Autozápisník: Čínský krach, crashtest udělaný od stolu. A zase Musk

Designér Jozef Kabaň už pracuje u Volkswagenu, ale BMW teprve nyní představilo auta z jeho mnichovské éry, která se inspirovala škodovkami. A není to apríl. Stejně jako fakt, že se registrační značka AA 8 prodala v dubajské aukci za v přepočtu skoro 210 milionů korun. O aprílové výstřelky automobilek ani tentokrát nebyla nouze.

Realita ovšem mnohdy vše překonala. Z Mini udělali v Anglii pojízdné studio a crashtest Dacie Jogger provedli „od stolu“. Volkswagen už nebude napříště lidový (co je na tom nového?) a Mercedes postavil elektromobil, se kterým byste dojeli na dovolenou do Chorvatska na jedno nabití. Pozornost poutal Elon Musk, který si koupil hračku jménem Twitter a otevřel továrnu, kde je prý tolik oceli jako ve třech Pentagonech.

A je to Apríl!

Automobilky byly i letos 1. dubna kreativní. Britská pobočka Hondy odhalila speciální přední sedadlo určené pro domácí mazlíčky. Kromě integrovaných misek na vodu a jídlo (samozřejmě odolných proti vylití), nechybí ani vestavěná žvýkací hračka a čenichem aktivovaný dávkovač pamlsků v přihrádce. Tisková zpráva zmiňovala, že brzy dojde i na sedačky pro kočky, křečky, morčata, králíky, pískomily a dokonce i ryby!

Britský časopis Top Gear se zasnil a exkluzivně přinesl podobu příštího Land Rover Discovery, což bude (světe, div se!) sportovní kupé s motorem uprostřed, které se vydá bojovat s Porsche Cayman. Tedy ve stylu, když většina výrobců superaut již prodává nebo se chystá nabízet SUV, tak proč by Land Rover nemohl udělat opak a vrhnout na trh pro změnu „stroj pro puristy“?

Caterham se rozhodl přenést „samomontážní“ povahu svých lehkých sportovních vozů do potravinářského průmyslu a představil krekry Cater-ham ve tvaru roadsteru Seven. Sýr prý lze přizpůsobit preferencím každého zákazníka, tedy dát čedar pro Brity, brie pro Francouze, goudu pro Holanďany a speciální „uměle ochucený sprejový sýr“ pro Američany.

Pravděpodobně s jedním z nejlepších způsobů, jak si udělat legraci ze sebe, předvedl Citroën, který tweetoval fotku svého elektromobilu Ami s popiskou „Nečekali jsme na 1. duben“. Vzhledem k tomu, že to bylo na stránkách britské pobočky, tak kdo ví, zda to nakonec nemělo ve francouzské centrále dohru… Jako aprílová zpráva působila i informace, že Hummer neví co s jedním „plonkovým“ tlačítkem u GMC Hummer EV. Po jeho stlačení se tak na displeji objeví e-mailová adresa, kam je možné posílat návrhy. O apríl se ovšem nejednalo, jen o trochu svérázný způsob komunikace se zákazníky.

„Kabanizace“ BMW a „dekabanizace“ Škody

Rukopis Slováka Jozefa Kabaně, který pracoval pro Škodu, BMW či Rolls-Royce, a dnes vede designové oddělení Volkswagenu, se nezapře. Dlouholetý šéfdesignér mladoboleslavské automobilky, který je autorem jejího současného charakteristického stylu, se dočkal celé řady uznání. Cesta ovšem vede dál a u Škody chystají „dekabanizaci“ designu a již ukázali náznaky svého nového designového jazyka.

Dlouhý vývojový proces u zavedených značek způsobuje, že se výtvory jednotlivých designérů dostávají na světlo až poté, co třeba již pracují pro konkurenci. V Mnichově tak naopak dochází k opožděné „kabanizaci“. Po prvním skutečném Kabaňově mnichovském realizovaném počinu, jímž je facelift obřího SUV se představilo první „celé“ Kabaňovo auto z doby jeho působení u BMW – nová generace řady 7 (už jsme ji prozkoumali).

