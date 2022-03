Elektrický bavorák ze staré školy: první bateriové M, raketová i4 v akci

BMW mění filozofii, od elektromobilu se vzhledem a proporcemi kuchyňského spotřebiče vrací ke klasice. Výrobu, po prvotních rozpacích nakonec úspěšné, technické perly v podobě ufoidního městského mini MPV i3 ukončí za pár týdnů. Teď přichází neoklasická éra konvenčně pojatých aut s nekonvenčním pohonem. BMW i4 navíc jezdí, jako bavoráky vždycky uměly, je rychlé, bezprostřední, rozverné.

Skvělé auto na baterky GLOSA Věrní čtenáři budou v šoku: my toho elektrického bavoráka totiž budeme skoro jen chválit. Je to možná největší automobilové překvapení letošní sezony. Milovníka starých bavoráků potěší. K elektromobilitě máme spoustu výhrad a považujeme ji za uměle prosazenou vývojovou větěv, která by bez protlačování „shora“ neměla šanci se prosadit. Ale i4 je elektroauto, které má jednoznačné opodstatnění a nesporné kvality. Špičková technika vyladěná k dokonalosti a zabalená do smysluplného formátu dokazuje, že elektroauta pro své cílové skupiny jsou už dnes skvělá. Pitomost je nařídit je všem.

Vyzkoušeli jsme nejagresivnější provedení označené M50. Ano, je to první elektromobil slavné divize M mnichovské automobilky. A tu posvátnou literu si zaslouží. Je to další elektromobil, který je rychlejší než smysly smrtelníka, dupnout na plyn je jednoduché, vystřelí vás před kamion funící okreskou v kalupu mimo chápání člověka, freneticky, s neutuchající energií. Je to auto, kde hlavně zděšeně ubíráte plyn a jdete kvapem na brzdy, když zjistíte, na kolik jste se rozvášnili a jak moc se blíží zatáčka. To je velká zrádnost i4, je velmi tichá, klidná a opravdu hodně maskuje rychlost, kterou upalujete.

Ale popořádku. Jen málokdo by hádal, že je dvouvaječným dvojčetem kolosálního iX. Ufoidní obří SUV má eleganci a ladnost zuřícího nosorožce, to i4 je klasický atlet podle tradičních mnichovských pravidel. Pravda, i s tím komixovým designem moderních bavoráků korunovaným cenícími bobřími zuby na čumáku; ale to si přebere každý sám.

V bavoráku klasické tříprostorové siluety a proporcí najdeme tradičně rozvržený interiér, samozřejmě vyšperkovaný moderními technologiemi a korunovaný velikánským prohnutým displejem na přístrojovce.

Koncepčně je to moderní elektromobil dneška s rekordně plochou baterií (jen 110 mm) v podlaze a pohonem preferujícím zadní běhy. Na druhou stranu mu nadělili vlastně nepotřebný středový tunel odpředu dozadu, ve kterém ovšem chybí kardan; a vlastně dost dalších tradicionalistických řešení.

Dokonale efektivní

Jenže ono to jako celek funguje skvěle. Pátá generace elektrického pohonu, vyvinutého a vyráběného kompletně „doma“ u BMW, funguje perfektně. Auto s výkony supersportu žere málo a taky je na poměry BMW nečekaně levné.

Když dnes staví automobilky své bateriové modely, které chtějí za milion až milion a půl nabízet ve velkém, ženou je do výšky, právě s poukazem na to, že s baterkami v podlaze to jinak nejde. BMW má 80kWh akumulátory v podlahové plošině co nejníž, aby vysoká hmotnost (dvě a čtvrt tuny) tolik neovlivňovala jízdní vlastnosti. Jenže ho udělali nízké, je dokonce o 37 mm nižší než tradiční trojková řada. A to je pak docela jiné svezení než v kymácejícím se SUV.

Řidič velmi intenzivně vnímá, jak auto efektivně pracuje, přikrčená šipka sviští a prořezává ladně vzduch, minimalizované odpory auto skoro nezpomalují, takže i když jsme s elektrickým „emkem“ jeli chvílemi opravdu hodně rychle, dostali jsme se nejvýš na spotřebu 29 kWh na sto, když jsme se slabší čtyřicítkovou verzí s nižším výkonem a menší baterií jeli předpisově, ale nijak úzkostlivě, jeli jsme za dvacet. To jsou hodnoty, se kterými se s elektrickými SUV jezdí spíš v rytmu ecorally.

Teoreticky má toto granturismo ujet až 550 kilometrů na jedno nabití. My ujeli sto kilometrů na nějakých 25 procent baterky, z toho asi šedesát kalupem v rytmu německé dálnice.

Vyznavače klasických fenomenálně jezdících BMW překvapí. Pocit pevnosti podvozku, „sevřenosti“ celého auta, festovnosti, napjatosti atletického těla dá připomenout bavoráky před dvaceti lety, v tom nejlepším.

