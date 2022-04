Prošmejdili jsme nové BMW 7. Dveře otevře samo, v zadním obýváku je televize

Novou sedmičku jsme prohlédli, osahali jsme si jí, posadili se do ní, svezení nás čeká až za nějaký půlrok. Když Pieter Nota z představenstva značky říká, že je nová sedma přelomovým modelem, není to jen fráze. Kromě toho, že jako vrchol nabídky mnichovské značky samozřejmě musí nabídnout to nej, co BMW umí, je to taky posel toho, jak se budou nakupovat auta v blízké budoucnosti.

Sedmička totiž přijíždí nejprve jako elektromobil přidávající do označení písmeno „i“. i7 přibzučí už letos v listopadu. Za rok dorazí další verze, pluginhybridní benzinové šestiválce a turbodiesel . A mimo Evropu mildhybridizovaný benzinový šesti a osmiválec, na které si však musíme v Evropě nechat zajít chuť. Jestli na to chcete koukat optimisticky, naftový šestiválec je stejně i dnes v Evropě asi nejoblíbenější volbou a BMW řady 7 kdysi nejvýš šestiválci vlastně začínalo, osmiválec dorazil až v druhé generaci společně s dvanáctiválcem (prvním německým poválečným), s tím už je taky s odjíždějící generací amen.

Verze 740d bude jediná obyčejná spalovací v evropské nabídce, i tak dostane 48voltovou mildhybridizaci (elektromotor v osmistupňovém automatu ZF přidávajícím 200 Nm). Verze 740i (R6, Millerův cyklus) a 760i (V8) půjdou mimo Evropu. Starý kontinent ještě dostane pluginhybridy 750e a M760e s 18,7kWh baterií a 145kW elektromotorem v převodovce pro verze s benzinovým šestiválcem pohánějícím v souhře s elektromotorem kola obou náprav. Slabší má celkový výkon 360, silnější 420 kW.

Čistě elektrické provedení má v podlaze placatý 101,4kWh li-ion akumulátor, který uživí dva elektromotory (190 kW vpředu, 230 kW vzadu) až na 625 kilometrů. Časem dojede i „eMková“ varianta i7 M70 s 660 elektrickými koňmi.

Na rozdíl od předchůdkyně už nenajdeme v konstrukci karoserie karbon, vývojáři ho z materiálového mixu vypustili, zbyly ocele, hliník nebo hořčík.

Obr

Nové BMW 7 je obrovské, mohutné, opulentní. Ani náhodou nechce hrát na rafinovanou jemnost a eleganci. Naparuje se hrubou silou drsného stroje, kterým vyjadřuje postavení a posiluje sebevědomí své klientely.

Zepředu je vcelku čisté, spíš hranaté a nekomplikované. Čumák je velký jako u SUV, za vysokým čelem se klene předlouhá kapota. Obří ledvinky narostly do šířky a graficky k nim dobře sedí přimhouřený pohled denních světel úplně nahoře u kapoty, dole pod nimi jsou v temném zálisu potkávačky a dálkovky, celé to funguje čistě vizuálně asi nejlíp z aktuálních kontroverzně přijímaných bavoráků.

Z druhého konce je to zas jiné pojetí, zakulacené faldíky v mnoha horizontálách zadek opticky odlehčují. Z boku je to klasický těžkoatletická sedmička, se svalem nad zadním kolem, které ho opticky zmenšuje oproti tomu přednímu.

Vysoké ploché boky a přísné horizontální linie dávají siluetě dramatičnost a majestát. Třinácticentimetrový nárůst délky oproti předchůdci prostě umí nová sedma pořádně prodat. Není to ladný atlet, je to tank.

Podle všeho už nebude krátká verze, sedmička narostla tak, aby i svým majestátem popojela blíž k rollsům (britská automobilová šlechta BMW už přes dvacet let patří).

Co nás při prvním setkání s milionářským korábem zaujalo? I když stojí na dvacetipalcových kolech, stále mu jsou spíš malá.

Dveře otevře samo

Hračkou, kterou bude ohromovat a plnit kanály sociálních sítí je otevírání dveří. Zmáčknete tlačítko a samy se otevřou, aby vás nebouchly, ultrazvuková čidla v prazích hlídají prostor a případně manévr zastaví. A zvládnete to i na dálku, z mobilu.

Dráždily nás aerodynamické kliky navazující na ty u elektromobilu iX, rámované díry do dveří ukrývají dotykové otvírání a tlačítko automatického otevření, jen to všechno na předprodukčních prototypech bylo z hodně podezřele vypadajícího plastu.

Phygital

Vnitřek spojuje technologickou převahu a hýčkavost milionářské kajuty. Koncept interiéru popisují novým módním patvarem „phygital“ – spojení fyzické techniky (physical) a digitálního světa. Ovládání ukryli do displejů, dotykových plošek, vymýtili další čudlíky a vše to zabalili do designových fines a fajn materiálů; samozřejmě permanentně online. Zájem vyvolá látkové čalounění, hrubý potah na měkkých křeslech jak v obýváku je z kašmírové vlny, vypadá to neotřele, líbí se to; hlavně ve světlém odstínu. Jen nám vrtalo hlavou, jak rychle se to ošoupe a jak bude flekuodolné. Ještě nás zaujaly měkoučké polštářky uchycené na opěrkách hlavy vzadu.

Přijdou vhod na velkou frajeřinou v podobě obří dotykové televize vyklápěné od stropu pro cestující vzadu. Říkají tomu divadelní obrazovka (theatre screen). Na šířku má 32 palců, ovládá se dotykovými obrazovkami ve dveřích a je stále online (spolupráce s Amazonem). Takže si tam vzadu šéf dosleduje film, který má rozkoukaný z domova.

Základem je prosklená neotvírací střecha. Za příplatek je třeba až 36 reproduktorů audiosoustavy harman&kardon, který nabídne až 1965 wattů.