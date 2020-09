Němci se diví, kolik v Česku prodáme aut 4x4, říká šéf Volkswagen Užitkové vozy

Jakub Šebesta měl od dětství rád auta a motorky. Poslední tři roky se stará o dovoz užitkových vozů Volkswagen na český trh.

Kdy jste poprvé v životě viděl vůz Volkswagen Transporter? Pamatujete si to?

To fakt netuším. Za komunistů tady Transporterů moc nebylo, spíš si vybavuji všudypřítomné Škody 1203. I proto jsme do kampaně k sedmdesátému výročí zapojili i „Téčtyřku“, která se začala vyrábět v roce 1990 a v Česku se po Sametové revoluci rozšířila třeba jako sanitní vůz.

Kterou generaci „ Téčka“ máte nejraději? Který design je vám nejbližší?

Bezpochyby trojku. Mám slabost pro auta z osmdesátých let. Tehdejší design je tak intenzivní, že to ve mně vyvolává až chvění. Jako malý kluk jsem ležel v katalozích aut, takže to mám „nakoukané“. I moje nejoblíbenější korveta je z té doby. Ale trojkové „Téčko“ jsem nikdy neřídil.

Motorkář u dodávek Jakub Šebesta vede divizi Volkswagen Užitkové vozy společnosti Porsche Česká republika od června 2017. Ve firmě Porsche Česká republika pracuje od roku 2011. Před svým příchodem k importérovi koncernových vozů byl pět let výkonným ředitelem společnosti SUZAMOTO, jednoho z předních prodejců motocyklů na českém trhu.

Teď řídíte model, který Volkswagen označuje jako T6.1. Na co dodávku používáte?

Na všechno. Jako služební vůz používám Californii v nejlevnější výbavě Beach (tovární kempovací úprava se zdvihací střechou a spací úpravou – pozn. red.). Jako rodina cestujeme v pěti, takže dovolené zvládáme. V autě na cestách spíme. Ale pořád vůz funguje v běžném městském provozu: při nákupech se s ním dobře parkuje, protože délka je pod pět metrů, a zároveň v něm převezu motorky. Je to prostě univerzální auto.

Řídí dodávku i vaše žena?

Ano. Zpočátku měla trochu obavy, ale teď si to nemůže vynachválit. Už jen kvůli tomu, že sedí vysoko nad vozovkou a má mnohem lepší přehled než v osobním autě. Přitom se „Téčko“ řídí jako osobák.

Už se podle vás definitivně smazal rozdíl mezi řízením osobního auta a moderní dodávky?

Do určité míry ano. I v segmentu osobních aut převládají SUV, kde má řidič vyšší pozici nad vozovkou. Naše řada T má podvozek s nezávislým zavěšením kol, takže jízdní projev je jako u osobního vozu. Mimochodem, tady bych odbočil k současné generaci Volkswagenu Crafter, což je na první pohled už velké auto, druhá nejdelší velikost má sedm metrů, ale řídí se snadno. Proti tomu, jak se dodávky řídily před dvaceti i deseti lety, je to velký pokrok.

První Transporter byl pracant. Dodávka, které vezla německý hospodářský zázrak. Kam se za sedmdesát let, co koncern Volkswagen dodávky vyrábí, posunula filozofie těchto aut?

Poměrně záhy, už v první generaci auta, začaly vznikat Samby (mikrobus pro převoz lidí – pozn. red.) a další osobní variace. Dnes je hlavní devízou naší produkce univerzálnost. Nemusíte si kupovat dvě auta: jedno pracovní a druhé osobní. Dobře vybavený osobní vůz střední třídy stojí k milionu korun. Za stejné peníze si pořídíte dodávku se slušným motorem a slušnou výbavou, která je přitom daleko univerzálnější. Stále nabízíme čistě pracovní auta, ale máme vozy i pro větší či sportovněji založené rodiny, které převážejí hodně věcí. Auta pro podnikatele, kteří dodávku přes týden používají v práci a o víkendu jako rodinný vůz. A nesmím zapomenout na vozy s obytnou úpravou.

Kdybych si chtěl nakreslit koláčový graf, jak by vypadal z hlediska prodaných variant dodávek?

V roce 2019 jsme na českém trhu prodali necelých 7 500 aut. Obytná auta z toho tvoří jedno procento. Malých Californií průměrně prodáváme mezi 25 a 30 kusy ročně. Paradoxně větších vozů Grand California na podvozku Crafteru letos dodáme padesát. Což je pro nás skvělé číslo. U modelu T si zákazníci volí ve dvou třetinách případů verzi kombi, třetina je čistě užitkové skříňové provedení. Caravelle se prodá zhruba 200 vozů ročně, Multivanů 600.

Kdo je váš zákazník?

Máme pestré portfolio. Živnostníci, stavbaři, komunální služby, kurýrní služby či státní správa. Téměř každá policejní dodávka je Transporter, téměř každá sanitka je Transporter. Málem bych zapomněl na sportovce. Přes dvacet let podporujeme národní tým běžkařů. Dodáváme i elektromobily, konkrétně model e-Crafter. Společnosti DHL Express je nasadila do ostrého provozu v Praze a v Brně. Osobně to považuji za průlom. Jestli se někam elektromobily hodí, pak právě do městského provozu. Obecně naši zákazníci profitují z toho, že možnosti konfigurací a variant našich užitkových aut jsou nejbohatší ze všech značek. Osvědčil se nám projekt Das RentAuto, což je naše značková půjčovna (více zde)). Stojí na jednoduché myšlence: dodávku občas potřebuje každý a ne všem se vyplatí si takové auto hned koupit.



