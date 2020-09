Mladá dáma na studiích v Liverpoolu. Nicolette Havlová si postavila pojízdný domov

Možná na tohle období bude hledět jako na nejlepší léta svého života. V těch vzpomínkách bude hrát důležitou roli Karel – bílá dodávka Volkswagen Transporter páté generace.

V roce 2018 začala Nicolette Havlová studovat na univerzitě v anglickém Liverpoolu. Před nástupem do třetího semestru se rozhodla, že bude v přístavním městě bydlet v autě. Za Kanál se vypravila v transporteru, který předtím sama s pomocí rodiny upravila k bydlení.

Že by doma zavládlo jednoznačné nadšení, když rodičům oznámila svůj „hippie“ plán, se tedy říct nedá. „Máma se zděsila – a tátovi to přišlo jako skvělý nápad. Myslím, že jsem přesně takovou reakci čekala. Doteď si však pamatuji, za jakých podmínek se mě rozhodl podpořit, a to nejen finančně. Zaprvé, budeš dělat vše pro to, abys tento svůj projekt dokončila. Zná moje zapálení do věcí, které po chvíli vyprchá. Zadruhé, pokud se stane, že jej nebudeš schopna dokončit, minimalizuješ finanční ztráty, jak jen to bude možné. Nebylo snadné přesvědčit mámu, ale nakonec na to kývla a já věděla, že je nesmím zklamat,“ popisuje studentka marketingu.

Volba padla na transporter páté generace. Práce trvaly tři měsíce. Do auta „nacpala“ velkou postel, jednoduchou kuchyňskou linku, výsuvný stolek, ledničku i spoustu úložných prostorů. Interiér je obložený palubkami a o teplo se stará nezávislé topení.

Dodávka vyšla na 150 tisíc a i náklady na přestavbu se pohybují kolem této částky. „Když jsme o Liverpoolu diskutovali doma, přišlo mi rozumnější investovat peníze do přestavby Karla než peníze utrácet na za drahý britský nájem. Karel mi nakonec zůstal k cestování a pronajímání dalším zájemcům o nezávislé cestování, zatímco po zaplacení bydlení by mi nezůstalo vůbec nic. Je ale pravdou, že jsem vždy měla vysněnou představu o žití v hippie vanu jako z šedesátých let,“ přiznává Nicolette.

Jedním z důležitých kritérií při výběru vozu byla jeho velikost. Studentka z Havířova totiž v době, kdy si dodávku pořizovala, nepatřila k nejzkušenějším řidičkám. „Upřímně autům rozumím jako koza petrželi. Navíc mé řidičské schopnosti v době pořizování dodávky výrazně pokulhávaly. Měla jsem neskutečný strach řídit, protože jsem v minulosti byla schopna nabourat na parkovišti. Tudíž jsem se rozhodla vsadit na rozumnou velikost – a nejschůdnější mi přišla varianta L2H2,“ popisuje.

Už cesta do Velké Británie byla svým způsobem malou expedicí, protože si trasu záměrně naplánovala delší. Během pobytu za Kanálem také cestovala: navštívila národní parky Snowdonia či Peak District. Semestr ve Velké Británii Nicolette i dodávka Karel zvládly a vrátily se domů.