Pařížský experiment v ulicích Prahy: 30 vs 50 km/h? Rozdíl je pár sekund

Celoplošnou třicítku zatím nezavedlo žádné české město. Nicméně například v metropoli radnice namalovaly zóny s třicítkou v rezidenčních částech Prahy 7, v Karlíně a stále více třicítek se objevuje třeba v ulicích Prahy 10.

„Naším cílem bylo snížit počet nehod s chodci. To se týká i dětí a seniorů, kteří se pohybují na přechodech pomaleji. A je zásadní rozdíl mezi tím, když se nehoda s chodcem stane ve 30 km/h nebo v padesáti, takže ty bezpečnostní argumenty jsou pro nás naprosto zásadní,“ říká radní pro dopravu Prahy 7 Ondřej Mirovský (Zelení).

Podle policejních statistik se menší rychlost v sedmé městské části osvědčila. Zatímco například v roce 2013 mělo 83 nehod následky na zdraví, v roce 2019 to bylo 52. Za poslední roky navíc nikdo nezemřel.

„Já jsem žádné nevýhody zón 30 zatím nenašel. Všechny nevýhody, které lidé říkají, jsou spíš subjektivními dojmy. V těch rezidenčních ulicích třicítka určitě funguje, protože na to musíme koukat i tím pohledem, že ulice jsou většinou zdrojem či cílem pohybu, jsou to ulice, kde lidé bydlí, kde parkují, takže pokud tam dojedou třicítkou a zaparkují, tak v tom není žádný zásadní rozdíl a naopak to zvyšuje i kvalitu života v dané ulici,“ dodává.

Třicítkou se v Praze 7 jezdí jen v takzvaných rezidenčních ulicích, naopak na hlavních komunikacích či tam, kde proudí tramvaje, platí stále padesátka.



Zmíněná bezpečnost je hlavním argumentem, proč se třicítky zavádějí. „Dále je to i rozhledový parametr na křižovatkách, protože samozřejmě řidič, který se blíží ke křižovatce nižší rychlostí, tak má daleko víc času vidět kolem sebe a zabránit rizikům, která mohou nastat při vyšší rychlosti,“ komentuje pro iDNES.cz zástupce proděkana Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj.

Další výhodou zón s třicítkou je nižší hluk z aut. Naopak odborníci se podle Lokaje nemohou shodnout na vlivu na životní prostředí. „Je nutné podotknout, že názory se různí, protože víc než maximální rychlost je pro životní prostředí důležitější plynulost dopravy. To znamená daleko důležitější je jet klidně i třicítkou, ale plynule, než na každé druhé křižovatce zastavovat. Právě časté zastavování a rozjíždění je největším znečišťovatelem,“ uvádí.

Navíc, když řidič jede na dvojku či trojku, tak spaluje víc paliva. „Odborná literatura popisuje, že nejmenší vliv na životní prostředí má rychlost mezi 80 a 90 km/h,“ dodává Lokaj.

Právě třicítka by mohla zajistit, že doprava bude plynulejší, když auta budou do křižovatek přijíždět postupně a ne se štosovat v koloně.

Jak uvidíte ve videu, reportér Matěj Smlsal si připravil tři pokusy. Při prvním zjišťoval, jakou průměrnou rychlostí člověk opravdu jede, i když povolené maximum je 50 km/h. Poté na 10kilometrové trase s kolegou porovnali, o kolik později přijede do cíle auto, které mohlo jet maximálně třicítkou, oproti tomu, které to mohlo rozpálit až na padesát. A v posledním pokusu zjišťoval, jak se liší brzdná dráha při třicítce a při padesátce.

Třicítka zkapacitní cesty

Průměrná rychlost mimo hlavní tahy – takzvaná last mile – v Praze loni činila přibližně 32 kilometrů v hodině. Ukazují to data globálního systému INRIX. Do tohoto údaje je započítané i čekání na semaforech, rozjezdy či zastavování na přechodech a podobně.

„Zavedení třicetikilometrové rychlosti by s největší pravděpodobností vedlo k mírnému snížení průměrné rychlosti, ale zároveň ke zkapacitnění cest – zkrátila by se doba v kolonách. Ty dopady by ale byly jen velmi malé,“ říká Tomáš Miniberger, ředitel společnosti VARS, která INRIX v Česku zastupuje.

Podle Minibergera by bylo vhodné snížení rychlosti nejdřív otestovat na menších úsecích. „Data dokážeme monitorovat a vyhodnotit třeba i na úrovni jednotlivých ulic. To je cesta, kterou by moderní řízení dopravy mělo jít předtím, než se přijmou plošná opatření.“

Nejpomaleji se na „poslední míli“ podle loňských dat jezdí v Českých Budějovicích – asi 28 kilometrů v hodině. Stejně jako Praha je na tom Brno, nejrychleji se naopak jezdí v Ostravě a Liberci – tam je průměrná rychlost téměř 40 kilometrů v hodině.