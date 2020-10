VIDEO: Proč tachometry lžou? Ukážou až 114 km/h, i když jedeme stovkou

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

S radarem si stoupáme k silnici vedoucí z Horoměřic do Prahy. Při několika rychlostech zjistíme rozdíl mezi tím, co ukazuje tachometr, a tím, co naměří certifikované měřidlo.

S vozem Volkswagen Golf Plus jedeme nejdřív padesát, tedy alespoň podle tachometru. Navigace však ukazuje 46 km/h. Údaje z navigace následně potvrzuje i radar. Odchylka při padesátce tedy činí 4 km/h.

Se stejnou rychlostí opakujeme pokus i vozem BMW řady 3. Tam je rozdíl mezi údaji na tachometru a realitou 5 km/h.

Při devadesátce už je rozdíl 6 až 7 km/h. Zatímco na tachometru vidíme 90, ve skutečnosti jedeme 83 až 84 km/h.

„Čím vyšší rychlost, tím větší odchylka,“ vysvětluje jednatel firmy Sorneco Libor Winkler a dodává, že pokud máme při jízdě po dálnici na tachometru 140, ve skutečnosti dodržujeme povolených 130.

Odchylka může být maximálně + 10 % + 4 km/h

Zástupci společností vyrábějících vozy potvrzují, že tachometry ukazují víc. Mluví o takzvaném proměřování. „Měření rychlosti vozu vychází ze znalosti obvodu kol a frekvence jejich otáčení. Obvod kola nikdy neznáme přesně (různé pneumatiky, různě nahuštěné, různě ojeté), a proto se indikovaná rychlost většinou lehce liší od rychlosti skutečné. U novějších modelů, například nové Octavie, umíme tuto odchylku průběžně kompenzovat za pomoci signálu GPS,“ vysvětluje PR manažer Škoda Auto ČR Pavel Jína.

Ředitel komunikace BMW Group David Haidinger doplňuje, že „podle směrnice Evropské unie nesmí být zobrazená rychlost na tachometru nikdy nižší než ta reálná“.



Existuje také maximální odchylka. „Algoritmus a vstupní parametry optimalizujeme tak, abychom vždy splnili požadavky normy ECE-39, která určuje maximální povolenou odchylku indikované rychlosti. Zjednodušeně řečeno rychloměr nesmí nikdy ‚podměřovat‘ a odchylka do plusu může být nanejvýš +10 % +4 km/h. Tedy: jede-li vůz ve skutečnosti například 100 km/h, musí rychloměr ukazovat nejméně 100km/h a nanejvýš 114km/h,“ popisuje Jína ze škodovky.

Důvodem, proč tachometry rychlost nadsazují, je podle něj bezpečnost a jistota, že řidič nikdy nevědomky nepřekročí povolenou rychlost.

Ale pozor! Tachometry nových aut ukazují stále přesněji. Pokud mají řádně nafoukaná kola správného rozměru, měly by zobrazovat rychlost bez odchylky. Je to nový požadavek nezávislé bezpečnostní organizace EuroNCAP, jejíž crashtesty mají velkou váhu.

Původní tolerance deset procent oproti skutečné rychlosti plus čtyři kilometry v hodině u EuroNCAP padla, nově musí ukazovat tachometr přesně, jen pak může dostat vysoké bodové ohodnocení za bezpečnost. Orientačně jsme to ověřovali u Škody Kamiq pomocí GPS aplikace v telefonu a opravdu měří přesně. Podmínkou přesnosti je správný tlak v pneumatikách, to už si moderní auta povinně hlídají pět let.

Existují ovšem auta, která jsou mnohem starší, ukazují však rychlost skoro bez odchylky. Vyhlášené byly svými přesnými tachometry například hondy. A spolupracovník iDNES.cz se může pochlubit padesátiletým veteránem značky Alfa Romeo, který měří naprosto přesně, při ověření pomocí k GPS v telefonu jsme se speciální aplikací naměřili nulovou odchylku.

Pokud chceme znát opravdovou rychlost, doporučuje se výrobce radarů Libor Winkler řídit podle navigace, například již zmíněného Waze.



Řada řidičů se orientuje podle měřičů umístěných nejčastěji na sloupech veřejného osvětlení, například při vjezdech do obcí. Ty jsou skutečně jen orientační. Při našem pokusu, kdy jsme měli na tachometru padesátku, ukázal rychlost 43 km/h. Ve skutečnosti jsme jeli 45 km/h.

„Tento nám ukázal nižší rychlost, než kterou jsme reálně jeli, což je naprosto obráceně, než jak by měl fungovat. On by měl ukazovat rychlost o trošku vyšší, aby toho řidiče upozornil a on případně stáhl nohu z plynu a jel pomaleji,“ říká Winkler.

VIDEO: Podjet kalhotky, přejet záplatu. Podívejte se také, jak ve skutečnosti fungují semafory:

10. září 2020