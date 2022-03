ANALÝZA: Škoda ohlásila revoluci v designu. Najde odvahu i na změnu loga?

Elektrický Yeti? KOMENTÁŘ DESIGNÉRA „Boční profil vypadá příjemně. Tvar charakterizují krátké převisy, poměrně dost skloněné přední okno a masivní C sloupek. Z obrázku lze vysledovat pro škodovku nezvyklé vertikální světla denního svícení a zadní světla zasahující hluboko do boku. Velkou boční plochu snižuje tmavý práh a lemy blatníků. Přední maska nepůsobí tak agresivně, jako u současných škodovek. Na bocích spíše tuším odklon od lomených hran a přechod k obloukům. Pokud se jedná o elektromobil, tak mě překvapuje docela velká kapota. Nezdá se mi ale, že by to byla radikální změna designu, spíše mám neodbytný pocit, že vidím moderní Škodu Yeti. Stará se mi stále líbí. Petr Siebert, nezávislý designér, spolupracovník iDNES.cz