Kabaň odcházel z mnichovské automobilky dost narychlo a určitě mnohem dřív, než si kdokoliv myslel, takže se asi nikdy na veřejnost nedostanou podrobnosti. Stejně jako se nedozvíme, co slovenský designér u BMW stihl, obvykle se šéfdesignér v nové automobilce první rok spíš rozkoukává. O extrémně talentovaném Kabaňovi je ovšem také známo, že je velmi pracovitý. Údajně měl v Mnichově dost překvapit, když se osobně pustil do návrhu celého designu právě nejvyšší řady značky, která tehdy byla hlavním úkolem studia. Jestli je tedy právě toto „Kabaňova sedmička“ se asi nikdy nedozvíme, mnoho věcí tomu ovšem nasvědčuje.

Také vám přední světla tohoto luxusního sedanu připomínají Škodu Kamiq? Chris Bangle musí mít radost, že do toho nudně ustáleného stylu BMW zase po letech někdo konečně „hodil vidle“!

Nejlepší, ale přesto ne dost dobrý

Novinářskou anketu hledající nejlepší automobil Česka vyhrál poprvé elektromobil, BMW i4, který se do jiných anket z časových důvodů většinou nedostal, ale tu českou stihl právě včas. Domácí „želízko v ohni“, Škoda Fabia, skončilo až třetí, tedy stejně jako na Slovensku, kde první příčku obsadil ještě „spalovací“ Peugeot 308. Ten se také stal vítězem ankety o Světové auto roku žen, v ČR ale skončil až na pátém místě.

Ekologickým autem roku v České republice se překvapivě nestalo BMW i4, ale byla jím zvolena elektrická Kia EV6, která se ovšem do finálové pětice o tuzemské auto roku vůbec nedostala a není nějak rozdílně „ekologičtější“ než to BMW. Ale zato model EV6 vévodil celoevropské anketě Auto roku. Do finále té tuzemské se nedostal ani elektrický Ioniq 5, který se stal Světovým vozem roku a odnesl si cenu za nejlepší elektromobil a nejlepší design. Říká se, že „život je jen náhoda“, a evidentně to platí i o těch autech roku…

Muskovo rodeo

S Elonem Muskem rozhodně není nuda. Stíhá toho ještě mnohem více než bývalý dvojministr Karel Havlíček a moderátorský maratonec Jaromír Soukup dohromady. Za něco více než měsíc otevřel obří gigatovárny v Berlíně a také texaském Austinu, která byla postavena na pozemku o rozloze 800 hektarů s využitím tolika oceli jako ve „třech Pentagonech“.

Americkou premiéru doprovázela velkolepá show „Cyber Rodeo“ v kovbojském duchu a také velký dronový ohňostroj. Na rozdíl od původního hlavního závodu ve Fremontu, který původně sloužil pro výrobu aut se spalovacími motory, byla „Giga 5“ plánována s ohledem na výrobní procesy Tesly, výroba tedy bude „odsýpat“.

Mezi tím Musk stihl dostat covid, vyzvat Vladimíra Putina na souboj, společnost SpaceX dostala nové komerční zakázky (letos plánuje mj. 60 startů rakety Falcon 9) a jeho další společnost Boring Company oznámila návrat k projektu Hyperloop, pro niž vznikl koncept autonomní dodávky. Kromě řady překvapivých novinek nechyběla ani jedna tradiční věc týkající se Tesly, která nepřestává štvát její vyznavače – další zpoždění již dříve ohlašovaných modelů. Mohou se však opět vyřádit, nyní již na „šéfově“ Twitteru…

Marshall tvrdí muziku

David Brown Automotive přichystal ve spolupráci s firmou Marshall speciální šedesátikusovou sérii svého retromodelu Mini Remastered. Zesilovače Marshall jsou tou pravou volbou pro většinu rockových hudebníků, za 60 let své existence se tato značka stala ikonou, stejně jako klasické Mini. Nyní se tedy obě legendy spojily ve speciální model v černé barvě se zlatými prvky.

