Motor se třemi tisíci koňmi se při měření před diváky rozletěl na kusy

Weekend on the edge je každoroční svátkem těch, kteří vzývají naftu jako nejlepší palivo do aut. Letos ale před očima diváků předvedl nechtěnou ohnivou show. Pokus o naměření výkonu 3 000 koní skončil výbuchem motoru v testovacím voze. Majitelé standardních nafťáků ale mohou zůstat v klidu.



O ohnivou podívanou se postaraly nádrže s oxidem dusným, který tuningoví fanoušci znají pod obchodní značkou NOS. Plyn vstřikovaný do směsi krátkodobě zvyšuje výkon, zároveň je ale velice výbušný.



Už ve standardu má šestiválec Cummins montovaný do dodávek Dodge RAM úctyhodné parametry: 6,7 litru objem, 400 koní a až 1 356 Nm točivého momentu. Tuningové studio Industrial Injection ale jeho výkon vyšponovalo až ke třem tisícům koním. A při měření rekordního výkonu se chtěla pochlubit i firma SuperFlow Dynamometers dodávající extrémně silné motorové brzdy.

Jak to dopadlo, je vidět ve videu. Osudnému pokusu předcházelo několik podobných měření, u kterých se podařilo dosáhnout maxima 2 920 koní. Při finálním pokusu je vidět, jak se už pár sekund před výbuchem v černém dýmu ze spálené nafty mihnou bílé obláčky, které mohou značit proniknutí chladicí směsi do spalovacího prostoru. Ve finální fázi pak zmizí i černý dým a objeví se jen typický vlnící se vzduch signalizující extrémně horké výpary – to zřejmě řidič pustí do sání oxid dusný, který pomůže k dokonalému spálení paliva. Pak už přijde jen výbuch.

Že neexplodoval samotný motor, je dobře vidět při zpomalení záběru. V ohnivé kouli se celý agregát se dvěma obřími turbodmychadly zvedne, vyletí zhruba do výšky jednoho metru a dopadne zpět do motorového prostoru a ještě poskočí. Podle toho se dá usoudit, že ještě v ten okamžik se obří šestiválec setrvačností stále točil.

V kabině, která naštěstí neměla dveře, seděli při pokusu dva muži. Oba dokázali z auta pohotově vyskočit a nic vážného se jim nestalo. Mimochodem – zrovna toto byl asi největší hazard při celém pokusu. Při testování takto výkonných strojů, například amerických dragsterů, na motorové brzdě je řidič standardně oblečený v setu nehořlavého prádla včetně kukly a v závodní kombinéze.

Vzhledem k tomu, že při výbuchu jen velmi rychle shořel dusík z lahví, samotný malý požár se podařilo pořadatelům rychle uhasit. Návěs s motorovou brzdou údajně přežil bez úhony a majitelé auta se dali slyšet, že zachrání i motor a automobil.