Kolik nocí jste letos strávil v obytné Californii?

Tak patnáct. Pravidelně takto trávíme dovolenou. Jsme se ženou trochu kočovníci, během čtrnácti dnů jsme letos spali na pěti místech. Nedovedu si představit, že bychom byli dva týdny na jednom místě. A baví nás svoboda spojená s tímhle cestováním. Můžete zamířit kamkoliv a vždy máte kde složit hlavu. Evropa je v tomhle vlastně ráj: bezpečný region, všude je to kousek a na každém kroku nějaká zajímavost. Navíc vždycky nás potká nějaké příjemné a neplánované překvapení. Ať už dobrá hospoda, či pěkné koupání. I děti to baví. Tenhle způsob cestování drží tak trochu v napětí, protože nevědí, co se stane, a jsou závislé na dospělých. Takže nezlobí.

Co uděláte jako první, když někde zastavíte na noc? Většina kempařů si vyndá z auta židličky…

Já se snažím postavit auto, aby stálo co nejvíc rovně. Nová California 6.1 má nad vnitřním zrcátkem displej, který zobrazuje, zda stojíte rovně. S tím si hraju jako první, aby se nám dobře spalo. Pak teprve zapojuji elektřinu, zvedám střechu a rozkládám spaní…

Mimochodem, sledujete na cestách, kolik potkáte užitkových vozů s logem Volkswagen?

Jasně, to je profesní deformace.

Hraje v rozhodování zákazníků nějakou roli pohon 4x4, který je u „téčka“ nabízený už od třetí generace?

Němci se nám diví, že prodáváme tak velký podíl čtyřkolek. Třeba u Multivanů je to téměř sto procent. Jejich zákazníci si kupují opravdu dobře vybavená auta v ceně kolem dvou milionů korun a příplatek za pohon všech čtyř kol už není tak významná položka. Značka Volkswagen Užitkové vozy z pohonu 4x4 velmi profituje, protože všechny čtyři modelové řady nabízíme s pohonem všech kol. To naše konkurence neumí.

Ve špičkové verzi si za obytnou Californii říkáte o téměř tři miliony korun. Není to trochu moc?

Pokud chce zákazník opravdu všechno, co umíme nabídnout, cena se k této částce přiblíží. Otázkou je, kolik zákazníků opravdu potřebuje všechny věci z „jídelního lístku“.

Máte k 70. výročí dodávek s logem Volkswagen nějaké speciální nabídky?

Ano. U všech modelů řady T máme připravené dost zásadní cenové zvýhodnění. V marketingové kampani jsme vypíchli jen některé modely (více čtěte na www.70let.cz), třeba skříňového Transportera teď prodáváme již od 499 tisíc bez daně – a tady bych chtěl upozornit, že to není základní motorizace. Na Californii máme slevu až 349 tisíc korun. Ale akce platí na celou modelovou řadu. Zákazníkům doporučuji, aby se informovali u našich dealerů. Akce je limitována časově i kusy vozů do ní zařazených. Už teď můžu říct, že v meziročním srovnání za srpen máme víc objednávek než v minulém roce. A to navzdory pandemii covidu-19 a zamknutí ekonomiky na jaře. To nás samozřejmě těší.

Vím o vás, že jste motorkář a že jste dřív motorky i prodával. Je velký rozdíl je dělat byznys s užitkovými vozy a s jednostopými vozidly?

Jak v čem. Motorky jsou mnohem křehčí byznys, který je výrazně ovlivňován vnějšími faktory, jako je třeba počasí, délka sezony či sebemenší ekonomický výkyv. Navíc na rozdíl od Západu v tuzemsku není tak silná motorkářská tradice. Motorka je volnočasová záležitost pro jednoho člena rodiny. Krizi v roce 2008 jsem zažil s motocykly a tehdy prodej Suzuki meziročně klesl o 70 procent. Pro srovnání: za prvních sedm měsíců letošního roku vidíme meziroční pokles 30 procent. Ale nejzásadnější rozdíl je v emoční stránce – a u užitkových aut to platí dvojnásob. Naši zákaznici totiž hodně počítají, důležité jsou pro ně následné služby a jejich cena. Klíčový je pro ně ukazatel TCO (total cost of ownership – pozn. red.), tedy celkové náklady na provoz auta.

Máte loajální zákazníky?

Jednoznačně ano. Nadprůměrně. I naši prodejci jsou značce věrní. Prodej užitkových aut je snad nejtěžší disciplína v naší branži. Náš bývalý šéf Rudolf Javůrek říkával: „Prodejce užitkových vozů, to je šlechta.“ Právě proto, že si tolik nemůžete pomáhat emoční složkou, i když my s ní vzhledem k tradici a kvalitě výrobků hrajeme. Prodejce musí perfektně znát produkt i doprovodné služby a musí skvěle zvládnout argumentaci se zákazníkem.

Příští rok má přijít nový Caddy. Chystáte předprodej?

Ano. Rádi bychom jej spustili brzy, patrně to bude už prvního října. Auto je zcela nové, moderní konstrukce postavená na podvozkové platformě MQB. Zatím jsem četl test předsériového auta v německých médiích a jeho autor mluvil o jízdním komfortu a odhlučnění v superlativech. Nový Caddy už nebude mít listová péra na zadní nápravě, ale bude mít vinuté pružiny. Pořád to však bude univerzální auto, menší sourozenec „Téčka“.