V této barvě jsou i pedály, které nesou známá loga pro přehrávání, pauzu a přeskočení na jinou skladbu. Mini Remastered Marshall Edition má různě rozeseté reproduktory a v zavazadelníku má zabudovaný zesilovač Marshall DSL1 Combo, ale také bluetooth reproduktor. Po puštění naplno to tedy dokáže být pořádný nářez. Zvukový balíček završují bezdrátová sluchátka, která lze indukčně nabíjet v přihrádce v přístrojové desce.

Nelidové auto

Lidové auto? Zapomeňte! Volkswagen už prý nebude napříště lidový a zruší desítky laciných modelů. To je nová strategie wolfsburské značky. Čtěte více.

Někdejším plánům na to dohnat a předehnat konkurenty v podobě Toyoty a General Motors a stát se světovou jedničku z hlediska objemu prodeje, s tím je nadobro konec. Ve snaze o globální dominanci byl Volkswagen mnohdy nerentabilní a ztrátový.

Nedostatek čipů v důsledku pandemie covidu-19 a s tím související omezení výroby a větším důrazem na dražší elektroauta umožnilo zvýšit ceny a navzdory nižšímu objemu prodeje dosáhnout rekordních zisků. Nebylo by tedy lepší Volkswagen přejmenovat tak, jak již učinili v rámci loňského apríla-neapríla v USA? Tedy na Voltswagen?

Jedna hvězda od stolu

Duben je tradičně měsícem bezpečnosti. Letos to ovšem příliš nevyšlo. Tedy alespoň v podání bezpečnostního konsorcia Euro NCAP. Byl to spíš takový apríl. Ze tří prověřovaných aut získalo plný pět hvězdiček jen jedno, jednalo se o DS 4 ve verzi s příplatkovým bezpečnostním balíčkem. Auto bez něj obdrželo jen čtyři. Tedy stejně jako Honda HR-V.

Dacia Jogger dostala jen jednu hvězdu. A působilo to opravdu jako nějaký apríl, neboť crash testem toto auto vůbec neprošlo, ale komisaři jen použili výsledky Sandera, které používá stejnou platformu a získalo dvě hvězdy. Za nedostatek asistenčních systémů a rovněž absentující upozornění na nezapnuté pásy ve třetí řadě sedadel Joggeru komisaři Euro NCAP jednu sebrali.

Ani se nechce radši myslet, jak by dnes dopadl premiant z roku 2001 Renault Laguna. Tehdy dostal pět hvězd a málem měl našlápnuto k neexistující šesté. Dnes by měl nejspíš mínus tři. Vše je relativní. Vždyť v minulé sérii na pět hvězd nedosáhlo ani zbrusu nové kupé BMW řady 2.

Herr Skrblík

Mercedes předvedl, co dnes dokáže špičková technika. Jeho experimentální elektrický koncept Vision EQXX ujel na jedno nabití 1008 kilometrů (tedy trasu odpovídající přibližně cestě z Prahy do chorvatského Zadaru) a ještě mu zbýval dojezd 140 km. Nejednalo se ovšem o kroužení na nějakém testovacím oválu ustálenou rychlostí, ale o jízdu v reálném provozu z výrobního závodu v Sindelfingenu přes švýcarské Alpy a severní Itálii do Cassis na Azurovém pobřeží. Start jízdy byl v mrazu a dešti, speciál jel běžnou rychlostí, průměr byl 87,4 km/h, na německých dálnicích občas jel rychlostí až 140 km/h.

Jízda trvala celkem 11 hodin a 32 minut a průměrná spotřeba byla rekordně nízkých 8,7 kWh/100 km. K tomuto výsledku přispěly značnou měrou jak lehká kompozitová konstrukce s hmotností 1755 kg, tak špičková aerodynamika a speciálně vyvinuté pneumatiky s nízkým valivým odporem. K pohonu sloužil elektromotor o výkonu 177 kW a speciální experimentální křemíková baterie s kapacitou 100 kWh. Před a za ultradrahým konceptem jela doprovodná vozidla.

