvkem. Aerodynamici se snaží, aby kolem nich vzduch proudil co nejhladčeji, bez turbulencí. SUV mají ovšem kolem velkých pneumatik (u Elroqu 19 – 21 palců) v podbězích hodně prostoru, ta velká mezera je ovšem pro aerodynamiku na škodu. Malý štítek vpředu vyčuhující z plastového lemu prý aerodynamice pomáhá. Škodováci tvrdí, že tento jejich vynález v dálničním provozu přidá čtyři kilometry dojezdu.

Elroq nabídne moderní prvky známé z dražších škodovek. Adaptivní tempomat nebo head-up displej jsou dnes známé, fajnovostí pro řidiče budou zas chytřejší a vychytanější matrix-LED světla a adaptivní podvozek nabízející možnost nastavit tuhost odpružení v širokém rozsahu; z nových Kodiaqů a Superbů víme, že to funguje skvěle.

Milovníci moderních technologií ocení odemykání a parkování mobilem na dálku. „Uložený parkovací manévr umožňuje řidiči „naučit“ Elroq zapamatovat si příjezdy dlouhé až 50 metrů k celkem pěti různým parkovacím místům. Elroq je poté schopen přijet na dané místo a automaticky zaparkovat,“ popisuje mluvčí značky Vítězslav Kodym.

Třináctipalcový centrální displej infotainmentu má nejnovější verzi softwaru a škodováci slibují, že už bude běhat bez zádrhelů. Před volantem je pak pětipalcový displej zobrazující nejdůležitější jízdní údaje.

Elroq se od principiálně stejného Enyaqu jízdně moc lišit nemůže. Přes dvě tuny hmotnosti v zatáčkách vykompenzuje pohonem zadních kol a sofistikovaným systémem řízení trakce. Rozjezdy jsou tradičně svižné, řízení příjemné a přesné. Ovládáním se snaží co nejméně odlišovat od spalovacích aut s automatem. Rychle si zvyknete na to, že auto není třeba „startovat“, to nahrazuje jednoduše otevření dveří, stačí nasednout a jen na voliči jízdy vybrat, zda chcete jet dopředu (D), či couvat (R). Chybí parkovací poloha, jednoduše zaberete za tlačítko parkovací brzdy. Intenzitu rekuperačního (dobíjecího) brzdění může řidič volit pádly pod volantem.

Tři baterie, dva elektromotory

K mání budou tři velikosti baterií a jím odpovídající elektromotory. Dvě menší baterie s kapacitou 55 a 63 kWh budou spárované s elektromotorem naladěným na 125 a 150 kW, hardwarově bude motor stejný, rozdíl bude v softwaru. Varianty s tímto motorem mají maximálku omezenou na 160 km/h. O dvacet kilometrů víc umí za hodinu ujet varianta s 82kWh akumulátorem, která dostane odlišný elektromotor, v případě předokolky má výkon 210 kW, u čtyřkolky přidá přední elektromotor sílu navíc a celkový systémový výkon bude 220 kW.

„Všechny varianty zcela nového modelu Škoda Elroq podporují rychlonabíjení stejnosměrným proudem, pouze nabízejí jiný maximální nabíjecí výkon. Modely Elroq 85 a Elroq 85x nabízejí DC nabíjení výkonem až 175 kW. V AC nabíjecích stanicích se všechny modely Elroq nabíjejí rychlostí až 11 kW, přičemž plné nabití trvá přibližně 5,5 až 8 hodin v závislosti na dané variantě,“ popisuje Vítězslav Kodym a připomíná, že stejně jako modernizovaný Enyaq nabídne novinka funkci automatického a manuálního předehřevu baterie.

Světová premiéra Elroqu je naplánována na podzim 2024. „Elroq je milníkem v portfoliu elektrických vozů značky Škoda, prvním z nadcházející řady šesti nových čistě elektrických modelů, navazujících na úspěch modelů Enyaq a Enyaq Coupé,“ připomíná šéf automobilky Klaus Zellmer. „Elroq, který je elektrickou alternativou k modelu Škoda Karoq, můžeme rozměrově zařadit mezi rodinu vozů Škoda Enyaq a připravovaný nejmenší model SUV Škoda Epiq.“

Elroq nahradí na výrobní lince v Mladé Boleslavi model Octavia, jehož produkci automobilka postupně stěhuje do fabriky v Kvasinách. V hlavním závodě značky už od loňska probíhá výroba ověřovací série Elroqu, na které automobilka odlaďuje postupy.

Česká značka si jméno Elroq na patentovém úřadě rezervovala na jaře 2021.