Vodí se s neuvěřitelnou lehkostí, když zvolíte režim Sport Boost, exkluzivní pro „emko“, spletete si předjíždění na okresce s teleportací. Starty a výjezdy ze zatáček jsou fenomenální, auto zasedá ochotně na zadní nápravu (u M50 zesílená, tlumená vzduchem), zatíží kola a auto z oblouku razantně vyvede, kola mají úžasnou přilnavost.

Provedení i4 eDrive40 má jeden elektromotor na zadní nápravě, na kterou posílá 250 kW/340 k a 430 Nm. Verze M50 má elektromotory dva, přední zásobuje řízená kola 190 kW (258 k), zadní nabídne 230 kW (313 k), systémový výkon je 400 kW (544 koní) a 795 Nm. Těchto parametrů dosahuje pouze krátkodobě v nejostřejším režimu Sport Boost, jinak je to 350 kW (476 k) a 730 Nm.

Nutno dodat, že padesátka je přeci jen pro normální používání dost přehnané nářadí, přitom umírněnější čtyřicítka je odladěná skvěle a rozhodně nemáte pocit výkonové nedostatečnosti. Na příjemné svezení i sportovnější vyžití je příjemná, suverénní a komfortní.

Přes výmoly

Po letech bavoráků, lomozících a ničících si podvozky na rozdrbaných českých okreskách, na pneumatikách se zesílenými bočnicemi (run-flat) naučili mnichovští jezdit svá auta i na rozbité silnici. i4 si tak tlumí poradit i s rozdrncanou silnicí, elasticky absorbuje nerovnosti.

Pochopili jste: i4 umí jezdit jako bavorák ze staré školy, balet na zadních zvládá i přes vysokou hmotnost skvěle. Jenže to má i stinnou stránku. Padesátka je čtyřkolka s rozložením hmotnosti 48:52 mezi nápravy, u čtyřicítky, které přední elektromotor chybí a je to čistá zadokolka, spočívá na zadku ještě víc. A to se projeví nervozitou přídě. Řízení je přímé, přesné, citlivé. A to ještě zdůrazní pocit, že příď nemá přítlak a jistotu. Takže musíte i4 řídit taky dost plynem, což u elektromobilu s vysokým točivým momentem „od nuly“ není jednoduché. Hlavně na dálnici je u slabší i4 dost otravné, že musíte neustále mikropohyby volantu auto rovnat v pruhu, u padesátky s těžší přídí je to méně citelné.

Není to nervozita, auto je dokonale klidné i ve větru za kriminálních rychlostí, jen prostě stále auto „řídíte“, přímku vaše stopa v pruhu moc nepřipomíná, spíš sinusoidu. Vektorování točivého momentu, geometrie náprav a grip pneumatik dávají stabilitu a suverenitu, lehká nejistota připomínající staré Porsche 911 ovšem vnímavější řidiče neopustí.

Plejáda asistenčních a podpůrných systémů je samozřejmostí. Důležitější je, že i4 dostalo nejmodernější operační systém, takže palubní elektronika pracuje rychleji, je robustnější a nabídne nové funkce. I když jedete lážo plážo bez adaptivního tempomatu a bez cíle nastaveného v navigaci, auto vnímá okolí a konzultuje situaci s mapovými podklady, samo rekuperačně zpomaluje před křižovatkami a dalšími vozy, rozumným tempem se dá pohybovat skoro bez brzdění.

Když jsme narazili na rekuperaci: auto chytře a efektivně pracuje, když to jen trochu jde, plachtí, dobíjí. A při opravdu intenzivním zpomalování rekuperačně láduje baterky až 195 kW. U nabíječky umí doplňovat šťávu až 205 kW, z 10 na 80 procent doplní baterku za půlhodinu.

Překvapivá cena

Klepali jste si na čelo při zmínce o láci? Bavoráky nikdy nebyly levné, milion byla vždy spíš startovací cenovka. Jenže drahé jsou i elektromobily (nejen prémiových značek), za milion koupíte možná velké auto, ale vhodné spíš na pojížďky v režimu mamataxi jako druhý povoz v satelitním městečku. Elektrické plnohodnotně pětimístné M za 1,8 milionu je i v porovnání s ostatními elektroauty na trhu skvělá nabídka. A pokud nepotřebujete 795 newtonmetrů a zrychlení na stovku za 3,5 sekundy, rozhodně neuděláte ostudu ani se základní „čtyřicítkovou“ variantou za milion a půl. Jen na okraj: BMW M4 Gran Coupé stojí skoro stejně jako i4. A pokud sáhnete po čtyřicítkové variantě, jste na podobných penězích jako za benzinovou čtyřku s dvoulitrem (verze 430i). Sečteno, podtrženo: BMW už je v situaci, kdy spalovací auta nabízí za stejné peníze jako elektromobily.