Při případném dalším pokusu by bylo zajímavé srovnání s americkým elektrickým sedanem Lucid Air, který bude možno od června koupit i v Evropě. Ve verzi Dream Edition má totiž ujet až 837 kilometrů, což je také pěkná porce. U Mercedesu se už nejspíš těší až nějaký kus potají přes prostředníka koupí, aby ho mohli do šroubku rozebrat. Ale předtím ho možná ještě „projedou“ na nově vytyčené trase…

Borgward zkrachoval. Již podruhé

Tak to se úplně nepovedlo. Příklad znovuzrozené značky Borgward ukazuje, že ani slavné jméno a tradice není zárukou úspěchu. Když v roce 2008 Christian Borgward, vnuk zakladatele automobilky Borgward Carla Borgwarda, oprášil rodinnou značku, byla to velká sláva. Následovalo dlouhé hledání investora, kterým se nakonec stal čínský koncernu Foton, jenž převzal vývoj a výrobu vozidel Borgward.

První model byl představen v roce 2015 a výroba byla spuštěna v létě 2016. Zrodilo se několik crossoverů, ale prodej vázl a ani investice další čínské společnosti UCar Group nevedla k obratu. V roce 2020 se prodalo pouze 8 703 aut a zavřela se německá kancelář, která byla formálně považována za centrálu.

Loni, tedy po šedesáti letech od likvidace původní značky, se firma dostala do insolvence, přičemž její dluh činil 836 milionů dolarů. Duch Borgwardu tak bude nadále přetrvávat jen v továrně v Brémách, kterou v 60. letech převzal koncern Daimler-Benz a i dnes se tam vyrábí vozy Mercedes-Benz. Tak trochu ironií je fakt, že bankrot řídil Johannes Semler, člen představenstva BMW, který byl v roce 1961 expertem senátu v Brémách v případu Borgward.

Pomáhat a chránit (před monokulturou)

Dubajská policie má novou „hračku“, jíž je speciál Ghiath Smart Patrol postavený na technickém základě Nissanu Patrol šesté generace automobilkou W Motors, která vyrábí i vysokovýkonné kupé Lykan Hypersport, z něhož vznikla i jakási superrychlá sanitka. Pod kapotou je patrně osmiválec o objemu 5,6 l s výkonem 298 kW. Součástí výbavy Ghiathu v přepočtu za 30 milionů korun je i sledovací dron. V Dubaji tak budou ušetřeni toho dívat se na nějaké běžné „masovky“.

Také u nás pomalu mizí monokultura škodovek a policie „vyfasovala“ prvních 22 kusů Toyoty Land Cruiser LC150, které také nepatří zrovna k běžným policejním autům. Celková dodávka 100 vysoutěžených vozů přijde na 180 milionů korun. Je to pořádný „ranec“, ale na druhé straně za tyto peníze pořídí v Dubaji jen necelých šest aut. Nebo to ani nestačí na jednu trochu lepší registrační značku.

Jejich aukce pro dobročinné účely je tradičním dubajským obyčejem. Nejnovějším příkladem je značka AA 8, která vynesla v přepočtu skoro 210 milionů korun. Přesto je ale až šestou nejdražší na světě. Oproti tomu kombinace F 55, V 66 a Y 66 přišly zájemce „ jen“ na necelých 23 milionů korun.

Ferrari natajňačku

Automobilky zcela běžně zkoumají auta konkurence a občas je s touto aktivitou spojený i nějaký skandál, jako v případě Mercedesu, který si potají prostřednictvím fiktivní firmy půjčil elektrickou dodávku Německé pošty a „pošťáci“ zjistili, že krouží na testovacím polygonu Mercedesu. Čtěte zde.

Nyní nově vyšlo najevo, že inženýři Chevroletu pracující na modelu Corvette Z06 koupili motor Ferrari 458 na ebayi za 25 000 dolarů z Polska. Důkladně ho prozkoumali a mnohé věci jim pomohl při vývoji 5,5litrového vysokootáčkového osmiválce LT6 s kovanými hliníkovými písty, kovanými titanovými ojnicemi a suchým mazáním.

Není divu, že humbuk okolo této ostré „Vetty“ je tak velký. Později při vývoji nové Corvetty Z06 porovnávali jeho prototyp se skutečným Ferrari 458. To později prodali a koupili novější model 488 s přeplňováním. Zjistili ale, že postrádá „duši“ a koupili znovu ojeté Ferrari 458. Tak proto je ta Corvetta Z06 tak dobrá!